Die Ukraine will der EU innerhalb von zwei Jahren beitreten, sagt PM – POLITICO

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal hat einen knappen Zwei-Jahres-Zeitplan für die Sicherung der EU-Mitgliedschaft, der die Diskussionen auf dem historischen EU-Ukraine-Gipfel in dieser Woche, dem ersten, der auf ukrainischem Boden stattfindet, dominieren wird.

Das Problem? Niemand innerhalb der EU hält dies für realistisch.

Wenn EU-Kommissare später in dieser Woche vor dem Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den Leitern der Europäischen Kommission und des Rates am Freitag nach Kiew reisen, wird ihre Hauptaufgabe wahrscheinlich darin bestehen, die Erwartungen zu managen.

Shmyhal selbst setzt eine strenge Frist. „Wir haben einen sehr ehrgeizigen Plan, der Europäischen Union innerhalb der nächsten zwei Jahre beizutreten“, sagte er gegenüber POLITICO. „Wir gehen also davon aus, dass wir dieses Jahr, im Jahr 2023, bereits diese Voreintrittsphase der Verhandlungen haben können“, sagte er.

Dies wirft dem EU-Establishment einen Spießrutenlauf hin, der versucht, die ukrainische Mitgliedschaft als weit entfernteres Konzept zu halten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte letztes Jahr, es könne „Jahrzehnte“ dauern, bis die Ukraine beitritt. Sogar die Staats- und Regierungschefs der EU, die sich auf ihrem Gipfel im vergangenen Juni dafür ausgesprochen hatten, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen, geben privat zu, dass die Aussicht auf einen tatsächlichen Beitritt des Landes noch einige Jahre entfernt ist (und möglicherweise einer der Gründe, warum sie die Idee überhaupt unterstützt haben). Kandidatenländer wie Serbien, die Türkei und Montenegro warten seit vielen Jahren, im Fall von Ankara seit 1999.

Die Ukraine ist ein Rätsel für die EU. Viele argumentieren, dass Brüssel eine besondere Verantwortung gegenüber Kiew hat. Schließlich war es die Wut der Ukrainer über die Entscheidung von Präsident Viktor Janukowitsch, sich auf Geheiß Russlands aus einem politischen und wirtschaftlichen Assoziierungsabkommen mit der EU zurückzuziehen, die den Maidan-Aufstand von 2014 auslöste und den Weg für einen Krieg bereitete. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen es ausdrückte: Die Ukraine ist „das einzige Land, in dem Menschen erschossen wurden, weil sie sich in eine europäische Flagge gehüllt haben“.

Die engen Verbündeten der Ukraine in der EU, wie Polen und die baltischen Länder, unterstützen nachdrücklich den Beitrittsbestrebungen Kiews und sehen es als eine Demokratie, die einem Aggressor Widerstand leistet. Viele der alten Garde der EU sind jedoch weitaus vorsichtiger, da die Ukraine – eine globale landwirtschaftliche Supermacht – ihre eigenen Befugnisse und Vergünstigungen verwässern könnte. Die Ukraine und Polen – mit einer Gesamtbevölkerung von 80 Millionen – könnten sich zusammenschließen, um mit Deutschland als politische Kraft im Europäischen Rat zu konkurrieren, und einige argumentieren, dass Kiew den EU-Haushalt übermäßig belasten würde.

Kurzfristige Liefermöglichkeiten

Beim Gipfel am Freitag in Kiew – dem ersten EU-Treffen dieser Art, das in einem aktiven Kriegsgebiet stattfindet – wird es darum gehen, das richtige Gleichgewicht zu finden.

Obwohl die Staats- und Regierungschefs der EU nicht anwesend sein werden, waren die Beamten des Europäischen Rates damit beschäftigt, sich mit den EU-Mitgliedstaaten über das Abschlusskommuniqué auszutauschen.

Einige Länder bestehen darauf, dass die Erklärung nicht weit von der Sprache abweichen sollte, die beim Europäischen Rat im Juni verwendet wurde, und betonen, dass die Zukunft der Ukraine zwar in der Europäischen Union liegt, die Beitrittskandidaten jedoch bestimmte Kriterien erfüllen müssen. „Die Erwartungen in Kiew sind ziemlich hoch, aber es ist notwendig, alle Bedingungen zu erfüllen, die die Kommission festgelegt hat. Es ist ein leistungsbasierter Prozess“, sagte ein hochrangiger EU-Beamter.

Dennoch werden Fortschritte erwartet, wenn Selenskyj mit von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel zusammentrifft.

Shmyhal sagte gegenüber POLITICO, er hoffe, dass die Ukraine am Freitag einen „wesentlichen Sprung nach vorne“ erreichen könne, insbesondere in bestimmten Bereichen – eine Einigung über ein visumfreies Regime für Industriegüter; die Aussetzung der Zölle auf ukrainische Exporte für ein weiteres Jahr; und „aktive Fortschritte“ beim Beitritt zum SEPA-Zahlungssystem (Single Euro Payments Area) und der Aufnahme der Ukraine in den Mobilfunk-Roaming-Bereich der EU.

„Wir erwarten Fortschritte und Beschleunigung auf unserem Weg zur Unterzeichnung dieser Vereinbarungen“, sagte er.

Kampagne gegen Korruption

Das heiße Thema – und eines der zentralen Fragezeichen zum EU-Beitritt der Ukraine – wird der Kampf der Ukraine gegen die Korruption sein. Der stellvertretende Infrastrukturminister wurde entlassen und der stellvertretende Außenminister trat diesen Monat wegen Skandalen im Zusammenhang mit Kriegsgewinnen bei öffentlichen Aufträgen zurück.

„Wir brauchen eine reformierte Ukraine“, sagte ein hochrangiger EU-Beamter, der zentral an den Vorbereitungen des Gipfels beteiligt war. „Wir können nicht dieselbe Ukraine haben wie vor dem Krieg.“

Schmyhal betonte, dass die Selenskyj-Regierung die Korruption ernst nehme. „Wir haben einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Korruption“, sagte er und wies auf die „Blitzgeschwindigkeit“ hin, mit der Beamte diesen Monat entfernt wurden. „Leider wurde die Korruption nicht von gestern geboren, aber wir sind sicher, dass wir die Korruption ausrotten werden“, sagte er und sagte offen, dass sie der Schlüssel zum EU-Beitritt des Landes sei.

Er sagte auch, die Regierung sei bereit, ihre jüngste Gesetzgebung zum Verfassungsgericht des Landes zu überarbeiten, um den Forderungen sowohl der Europäischen Kommission als auch der Venedig-Kommission, einem Beratungsgremium des Europarates, nachzukommen. Änderungen könnten bereits in dieser Woche vor dem Gipfel erfolgen, sagte Shmyhal.

Obwohl die Ukraine eine Reform des Verfassungsgerichts angekündigt hat, insbesondere in Bezug auf die Ernennung von Richtern, hat die Venedig-Kommission immer noch Bedenken hinsichtlich der Befugnisse und der Zusammensetzung der beratenden Expertengruppe, des Gremiums, das Kandidaten für das Gericht auswählt. Ziel ist es, politische Einmischung zu vermeiden.

Shmyhal sagte, dass diese Fragen angesprochen werden. „Wir führen Konsultationen mit der Europäischen Kommission durch, um sicherzustellen, dass alle herausgegebenen Schlussfolgerungen in den Text aufgenommen werden können“, sagte er gegenüber POLITICO.

Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass die symbolische Kraft des Gipfels in dieser Woche Moskau eine starke Botschaft über die europäischen Bestrebungen der Ukraine aussendet.

EU-Ratspräsident Michel nutzte seinen überraschenden Besuch in Kiew in diesem Monat, um der Ukraine zu versichern, dass die EU-Mitgliedschaft für die Ukraine Realität werden wird, und sagte der ukrainischen Rada (Parlament), dass er davon träumt, dass eines Tages ein Ukrainer sein Amt als Präsident des Europäischen Rates übernehmen wird .

„Die Ukraine ist die EU und die EU ist die Ukraine“, sagte er. „Wir dürfen keine Mühen scheuen, um dieses Versprechen so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen.“

Die Schlüsselfrage für die Ukrainer nach dem Treffen am Freitag wird sein, wie schnell die Rhetorik und die Versprechungen Wirklichkeit werden können.