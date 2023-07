Die Ukraine will den Getreideexport ohne russische Zusagen fortsetzen

Nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen kündigte die Ukraine an, trotz fehlender Sicherheitsgarantien allein weiterzumachen. „Auch ohne Russland muss alles getan werden, damit wir diesen Schwarzmeerkorridor nutzen können“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag vor afrikanischen Journalisten, wie sein Sprecher Serhiy Nykyforov auf Facebook erklärte.

Laut Selenskyj sind die Reeder bereit, ukrainische Häfen für Getreidelieferungen anzulaufen. Das Abkommen zwischen der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen gilt auch ohne Moskau. Lediglich das separate Abkommen zwischen Russland, der Türkei und den Vereinten Nationen wurde gekündigt. Selenski sagte nicht, wie die Schiffe und ihre Güter im Kriegsgebiet versichert werden sollten. Branchenexperten gehen davon aus, dass viele Reedereien ukrainische Häfen ohne Versicherungsschutz nicht anlaufen dürfen.

In der Nacht zum Dienstag ist nach fast einem Jahr ein Abkommen über den Export von Getreide und Düngemitteln aus drei Häfen rund um Odessa in der Südukraine ausgelaufen. In diesem Zeitraum exportierten mehr als 1000 Schiffe fast 33 Millionen Tonnen Agrargüter aus der Ukraine. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor knapp 17 Monaten wurden Seeexporte aus Sicherheitsgründen zunächst gestoppt. Die Wiederaufnahme der Getreideexporte über den Seekorridor trug dazu bei, die Lebensmittelpreise weltweit zu senken.