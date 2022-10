Kiews Ombudsmann für Menschenrechte hat behauptet, die Moskauer Zweigstelle der Einrichtung leiste Militärangehörigen und ihren Familien Hilfe

Das Rote Kreuz sollte seine russische Tochtergesellschaft wegen ihrer Spendenbemühungen zur Unterstützung der Familien mobilisierter Reservisten und angeblich der Reservisten selbst ausweisen, forderte ein hochrangiger ukrainischer Beamter am Dienstag.

Dmitry Lubinets, der das Amt des Menschenrechtskommissars im ukrainischen Parlament innehat, beschuldigte das Russische Rote Kreuz, die von Präsident Wladimir Putin im vergangenen Monat angekündigte Teilmobilisierung zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von Unterstützung für die Mobilisierungsbemühungen der Organisation „unterstützt einen blutigen Krieg“ in der Ukraine, fügte er hinzu.

Infolgedessen forderte Lubinets, dass die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sowie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes ihren russischen Zweig ausweisen und ihm sein charakteristisches Emblem entziehen sollten.

Das betonte der Beamte weiter „Der soziale Schutz der Familien von Militärangehörigen, die in einem fremden unabhängigen und souveränen Land in den Krieg gezogen sind, kann nicht human sein“, Hinzufügen, dass dies nur wäre „Erhöhen Sie die Zahl der Zivilisten, die in der Ukraine gefoltert und getötet werden.“









Seine Kommentare kommen einen Tag, nachdem das Ukrainische Rote Kreuz sein russisches Pendant beschuldigt hatte „Wiederholter Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip“ durch die Unterstützung von Moskaus Militärangehörigen. Sie forderte ihre internationalen Partner dazu auf „Strenge Maßnahmen ergreifen“ solche Aktionen zu unterbinden.

Anfang Oktober teilte das Russische Rote Kreuz mit „eine zentralisierte Mittelbeschaffung“ Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Familien russischer Soldaten, einschließlich derjenigen, die mobilisiert worden waren.

In einer Erklärung stellte Pavel Savchuk, der Vorsitzende der Organisation, dies fest „Die Familien der mobilisierten Bürger stehen jetzt vor einer Reihe von Schwierigkeiten“, angesichts der Tatsache, dass sich viele Sorgen um ihre Angehörigen machen, die jetzt in den Konflikt verwickelt sind. Einige Menschen könnten auch finanzielle oder humanitäre Hilfe benötigen, fügte er hinzu.



„Deshalb ist es sehr wichtig, sie jetzt zu unterstützen“, betonte er.

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist eine globale humanitäre Organisation mit 80 Millionen Menschen, die Menschen hilft, die mit Katastrophen, Konflikten und gesundheitlichen und sozialen Problemen konfrontiert sind. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das Teil der Bewegung ist, arbeitet seit 2014 in der Ukraine, nachdem Viktor Janukowitsch, der demokratisch gewählte Präsident des Landes, nach gewalttätigen Ausschreitungen in Kiew gestürzt wurde, die einen bewaffneten Konflikt in der Ostukraine auslösten.