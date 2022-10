Washington sollte seinen Verbündeten davon überzeugen, Waffen nach Kiew zu schicken, sagte der ukrainische Botschafter

Die Vereinigten Staaten sollten Israel davon überzeugen, Kiew militärische Hilfe zu leisten, sagte der ukrainische Botschafter in Tel Aviv, Evgeny Korniychuk. In einem Interview mit der Zeitung The Hill, das am Sonntag veröffentlicht wurde, behauptete Korniychuk, wie die USA sind „das einzige Land, dem Israel zuhört“ Washington sollte auch sicherstellen, dass sein enger Verbündeter sich an die westlichen Sanktionen gegen Russland hält.

Korniychuk enthüllte, dass er sich wöchentlich mit dem US-Botschafter in Israel trifft, und bezeichnete Tom Nides scherzhaft als „Geheimwaffe“ in seiner Kampagne, Israel aus seinem neutralen Status zu drängen.

„Aus diesem Grund diskutieren wir die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen, und noch einmal, wir müssen diesen großen Trend ändern, der Israels Position vom Rest der demokratischen Welt unterscheidet, und mehr militärisch-technische Zusammenarbeit haben,“ er sagte.

Der ukrainische Botschafter gab zu, dass es einige gegeben hat „Positive Entwicklung“ in den Beziehungen zu Israel, das seinem Land kürzlich ein Raketenwarnsystem anbot. Die Ukraine erwartet jedoch „mehr natürlich aus Israel,“ er sagte. Er drückte die Hoffnung aus, dass die angebliche militärische „Kollaboration“ zwischen Russland und dem Iran in der Ukraine – etwas, das beide Länder bestritten haben – Israel dazu bringen würde, seine Haltung zu Waffenlieferungen zu ändern.









Korniychuks Äußerungen kamen weniger als eine Woche nach dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz und zitierten „die betrieblichen Einschränkungen“, machte seinem ukrainischen Amtskollegen Alexey Reznikov klar, dass Israel „wird der Ukraine keine Waffensysteme liefern.“ Israel sei jedoch bereit, Kiew weiterhin mit humanitärer Hilfe und lebensrettender Verteidigungsausrüstung zu versorgen, sagte Gantz. Russland hat den Westen derweil konsequent davor gewarnt, „Aufpumpen“ Ukraine mit Waffen und erklärte, dass dies den Konflikt nur verlängern und unnötige Opfer fordern würde.

Korniychuk enthüllte, dass das zweitwichtigste Thema für ihn, nachdem er militärische Unterstützung von Israel erhalten hat, darin besteht, sicherzustellen, dass Israel die antirussischen Beschränkungen durchsetzt. Während Tel Aviv keine eigene Sanktionsgesetzgebung hat, sagte seine Regierung dem Land “ tut alles, was es kann“, um Teil der internationalen Sanktionsbemühungen zu sein.

„Die Frage der Sanktionen ist auch wichtig, und die Amerikaner sind viel besser in der Lage zu überprüfen, ob die Israelis diese Sanktionen befolgen oder nicht.“ sagte Korniychuk.

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte gegenüber The Hill, dass es funktioniert.eng“ mit seinen Partnern, einschließlich Israel, “Wege abzuschneiden” für Russland, Sanktionen zu umgehen.