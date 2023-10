In einem Interview verglich Roman Tychkivskyy, ein ehemaliger ukrainischer Marinesoldat, der jetzt für das ukrainische Verteidigungsministerium arbeitet, die Russen mit der Hamas, der Terrorgruppe, die am 7. Oktober bei einem Überraschungsangriff 1.400 Israelis tötete. Es stehe nicht nur Kiew auf dem Spiel, sagte er argumentierte: Wenn Russland durch die Ukraine rollt, wird es auch Europa bedrohen.

„Es ist nicht nur Krieg, es ist Völkermord“, sagte Tychkivskyy und nannte die Zusammenarbeit zwischen Russland, Nordkorea und Iran, die die Hamas mit Geldern und Waffen unterstützt, eine neue „Achse des Bösen“.

„Wir wissen definitiv, dass Russland in der Ukraine nicht Halt machen wird. „Wenn die Ukraine fallen sollte, werden sie weitermachen“, sagte er.

Der Besuch ist Teil einer größeren Druckkampagne der Ukraine und ihrer Verbündeten, sich zusätzliche Hilfe zu sichern, da die internationale Unterstützung zu schwanken scheint. Die mit Spannung erwartete Frühjahrs-Gegenoffensive der Ukraine begann spät, was den russischen Streitkräften Zeit gab, einzugreifen, und machte nur begrenzte Fortschritte. Hochrangige US-Militärbeamte haben geschätzt, dass Kiew nur noch wenige Wochen bleiben, bevor das Winterwetter einsetzt und die Kämpfe zum Erliegen bringt.

Gleichzeitig hat der Konflikt zwischen Israel und der Hamas die Aufmerksamkeit von der Notlage Kiews abgelenkt. Der Sonntag brachte weitere schlechte Nachrichten für die Ukraine, als es einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gab Mike Johnson kündigte an, dass er diese Woche einen eigenständigen Gesetzentwurf zur Hilfe für Israel vorlegen und neue Hilfen für Kiew außer Acht lassen werde.

Das Pentagon teilte am Dienstag mit, dass es noch etwas mehr als 5,4 Milliarden US-Dollar an verbleibender Abzugsbefugnis des Präsidenten habe, die es für Militärhilfe für die Ukraine ausgeben könne; Präsident Joe Biden hat den Kongress in einem umfassenden Nothilfeantrag um zusätzliche 60 Milliarden US-Dollar für Kiew gebeten, der auch Hilfe für Israel umfasst.

Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst hat kürzlich seine Hilferufe verstärkt und sich am Montag mit mehreren Abgeordneten getroffen, während der Kongress über weitere Hilfe debattiert. In einem Beitrag in den sozialen Medien wiederholte er das Argument, dass Russland nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa bedrohe.

„Seit Beginn der umfassenden Invasion Russlands hat die US-Hilfe dazu beigetragen, den Aggressor aufzuhalten und die Welt zu vereinen. „Eine robuste und langfristige Unterstützung wird einen gemeinsamen Sieg und die Wiederherstellung der Stabilität in Europa und der Welt ermöglichen“, schrieb Selenskyj am Montag.

Auch europäische Politiker verstärken ihre Kampagne, um die Unterstützung für die Ukraine zu stärken. Eine Gruppe sagt es plant eine Tour durch die USA dem amerikanischen Volk das Argument vorzubringen, dass die Entsendung von Militärhilfe nach Kiew Arbeitsplätze in Amerika schaffen würde.

Diese Hilfe sei für die Ukraine von entscheidender Bedeutung, um die russischen Eindringlinge weiterhin zurückzudrängen, sagte die ukrainische Delegation in einem Interview.

Ganz oben auf Kiews jüngster Wunschliste steht eine neue Luft-Luft-Fähigkeit, um die zunehmende Zahl GPS-gesteuerter russischer Gleitbomben abzuwehren, die von Flugzeugen weit entfernt vom Schlachtfeld abgefeuert werden können. Diese neue Fähigkeit hat in den letzten Wochen zu schweren Verlusten für die ukrainischen Streitkräfte geführt.

„Sie müssen den Bomber abschießen“, sagte Tychkivskyy. „Man braucht Kampfjets, man braucht Luft-Luft-Raketen.“

Andriana Susak-Arechta, eine Waffensergeantin der ukrainischen Spezialeinheit, die im vergangenen Dezember bei einem Einsatz in der Nähe von Cherson von einer Panzerabwehrmine verwundet wurde, sagte, die USA müssten auch die Ausbildung von F-16-Piloten beschleunigen. Ukrainische Piloten haben diesen Monat damit begonnen, das Fliegen der Jets zu erlernen, aber realistischerweise werden sie erst im nächsten Jahr auf dem Schlachtfeld ankommen; Ein Pentagon-Sprecher sagte am Dienstag, dass die Ausbildung fünf bis neun Monate dauern werde.

Das sei nicht früh genug, sagte sie.

Zunächst wurde Arekhta gesagt, dass sie ihre Verletzungen nicht überleben würde. Nun kehrt sie nach neun Monaten schmerzhafter Rehabilitation an die Front zurück, um für ihr Land zu kämpfen. Nach mehr als zehn Operationen trägt sie nun acht Titanplatten in ihrer Wirbelsäule.

„Meine Hand ist aus Metall, meine Wirbelsäule ist aus Metall, mein Kiefer ist aus Metall“, sagte Arekhta. „Ich bin die eiserne Lady.“

Zusätzlich zur Luftverteidigung benötige die Ukraine nach eigenen Angaben auch die Langstreckenversion des ATACMS mit einem Sprengkopf, so die Gruppe. Die Ukraine hat die mit Streubomben bestückte Mittelstreckenvariante bereits erfolgreich eingesetzt, um verstreute, gefährdete Ziele zu treffen, darunter 18 russische Hubschrauber, die diesen Monat auf zwei verschiedenen Flugplätzen stationiert waren.

Aber die Ukraine verfügt über eine begrenzte Anzahl dieser Waffen. Und das ATACMS mit großer Reichweite und einem einzigen Sprengkopf wird den Streitkräften Kiews helfen, besser geschützte Ziele – wie Flugzeuge oder Hubschrauber in gehärteten Bunkern – zu treffen, die sich tiefer im von Russland kontrollierten Gebiet befinden, sagte Ihor Semak, ein Junior-Sergeant, der die zweite Division befehligt eines Granatwerferzuges.

Beamte des Pentagons haben sich jedoch geweigert, die Langstreckenversion zu schicken, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 200 Meilen treffen kann, um genügend Munition in ihren eigenen Vorräten zu haben. Das Verteidigungsministerium verwendet in seinen Kriegsplänen nicht mehr die Version, die die USA an die Ukraine geschickt haben, die sogenannte Antipersonen-/Antimaterial-Variante.

Darüber hinaus möchte Kiew, dass das US-Marinekorps in amphibischen Operationen geschult wird, um seinen Streitkräften dabei zu helfen, den Fluss Dnipro erfolgreich zu überqueren und Russlands schwache Verteidigung auf der Ostseite auszunutzen, sagte Tychkivskyy.

Die Royal Marines des Vereinigten Königreichs bilden bereits Hunderte ukrainische Marinesoldaten aus, um die komplizierten Operationen durchzuführen, die die Überquerung der Flüsse im Südosten der Ukraine erfordern. Die US-Marines sollten sich diesen Bemühungen anschließen, sagte er.

Die Rückeroberung des Territoriums jenseits des Dnipro sei der Schlüssel, um Druck auf die russischen Streitkräfte an der Küste der Südostukraine auszuüben, mit dem ultimativen Ziel, das Asowsche Meer zu erreichen und die russische Landbrücke abzuschneiden, sagte die Gruppe.

„Sobald es uns gelingt, den Fluss erfolgreich zu überqueren und die Truppen auf die andere Seite zu verlegen, gibt es für uns nicht mehr viele Hindernisse, schnell näher an die Krim heranzukommen“, sagte Tychkivskyy.

Gabriel Gavin, Jacopo Barigazzi und Eric Bazail-Eimil haben zu diesem Bericht beigetragen.