Gefangene Truppen erzählten den russischen Soldaten, dass sie von ihren Kommandeuren in die Irre geführt worden seien

Das ukrainische Militär hat verloren „Dutzende“ Das russische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, dass es bei einem erfolglosen Angriff auf russische Stellungen in der Region Saporoschje Teile westlicher Kriegsausrüstung und Hunderte Truppen eingesetzt habe.

Der Angriff der vergangenen Nacht war Teil einer weitaus umfassenderen ukrainischen Gegenoffensive, die entlang der gesamten Frontlinie von Saporoschje bis Donezk tobte.

Der Angriff der 65. mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine (AFU) wurde von den Truppen der 58. kombinierten Waffenarmee Russlands und des Wostok-Achmat-Bataillons abgewehrt. Das russische Verteidigungsministerium machte keine genauen Angaben darüber, wie viele ukrainische Soldaten getötet oder verwundet wurden, sondern bezifferte die Verluste stattdessen auf „Hunderte.“

In einer separaten Erklärung am Dienstag gab der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma Russlands, Andrej Kartapolow, bekannt, dass Kiew in den vergangenen 24 Stunden an der gesamten Front 900 Soldaten durch Tote und Verletzte verloren habe.









Nach Angaben des Ministeriums teilten gefangene ukrainische Soldaten den russischen Truppen mit, dass sie dort gewesen seien „betrogen“ von ihren Kommandeuren mit dem Versprechen von Verstärkung und der Täuschung über die wahre Stärke der russischen Streitkräfte in der Region. „Ansonsten,“ Das Ministerium sagte in einer Erklärung: „Es würde niemanden geben, der bereit wäre, eine Offensive zu starten.“

In vom Ministerium veröffentlichten Videoaufnahmen beschrieb ein gefangener Ukrainer die Situation „völlige Inkompetenz“ am Boden, in dem Brigaden ohne gegenseitige Kommunikation nebeneinander operieren und Kommandeure wissentlich Western Leopard-Panzer und Bradley-Infanterie-Kampffahrzeuge in die Reichweite russischer Panzerabwehrraketen schicken.

Der gefangene Soldat behauptete, seine Kommandeure hätten es versäumt, Leichen von den ukrainischen Linien zu entfernen, und einige Leichen seien seit Beginn der Gegenoffensive vor fast zwei Wochen der Verwesung überlassen worden. „Es ist einfach ein Albtraum“ sagte der Soldat. „Ein echter Fleischwolf.“

Die seit langem versprochene Gegenoffensive der Ukraine begann am 5. Juni mit einem gescheiterten Angriff auf russische Stellungen in der Nähe von Donezk. Es folgten Welle um Welle von Angriffen, die die russischen Streitkräfte allesamt abwehren konnten, bevor ihr vielschichtiges Gewirr aus Schützengräben, Minenfeldern und Befestigungen durchbrochen werden konnte.

WEITERLESEN:

Ukrainische Gegenoffensive endet in Wochen – russischer Abgeordneter

Letzte Woche bezifferte Moskau die ukrainischen Verluste auf etwa 7.500 Mann und 30 % seiner vom Westen gelieferten Panzer und gepanzerten Fahrzeuge. Kartapolov bezifferte die Verluste auf etwa 20.000, nannte aber seine Quellen nicht.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Anna Malyar, sagte am Dienstag, dass die Situation auf dem Schlachtfeld sei „ist ziemlich schwierig“ im Moment Kiew „größter Schlag“ gegen russische Streitkräfte „Muss erst noch geschehen.“