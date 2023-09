DEN HAAG, Niederlande (AP) – Der Rechtsstreit der Ukraine gegen Russland wegen Völkermordvorwürfen, mit denen Moskau seine Invasion im Jahr 2022 rechtfertigt, wird am Montag vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen fortgesetzt, während Russland die Einstellung des Verfahrens anstrebt.

Bei den Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof, auch bekannt als Weltgericht, wird die Ukraine in einem großen Zeichen der Unterstützung von einer Rekordzahl von 32 anderen Nationen unterstützt.

Kiew leitete den Fall kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ein und argumentierte, dass der Angriff auf falschen Behauptungen über Völkermordakte in den Regionen Luhansk und Donezk in der Ostukraine beruhte und dass Moskau Völkermordakte in der Ukraine plante. Sie möchte, dass das Gericht Russland anweist, seine Invasion zu stoppen und Wiedergutmachungen zu zahlen.

Als die Ukraine letztes Jahr ihre Klage einreichte, erklärte sie: „Russland hat die Völkermordkonvention auf den Kopf gestellt und eine falsche Behauptung des Völkermords als Grundlage für sein Handeln herangezogen, das schwere Verletzungen der Menschenrechte von Millionen Menschen in der gesamten Ukraine darstellt.“

Die Ukraine brachte den Fall auf der Grundlage der Völkermordkonvention von 1948, die sowohl Moskau als auch Kiew ratifiziert haben, vor das in Den Haag ansässige Gericht. In einem vorläufigen Urteil vom März 2022 ordnete das Gericht Russland an, die Feindseligkeiten in der Ukraine einzustellen – eine verbindliche Rechtsentscheidung, die Moskau missachtet hat, während es seine verheerenden Angriffe auf ukrainische Städte fortsetzt.

Bei den Anhörungen in dieser Woche wird erwartet, dass Anwälte Russlands argumentieren, dass das Gericht nicht für die Anhörung des Falles zuständig sei, während die Ukraine die Richter auffordern wird, Anhörungen zum Inhalt ihrer Ansprüche voranzutreiben.

In einer beispiellosen Demonstration der internationalen Unterstützung für Kiew werden auch 32 Verbündete der Ukraine, darunter Kanada, Australien und alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union außer Ungarn, Erklärungen zur Unterstützung der rechtlichen Argumente Kiews abgeben. Die Vereinigten Staaten baten darum, sich auf Seiten der Ukraine zu beteiligen, aber die Richter des UN-Gerichts lehnten den Antrag der USA aus Formsache ab.

Es wird wahrscheinlich Wochen oder Monate dauern, bis das internationale Richtergremium des Gerichts eine Entscheidung darüber trifft, ob der Fall fortgesetzt werden kann oder nicht. Sollte dies der Fall sein, wird eine endgültige Entscheidung wahrscheinlich noch Jahre auf sich warten lassen.

Der Internationale Gerichtshof entscheidet über Rechtsstreitigkeiten zwischen Nationen, im Gegensatz zum ebenfalls in Den Haag ansässigen Internationalen Strafgerichtshof, der Einzelpersonen für Straftaten wie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich zur Verantwortung zieht.

Der IStGH hat gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erlassen und ihn für die Entführung ukrainischer Kinder verantwortlich gemacht.

Mike Corder, The Associated Press

