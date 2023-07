LONDON (AP) —

Eine Prise Prunk und eine Portion Politik stehen auf dem Programm bei einem Zwischenstopp im Vereinigten Königreich, wo Präsident Joe Biden mit König Charles III. über die Umwelt und mit Premierminister Rishi Sunak über den Krieg in der Ukraine sprechen wird.

Biden fliegt am Sonntag auf dem Weg zu einem NATO-Gipfel in Litauen nach London. Er soll am Montag Gespräche mit Sunak in 10 Downing St. führen, bevor er nach Windsor Castle reist, um Charles zum ersten Mal seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. im September zu treffen.

Auch wenn es sich hierbei nicht um einen vollständigen Staatsbesuch mit militärischen Ehren und Palastbankett handelt, unterstreichen die königliche Imprimatur und die Kulisse des 1.000 Jahre alten Schlosses die Bedeutung der transatlantischen „besonderen Beziehung“ – auf die Probe gestellt durch den Brexit, aber gestärkt durch die Einigkeit darüber Russlands Invasion in der Ukraine.

Sunak und der Präsident werden Gespräche über die Ukraine führen, bevor beide am NATO-Treffen diese Woche in Vilnius teilnehmen, bei dem es darum geht, wie weit das Militärbündnis die Tür zur Ukraine öffnen soll. Die NATO-Führer sagten 2008, dass die Ukraine irgendwann Mitglied werden würde, haben jedoch trotz leidenschaftlicher Bitten von Präsident Wolodymyr Selenskyj keinen Fahrplan vorgelegt.

„Das ist ein Bereich, in dem die USA etwas zurückhaltender sind als viele andere NATO-Verbündete“, sagte Julie Norman, Co-Direktorin des Centre on US Politics am University College London. „Es könnte einige Diskussionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber geben, wo das Vereinigte Königreich diesbezüglich steht, bevor es zum gesamten (NATO-)Treffen geht.“

Die USA und Großbritannien gehören zu den stärksten westlichen Unterstützern Kiews. Norman sagte, dass „das Vereinigte Königreich bei einigen militärischen Verpflichtungen eher eine gewisse Vorreiterrolle übernommen hat“ und drängte die Biden-Regierung dazu, in Fragen wie Panzern und internationalen Bemühungen, der Ukraine F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, weiter zu gehen.

„Ich denke, das hat sich in gewisser Weise zu Bidens Vorteil ausgewirkt, da er zu Hause auf zunehmenden Widerstand seitens einiger Flügel der Republikanischen Partei stößt, weil er der Ukraine nicht zu viel Hilfe gewährt“, sagte sie. „Die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich hier Druck macht und eine Vorreiterrolle spielt, gibt Biden einen kleinen Anstoß und einen starken Verbündeten, der ihn dabei unterstützt, voranzukommen.“

Biden stößt bei Verbündeten, darunter Großbritannien, auf Unmut über seine Entscheidung, der Ukraine Streubomben zu geben, die gemäß einer von mehr als 120 Ländern, darunter dem Vereinigten Königreich, unterzeichneten Konvention verboten sind. Sunak sagte am Samstag, dass Großbritannien „von deren Einsatz abrät“.

Das Vereinigte Königreich ist entschlossen, Einigkeit unter den Verbündeten der Ukraine zu demonstrieren, und hat es unterlassen, sich darüber zu beschweren, dass es nicht gelungen sei, Washingtons Unterstützung für Verteidigungsminister Ben Wallace als nächsten NATO-Chef zu sichern. Stattdessen wurde die Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs Jens Stoltenberg um ein Jahr verlängert.

Die transatlantischen Beziehungen wurden in den letzten Jahren durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union belastet, ein Akt, den Biden deutlich gemacht hat und der seiner Meinung nach dem Vereinigten Königreich geschadet hat

Der Präsident, der stolz seine irischen Wurzeln feiert, war besonders besorgt über die Auswirkungen des Brexit auf den Friedensprozess in Nordirland. Washington war erleichtert, als Großbritannien und die EU im Februar eine Einigung erzielten, um einen heiklen Streit über die Handelsregeln für Nordirland beizulegen, den einzigen Teil des Vereinigten Königreichs, der eine gemeinsame Grenze mit einem EU-Mitglied hat.

Biden besuchte Belfast im April kurz, um den 25. Jahrestag des Karfreitags-Friedensabkommens in Nordirland zu feiern, bevor er mehrere Tage damit verbrachte, die Heimatstädte seiner Vorfahren in der Republik Irland zu besuchen. Er verärgerte einige im Vereinigten Königreich, als er später sagte, er habe Nordirland besucht, um sicherzustellen, dass „die Briten keinen Blödsinn machten“.

Während einige britische Konservative empfindlich auf vermeintliche Beleidigungen des demokratischen Präsidenten reagieren, ist dies Bidens sechstes Treffen mit Sunak, der seit Oktober im Amt ist. Der britische Staatschef besuchte Washington letzten Monat und brachte eine „Atlantische Erklärung“ heraus, in der er eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bereichen wie künstliche Intelligenz, saubere Energie und kritische Mineralien versprach.

Das war ein gewisser Trost für das Scheitern Großbritanniens, ein Freihandelsabkommen mit den USA abzuschließen, ein inzwischen begrabener Traum der Brexit-Befürworter.

Für Sunak bedeutet die Seite des amerikanischen Präsidenten eine kurze Atempause von seinen zunehmenden innenpolitischen Problemen wegen einer schwächelnden Wirtschaft und einer zerstrittenen Partei. Wie Biden steht er nächstes Jahr vor einem Wahlurteil, wobei die Frist für die Ausrufung einer nationalen Wahl bis Ende 2024 endet. Die Inflation im Vereinigten Königreich von 8,7 % im Jahr bis Mai – doppelt so hoch wie in den USA – hält Millionen von Menschen bei den Lebenshaltungskosten unter Druck, und die regierenden Konservativen liegen in Meinungsumfragen hinter Labour zurück.

Es ist auch ein Moment, der den Bekanntheitsgrad des 74-jährigen Charles steigert. Biden nahm im September an der Beerdigung der verstorbenen Königin teil, kam jedoch nicht zur Krönung von Charles im Mai und schickte stattdessen First Lady Jill Biden.

Charles verfügt nicht über die Starpower seiner Mutter, die während ihrer 70 Jahre auf dem Thron 13 amerikanische Präsidenten traf und mehr als 100 Staatsbesuche machte. Aber er hat sich einen Ruf als Umweltaktivist aufgebaut, der sich für den Schutz der Tierwelt und den Kampf gegen den Klimawandel einsetzte, lange bevor er populär wurde.

„Charles ist eine wichtige Persönlichkeit in der Welt der grünen und klimatischen Energie“, sagte George Gross, ein königlicher Historiker am King’s College London. „Er ist ein sehr bekanntes Gesicht. Daher denke ich, dass es keinen Nachteil dafür gibt, wenn ein US-Präsident neben ihm fotografiert wird.“

Gross sagte, der britische Monarch habe keine wirkliche politische Macht, sondern „eine enorme Menge an Soft Power“, weil so viele Staats- und Regierungschefs der Welt die königliche Mystik erleben wollen.

„Es gibt Dinge, die die britische Regierung durch Charles durchsetzen kann, wenn sie will, die auf eine Weise gesagt und besprochen werden können, die der Premierminister nicht auf die gleiche Weise tun kann“, sagte er.

Jill Lawless und Danica Kirka, The Associated Press







