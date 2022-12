Die Ukraine tadelt Deutschland wegen Panzerlieferungen – RT Russland und die ehemalige Sowjetunion

Kiew verstehe nicht, warum Berlin die Waffen nicht liefern werde, sagte sein Außenminister

Deutschland zögere, die Ukraine mit Leopard-2-Kampfpanzern zu beliefern, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba am Sonntag. Er fügte hinzu, Kiew verstehe nicht ganz, warum Berlin mit den Lieferungen zögere, angesichts all der militärischen Unterstützung, die der Ukraine bereits zustehe.

Im Gespräch mit der Tagesschau behauptete Kuleba, Deutschland habe zugesagt, der Ukraine weitere Waffenlieferungen zu schicken, die jedoch immer noch nicht die Panzer enthalten würden, die Kiew wiederholt angefordert hatte.

„Eine solche Entscheidung wurde noch nicht getroffen, es wurden keine Zusagen gemacht. Aber wir arbeiten daran“, er sagte.

Kuleba tadelte Berlin für seine Haltung in dieser Angelegenheit und sagte, die ukrainische Regierung könne nicht verstehen, warum Deutschland Artillerie schicke, aber keine schwere Panzerung. „Ehrlich gesagt verstehen wir diese Argumentation nicht“ sagte der Minister und fügte hinzu, dass der Mangel an Waffen bedeutete, dass der Konflikt länger andauern würde, was weder den Interessen der Ukraine noch ihrer westlichen Unterstützer entspreche.









Der Beamte fuhr fort, dass die Ukraine Generatoren und Transformatoren brauche, um den Winter inmitten der wiederkehrenden russischen Streiks auf die Energieinfrastruktur des Landes zu überstehen.

Russland begann Anfang Oktober, ukrainische Energieanlagen ins Visier zu nehmen, nachdem es Kiew beschuldigt hatte, seine kritische Infrastruktur, einschließlich der strategischen Krimbrücke, angegriffen zu haben.

Kuleba wies darauf hin, dass das Szenario eines kompletten Stromausfalls in der Ukraine realistisch sei, und fügte hinzu, dass er nicht mit einer Massenflucht von Ukrainern aus dem Land rechne. Der Minister sagte, er gehe davon aus, dass die Menschen in ländliche Regionen fliehen würden „wo man die Möglichkeit hat, mit Holz zu heizen.“

Ukrainische Beamte haben Deutschland bei zahlreichen Gelegenheiten dafür kritisiert, dass es nicht mehr militärische Ausrüstung schickt. Am Sonntag hat Aleksey Makeev, Kiews Gesandter in Deutschland, die Behörden des Landes verprügelt, weil sie sich geweigert haben, in den USA hergestellte Patriot-Luftverteidigungssysteme in die Ukraine zu schicken. Er forderte Deutschland auch auf, andere Waffenlieferungen zu beschleunigen, und behauptete, sein Land tue dies „keine Zeit mehr, auf Waffen zu warten.“

Nach dem Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine Ende Februar hat Deutschland zusammen mit anderen westlichen Ländern Kiew eine große Menge an Waffen zur Verfügung gestellt, darunter Luftverteidigungssysteme und selbstfahrende Haubitzen.

Moskau hat den Westen wiederholt davor gewarnt, dass die Ausrüstung der Ukraine mit Waffen den Konflikt nur verlängern würde.