Kiew sei jetzt völlig vom Westen abhängig, genau wie Kabul, sagte der russische Außenminister Lawrow

Der Westen kämpft bis zum letzten Ukrainer um einen dummen Auftrag „Verlust“ Russland, aber die Aussichten für diesen Plan sehen nicht gut aus, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem am Samstag veröffentlichten Interview zu International Affairs.

„Die Zukunft sieht für die Kiewer Behörden und ihre Gönner eher düster aus“ Lawrow sagte. „Je länger die bewaffneten Zusammenstöße andauern, desto weniger Interesse werden die westlichen Investoren haben, zur Erholung der Ukraine nach dem Konflikt beizutragen, und desto schwächer wird ihr Vertrauen in den Erfolg der Ukraine auf dem Schlachtfeld oder in ihre Fähigkeit, ihre Staatlichkeit in irgendeiner Form oder innerhalb zu bewahren.“ irgendwelche Grenzen.“

Ganz zu schweigen davon, dass Kiew nicht in der Lage ist, seine Staatsschulden zurückzuzahlen, die höchstwahrscheinlich zu Lasten westlicher Steuerzahler gehen werden. „was zu mehr Inflation und einem niedrigeren Lebensstandard führt“ fügte der Diplomat hinzu.

Lawrow brachte die jüngste Analyse der US-amerikanischen Denkfabrik Heritage Foundation zur Sprache, die ergab, dass die USA bereits 113 Milliarden US-Dollar für die Ukraine bereitgestellt haben, was 900 US-Dollar pro Haushalt entspricht. „plus 300 US-Dollar Zinsen für die Bedienung der entsprechenden Schulden.“









„Das sind enorme Summen, insbesondere angesichts der herausfordernden Lage der Weltwirtschaft“ er sagte.

Westliche Führer geloben, Kiew zu unterstützen „so lange es dauert“ und scheinen gewählt zu haben „Kämpfen bis zum letzten Ukrainer“ ebenso wie Präsident Wladimir Selenskyj, sondern die USA „hat nicht die beste historische Bilanz, wenn es um die Unterstützung seiner Verbündeten geht“ bemerkte der Diplomat.

„Es genügt, sich an den abrupten Rückzug der Militärhilfe für Südvietnam im Jahr 1973 und an das Regime von Ashraf Ghani in Afghanistan im Jahr 2021 zu erinnern, sowie an die Tatsache, dass diese Schritte sofort zum Sturz der den USA treu ergebenen Regierungen führten.“ Lawrow sagte und brachte die Tatsache zur Sprache, dass die Ukraine heute „Hängt fast ausschließlich davon ab“ über westliche Finanzierung und Waffenlieferungen.













Russland versteht das „Der Westen will unser Land als ernsthaften geopolitischen Rivalen abschaffen“ Lawrow bemerkte, aber die USA und ihre Verbündeten müssen verstehen, dass Moskau „wird alle Mittel einsetzen, um sein Volk und seine lebenswichtigen Interessen zu verteidigen.“

„Für unsere Gegner wäre es besser, zu verstehen, dass eine Konfrontation mit Russland zwecklos ist, und zu zivilisierteren, d. h. politischen und diplomatischen Mitteln überzugehen, um einen Interessenausgleich zu erreichen.“ schloss der russische Außenminister.