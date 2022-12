Die Ukraine startet einen Raketenangriff auf das von Russland besetzte Melitopol

CNN

In der von Russland besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine, in der selbsternannten Volksrepublik Donezk und auf der annektierten Krim wurden mehrere Explosionen gemeldet – unter anderem in einer russischen Militärkaserne.

Die Explosionen in Melitopol ereigneten sich inmitten von Berichten von Beamten beider Seiten, dass die Ukraine am Samstag einen Raketenangriff auf die Stadt gestartet hatte, während russische Staatsmedien sagten, dass am Sonntagmorgen 20 Raketen die Volksrepublik Donezk getroffen hätten.

Unabhängig davon tauchten auch Berichte über mehrere Explosionen auf der von Russland annektierten Krim auf, darunter in einer Militärkaserne in Sovietske.

Melitopols in Moskau installierte Administratoren sagten, vier Raketen hätten die Stadt getroffen, zwei getötet und zehn verletzt, während der Bürgermeister von Melitopol mehrere Explosionen meldete, darunter in einer von russischen Streitkräften besetzten Kirche.

Ukrainische Beamte haben sich jedoch nicht zu den Explosionen auf der Krim oder in der Volksrepublik Donezk geäußert, und CNN ist nicht in der Lage, die Ursache der Explosionen oder das Ausmaß der Schäden zu überprüfen.

Melitopol in der ukrainischen Oblast Saporischschja ist seit Anfang März unter russischer Besatzung.

Yevgeny Balitsky, Russlands amtierender Gouverneur von Saporischschja, sagte, der Raketenangriff auf Melitopol habe ein Erholungszentrum „vollständig zerstört“, in dem „Menschen, Zivilisten und [military] Das Basispersonal aß am Samstagabend zu Abend.“

Die Angriffe wurden von Ivan Fedorov, dem ehemaligen ukrainischen Verwalter der Stadt Melitopol, bestätigt, der sagte, sie hätten russische Militärstützpunkte angegriffen.

Federov sagte letzten Monat, Russland habe Melitopol in „eine riesige Militärbasis“ verwandelt.

„Das russische Militär siedelt sich in lokalen Häusern an, die es beschlagnahmt hat, Schulen und Kindergärten. Militärische Ausrüstung ist in Wohngebieten stationiert“, sagte Federov im November.

Der Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov, sagte, es habe mehrere Explosionen gegeben, darunter in der christlichen Kirche von Melitopol, „die die Besatzer vor einigen Monaten beschlagnahmt und in ihr Versteck verwandelt haben“.

Fedorov, der nicht in Melitopol ist, sagte, es gebe dort Tote und Verwundete unter den russischen Streitkräften.

In der Zwischenzeit sagten russische Beamte am Sonntagmorgen, ukrainische Raketen hätten mehrere Wohnhäuser in der Volksrepublik Donezk getroffen und einige seien in der Nähe des Opern- und Balletttheaters und des Kalinin-Krankenhauses gelandet.

Alexei Kulemzin, Leiter der von Russland unterstützten Stadtverwaltung, sagte, die Ukraine habe am Sonntag gegen 5:54 Uhr Ortszeit 20-Grad-Raketen in Richtung der Bezirke Woroschilowsk und Kalininski abgefeuert.

Kulemzin sagte, die Ukraine habe am späten Samstagabend gegen 23:03 Uhr Ortszeit auch den Kyivskiy-Bezirk der Stadt beschossen.

Das ukrainische Militär hat den Angriff noch nicht bestätigt oder kommentiert.

Donezk wird seit 2014 von von Russland unterstützten Separatisten gehalten.

Der Angriff auf Melitopol ereignete sich inmitten von Social-Media-Aufnahmen und Berichten über mehrere Explosionen in der Krimstadt Simferopol am Samstag gegen 21 Uhr Ortszeit.

Es gab auch Berichte über Explosionen in Sewastopol, dem Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte; in einer russischen Militärkaserne in Sovietske; und in Hvardiiske, Dzhankoi und Nyzhniohirskyi

Die Explosionen ereignen sich, nachdem Moskau letzte Woche seine Raketenangriffe auf die Ukraine verstärkt hatte, nachdem Russland behauptet hatte, Kiew sei hinter den jüngsten Drohnenangriffen auf Militärflugplätze tief im Inneren seines Territoriums stecken.

Es gibt widersprüchliche Berichte über die Explosionen auf der Krim.

Das inoffizielle Krim-Medienportal „Krymskyi veter“ sagte, eine Explosion in einer russischen Militärkaserne in Sovietske habe die Kaserne in Brand gesteckt, es habe Tote und Verletzte gegeben.

Ein pro-russischer Sender auf der Krim behauptete jedoch, das Feuer in der Kaserne sei durch „fahrlässigen Umgang mit Feuer“ verursacht worden.

„Zwei Menschen sind gestorben. Jetzt sind alle Soldaten, etwa zweihundert Personen, in einem anderen Gebäude untergebracht“, hieß es.

Sergey Aksenov, der von Russland ernannte Leiter der Krim, sagte auf Telegram: „Das Luftverteidigungssystem arbeitete über Simferopol. Alle Dienste funktionieren wie gewohnt.

Mikhail Razvozhaev, Gouverneur von Sewastopol, sagte, die Explosionen seien auf Schießübungen zurückzuführen.

Die Nachricht kommt inmitten von Berichten, dass 1,5 Millionen Menschen in der Region Odessa in der Ukraine nach Angriffen iranischer Drohnen ohne Strom geblieben sind.

„Insgesamt haben russische Terroristen 15 Shahed-Drohnen gegen Odessa eingesetzt“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seiner täglichen Ansprache am Samstag.

Er sagte, „ukrainische Luftverteidiger“ hätten 10 der 15 Drohnen abgeschossen, aber der Schaden sei immer noch „kritisch“, und er deutete an, dass es einige Tage dauern werde, um die Stromversorgung in der Region wiederherzustellen.

„Nur kritische Infrastrukturen werden angeschlossen und in dem Umfang, in dem es möglich ist, Strom zu liefern“, sagte er.

Die Ukraine sieht sich seit Anfang Oktober einem umfassenden Angriff auf ihre kritische Infrastruktur und ihre Energiequellen gegenüber. Dies hat dazu geführt, dass Millionen im ganzen Land bei eisigen Wintertemperaturen mit Stromausfällen konfrontiert sind.

„Im Allgemeinen gibt es in verschiedenen Regionen sowohl Not- als auch Stabilisierungsstromausfälle“, sagte Selenskyj. „Das Energiesystem ist jetzt, um es milde auszudrücken, sehr weit von einem normalen Zustand entfernt.“

Odessa gehörte bereits nach den früheren Angriffen Russlands auf kritische Infrastrukturen zu den am stärksten betroffenen Regionen.

„Das ist die wahre Haltung Russlands gegenüber Odessa, gegenüber den Einwohnern von Odessa – vorsätzliches Mobbing, vorsätzlicher Versuch, der Stadt Unheil zu bringen“, fügte Selenskyj hinzu.

Die Ukraine habe am Samstag „ein neues Unterstützungspaket von Norwegen in Höhe von 100 Millionen Dollar“ erhalten, das „genau für die Wiederherstellung unseres Energiesystems nach diesen russischen Streiks“ verwendet werde, fügte Selenskyj hinzu.