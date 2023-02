Die Ukraine soll den Verteidigungsminister ersetzen, während die Kämpfe in Donezk toben

Die Ukraine wird Verteidigungsminister Oleksii Reznikov durch den Chef ihrer militärischen Spionageagentur ersetzen, sagte ein enger Verbündeter von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, in einer Umbesetzung an der Spitze des ukrainischen Kriegsfeldzugs.

Reznikov werde auf einen anderen Ministerposten versetzt und durch Kyrylo Budanov, Leiter des Militärgeheimdienstes GUR, ersetzt, sagte David Arakhamia, ein hochrangiger Gesetzgeber und Chef des parlamentarischen Blocks Diener des Volkes.

„Der Krieg diktiert Änderungen in der Personalpolitik“, sagte Arakhamia in der Messaging-App Telegram.

Er sagte, dass die „Force“-Agenturen der Ukraine – wie das Verteidigungsministerium – nicht von Politikern geleitet werden sollten, sondern von Berufsverteidigungs- oder Sicherheitsbeamten.

Arakhamia sagte nicht, wann der Umzug formalisiert werden würde. Es gab keinen unmittelbaren Kommentar von Reznikov.

Zuvor auf einer Pressekonferenz nach Medienberichten über seinen möglichen Ausstieg aus dem Ministerium befragt, sagte der Verteidigungsminister gegenüber Reportern, dass jede Entscheidung bei Selenskyj liege.

UHR | Russische Rakete trifft Wohnung in der Ostukraine und tötet 3: Russische Rakete trifft Wohnung in der Ostukraine und tötet 3 Die Suche nach Überlebenden in Kramatorsk dauert an, nachdem russische Angriffe mindestens drei Zivilisten getötet haben. Unterdessen empfängt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj EU-Beamte und setzt sich für mehr militärische Unterstützung durch internationale Partner ein.

Der 56-jährige Reznikov wurde im November 2021 Verteidigungsminister, nur wenige Monate bevor Russland am 24. Februar 2022 seine umfassende Invasion in der Ukraine startete.

Während des Krieges pflegte er Beziehungen zu westlichen Verteidigungsbeamten und half bei der Überwachung des Erhalts von Milliarden von Dollar an Militärhilfe – einschließlich Raketenwerfern und Panzern –, um Kiew bei der Abwehr der russischen Invasion zu helfen.

Als Verteidigungsminister während des Krieges hob Reznikov die „de facto“-Integration der Ukraine in das NATO-Militärbündnis als höchste Priorität hervor, auch wenn ein Beitritt zum Block nicht sofort möglich war.

Während seiner Amtszeit als Verteidigungsminister sprach er sich nachdrücklich gegen Kriegskorruption aus, die er als „Plünderung“ bezeichnete.

Eine Frau betrachtet am Sonntag in ihrer Wohnung in Cherson, Ukraine, ein Loch in der Wand, das ein Fragment einer russischen Granate hinterlassen hat. (LIBKOS über The Associated Press)

Aber in den letzten Wochen wurde sein eigenes Verteidigungsministerium in einen Korruptionsskandal über einen Lebensmittelvertrag der Armee verwickelt, der die Zahlung stark überhöhter Preise vorsah.

Einer seiner stellvertretenden Minister wurde entlassen und als Verdächtiger des Skandals bezeichnet, ein anderer ist seitdem separat zurückgetreten.

Heftige Kämpfe in Donezk

Die Nachricht von der Kabinettsumbildung kommt, während in der ostukrainischen Region Donezk heftige Kämpfe toben, während Russland den Druck vor dem ersten Jahrestag seiner Invasion in der Ukraine verstärkt, sagte Präsident Selenskyj am Sonntag.

Rettungskräfte und städtische Arbeiter beseitigen am Sonntag die Trümmer eines von einer russischen Rakete getroffenen Wohnhauses im Stadtzentrum von Charkiw, Ukraine. (Andrii Marienko/The Associated Press)

„Die Dinge in der Region Donezk sind sehr schwierig – erbitterte Kämpfe“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. „Aber so schwer es auch ist und wie viel Druck es auch gibt, wir müssen es aushalten … Wir haben keine Alternative dazu, uns zu verteidigen und zu gewinnen.“

Russland übe erhöhten Druck aus, „seine Niederlagen vom letzten Jahr wieder wettzumachen. Das sehen wir an verschiedenen Frontabschnitten und auch Informationsdruck.“