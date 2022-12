Die Ukraine setzte selbstmodifizierte Drohnen ein, um russische Stützpunkte anzugreifen

Die Ukraine fordert seit Monaten Langstreckenraketen und Drohnen von ihren westlichen Verbündeten an, aber die USA und Europa haben sich bisher geweigert, diesen Anfragen nachzukommen, weil sie befürchten, dass sie für Angriffe innerhalb Russlands eingesetzt werden könnten. Ohne zusätzliche Ressourcen zum Aufbau ihrer Langstreckenfähigkeiten muss sich die Ukraine möglicherweise weiterhin auf die modifizierten Drohnen verlassen – und Moskau versucht nun wahrscheinlich, diese zu verfolgen.

„Der entscheidende Erfolgsfaktor war eine Überraschung. Russland hat so etwas einfach nicht erwartet“, sagte eine der Personen, die mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeitet. „Jetzt werden sie vorbereitet sein.“ Der Ukrainer und die zweite mit der Angelegenheit vertraute Person sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um über eine heikle Operation zu sprechen.

Die Streiks töteten drei russische Soldaten und beschädigten zwei Flugzeuge, gab die russische Regierung diese Woche zu, obwohl sie nicht beschreiben würde, was den Schaden verursacht hat. Die Technologie an Bord des Flugzeugs sei in der Ukraine hergestellt und nicht von den USA oder einer anderen westlichen Nation bereitgestellt worden, sagten die Personen.

Das britische Verteidigungsministerium diese Woche bewertet dass die Angriffe zwei schwere Tu-95-Bomber auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels beschädigten, und bemerkte: „Wenn Russland die Vorfälle als vorsätzliche Angriffe einstuft, wird es sie wahrscheinlich als einige der strategisch bedeutendsten Versagen des Streitkräfteschutzes seit seiner Invasion in der Ukraine betrachten.“

Der Nationale Sicherheitsrat lehnte eine Stellungnahme ab, ebenso wie das Verteidigungsministerium der Ukraine.

Die Ukraine muss noch die Verantwortung für den Streik übernehmen. Aber der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak schien Moskau nach den Anschlägen in einem Twitter-Post zu verspotten. „Wenn etwas in den Luftraum anderer Länder gestartet wird, werden früher oder später unbekannte Flugobjekte zum Ausgangspunkt zurückkehren“, twitterte er. „Die Erde ist rund.“

Verteidigungsminister Lloyd Austin sprach mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Olekseji Reznikov in den Stunden nach den Streiks am Montag, laut DoD eine Auslesung des Anrufs. Die Sprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, wollte den Inhalt des Gesprächs nicht bestätigen, sagte aber, die Ukrainer „treffen die Entscheidungen vor Ort in Bezug auf das Zielen, wenn sie eine Operation durchführen. Was wir leisten, ist Sicherheitsunterstützung, also nein, wir wurden nicht unbedingt über einen Streik informiert oder waren uns dessen bewusst.“

Die Angriffe dieser Woche sind nicht das erste Mal, dass einheimische ukrainische Technologie große russische Ziele getroffen hat. Im April feuerte die Ukraine ihre Neptun-Raketen auf den russischen Kreuzer Moskva, der im Schwarzen Meer operierte. Diese Streiks zwangen die russische Schwarzmeerflotte, weiter von der Küste entfernt zu operieren und gleichzeitig andere Schiffe im Hafen zu halten, aus Angst, weitere Vermögenswerte zu verlieren.

Der staatliche Waffenhersteller Ukroboronprom sagt seit Monaten, dass er an einem Drohnenprogramm mit einer Reichweite von mehr als 600 Meilen arbeitet, ohne Details über das Projekt preiszugeben. Im Oktober hat das Unternehmen auf Facebook gepostet, dass es „dem hier den letzten Schliff gibt“.

Kiew hat es geschafft, auch ohne Langstreckendrohnen und Munition ernsthaften Schaden anzurichten. Im August richteten mehrere Explosionen auf Russlands größtem Luftwaffenstützpunkt auf der Krim erhebliche Schäden an. Satellitenfotos zeigten einen Asphalt, der mit verbrannten Hüllen von mindestens acht Kampfflugzeugen übersät war, die bei dem Angriff zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Zwei Monate später griffen mehrere unbemannte kleine Boote russische Marineschiffe an, die im Hafen der Stadt anlegten, und verursachten nur minimalen Schaden, schürten aber im Kreml neue Befürchtungen, dass ihre Flotte in ständiger Gefahr ist.

Und im November zielten mehrere kleinere ukrainische Drohnen auf das Hauptquartier der Flotte in Sewastopol auf der besetzten Krim und beschädigten das Gebäude.

Lara Seligman und Alexander Ward haben zu diesem Bericht beigetragen.