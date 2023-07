USA: Russland könnte der Ukraine vorwerfen, zivile Schiffe angegriffen zu haben

Die US-Regierung hat erneut gewarnt, dass sie nach dem Ausstieg Russlands aus dem internationalen Getreideabkommen ihre Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer ausweiten und dann die Ukraine dafür verantwortlich machen könnte. „Unseren Informationen zufolge hat Russland weiterhin Seeminen in den Zugängen zu ukrainischen Häfen gelegt“, sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, am Donnerstag. „Und gestern haben wir beobachtet, dass Russland ein Video von der Entdeckung und Detonation einer angeblich ukrainischen Seemine veröffentlichte.“ Es ist möglich, dass dieses Video ein „Vorbote“ eines Angriffs unter falscher Flagge sein könnte.

Am Montag erklärte Russland trotz aller internationalen Appelle das Abkommen über den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer für beendet. Moskau kündigte daraufhin an, künftig Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als mögliche militärische Ziele in Betracht zu ziehen. Russland hat in den vergangenen Nächten den Hafen von Odessa, aus dem in den vergangenen Monaten Millionen Tonnen Lebensmittel exportiert wurden, und andere ukrainische Städte am Schwarzen Meer angegriffen. Seit 17 Monaten führt Moskau einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.