VILNIUS – Kiew betrachtet Streumunition als den nächsten „Game Changer“ im Kampf gegen die russischen Streitkräfte, sagte der ukrainische Verteidigungsminister am Dienstag.

In seiner Rede am Rande des NATO-Gipfels wies Oleksiy Reznikov die Missbilligung einiger Länder und humanitärer Gruppen über die Entscheidung der US-Regierung letzte Woche zurück, die umstrittenen Waffen an die Ukraine zu schicken.

„Als wir im Mai 2022 155-Millimeter-Artilleriesysteme erhielten, wurde das bahnbrechend. Im Juli erhielten wir verschiedene Arten von (Multiple Launch Rocket Systems) und es wurde (der) nächste Spielveränderer … Und ich hoffe, dass Streumunition der nächste Spielveränderer als Waffen oder Munition für die Befreiung unserer vorübergehend besetzten Gebiete wird“, sagte er genannt.

Reznikov bestand darauf, dass der Einsatz dieser Waffen auf nichtstädtische Gebiete innerhalb des ukrainischen Territoriums beschränkt werde. Auch die Partner der Ukraine würden über den Einsatz und die Wirkung der Streuwaffen informiert, sagte er.

Zuvor hatte auch US-Außenminister Antony Blinken die Entscheidung verteidigt, diese Waffen in das nächste 800-Millionen-Dollar-Waffenpaket der USA an Kiew aufzunehmen.

„Die Vorräte an einheitlicher Munition, nicht an Streumunition, auf der ganzen Welt und in der Ukraine gingen zur Neige und standen kurz vor der Erschöpfung“, sagte Blinken in einem Interview mit MSNBC. „Und so lief die schwierige, aber notwendige Entscheidung, ihnen die Streumunition zu geben, auf Folgendes hinaus: Wenn wir es nicht getan haben, tun wir es nicht, dann wird ihnen die Munition ausgehen. Wenn ihnen die Munition ausgeht, sind sie wehrlos.“

Spanien gehört zu den lautstärksten Gegnern der Entscheidung. Verteidigungsministerin Margarita Robles sagte, die „legitime Verteidigung der Ukraine … sollte nicht mit Streubomben erfolgen“. Auch das Vereinigte Königreich – ein wichtiger Waffenlieferant der Ukraine – äußerte sein Unbehagen über die Entscheidung der USA.

Streubomben sind in vielen Ländern verboten, nicht jedoch in den USA, der Ukraine und Russland. Die Munition wirft explosive Bomben ab, um feindliche Soldaten in einem weiten Gebiet zu töten, aber nicht explodierte Munition kann eine langfristige Bedrohung für die Zivilbevölkerung darstellen.

Russland setzt seit seiner Invasion vor über einem Jahr seine eigene Streumunition gegen die Ukraine ein, und auch die Ukraine hat mit solchen Waffen reagiert.