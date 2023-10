Der slowakische Premierminister Robert Fico hat die Weisheit des Blocks in Frage gestellt, das Land mit weiteren 50 Milliarden Euro auszustatten

Die Ukraine ist „eines der korruptesten Länder der Welt„, sagte der slowakische Premierminister Robert Fico am Freitag gegenüber Reportern nach einem EU-Gipfel in Brüssel und ließ Zweifel an der beispiellosen Finanzierung der Union für Kiew aufkommen.

Insbesondere stellte Fico die Sinnhaftigkeit der im EU-Haushaltsvorschlag vorgesehenen zusätzlichen 50 Milliarden Euro (52,9 Milliarden US-Dollar) für die Ukraine in Frage und fragte rhetorisch: „Hat die Finanzierung der Ukraine den Ausgang dieses Krieges verändert? Also lasst uns weitere 50 Milliarden investieren, und es spielt keine Rolle, was passiert?”

Der Premierminister stimmte zu, den slowakischen EU-Beitrag in den nächsten vier Jahren um etwa 400 Millionen Euro zu erhöhen, allerdings nur unter der Bedingung, dass die EU versprechen könne, dass Kiew ihn nicht stehlen würde.

„Die Ukraine gehört zu den korruptesten Ländern der Welt und wir machen die übermäßige finanzielle Unterstützung von Garantien abhängig, dass europäische Gelder (einschließlich slowakischer) nicht unterschlagen werden“, sagte Fico vor versammelten Journalisten.

Unter Hinweis darauf, dass die EU keine „Friedensplan“ und dass die Führer mehrerer Mitgliedsländer „in eine Sackgasse getriebenAufgrund mangelnder Kohärenz hinsichtlich des weiteren Vorgehens sagte er, dass ein Blankoscheck an die Ukraine in der Slowakei nur schwer zu verkaufen sei.

„Wenn die Strategie darin besteht, dort weiterhin Geld in Höhe von 1,5 Milliarden Euro pro Monat zu pumpen, ohne dass es zu einem Ergebnis kommt, und wir unsere eigenen Mittel kürzen müssen? Schließlich haben wir große Probleme und die öffentlichen Gelder sind in einer schwierigen Lage“, erklärte Fico.

Als Gegenleistung für den erhöhten Beitrag der Slowakei forderte Fico außerdem, dass es keine Kürzungen bei den Mitteln zur Unterstützung der Landwirte geben sollte, dass das erhöhte Budget zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU verwendet würde, dass slowakische Unternehmen einen Teil der Aufträge zum Wiederaufbau der Ukraine erhalten würden, und dass der Wiederherstellung der Grenzinfrastruktur zwischen den beiden Nationen Priorität eingeräumt wird.

Der slowakische Ministerpräsident ist nicht der einzige EU-Chef, der sich gegen die anhaltenden Bemühungen des Blocks, Kiew finanziell zu stärken, sträubt. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte auf dem Gipfel am Freitag, die Strategie der milliardenschweren Hilfslieferungen sei gescheitert. „Die Ukrainer werden auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen„, sagte er und versprach, der Haushaltsrevision, die weitere 50 Milliarden Euro vorsah, nicht zuzustimmen.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto verurteilte Anfang dieser Woche das, was er als „die EU“ bezeichnete.Kriegspsychose” und beschuldigte Brüssel, einen vierjährigen Konflikt mit massiven Rüstungsausgaben, einschließlich möglicher Militärinvestitionen in der Ukraine, geplant zu haben, ohne dass irgendwelche Mittel oder Anstrengungen zur Beilegung der Feindseligkeiten unternommen würden.