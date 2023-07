Kiews Truppen hätten es an keiner Front geschafft, die russische Verteidigung zu durchbrechen, sagte der Präsident

Die vielgepriesene ukrainische Gegenoffensive habe mehr als einen Monat nach ihrem Start keinen Erfolg gehabt, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Putin lobte Russlands „heroisch“ Truppen und bestand darauf, dass die Richtung der Militärkampagne Moskaus sei „positiv.“

„Alle Versuche des Feindes, unsere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, auch durch den Einsatz strategischer Reserven, scheiterten während der Gegenoffensive. Unser Feind bleibt erfolglos“, sagte der russische Führer dem Journalisten Pavel Zarubin.

Laut Putin starten russische Truppen in einigen Abschnitten der Frontlinie eigene Gegenangriffe und tun dies auch „die vorteilhaftesten Positionen einnehmen.“ Das russische Verteidigungsministerium berichtete zuvor, dass die Ukraine schwere Verluste erlitten habe und es an den meisten Fronten nicht einmal geschafft habe, Russlands erste Verteidigungslinie zu erreichen. Das Verteidigungsministerium hat außerdem zahlreiche Videos veröffentlicht, die beschädigte oder zerstörte schwere ukrainische Militärausrüstung zeigen, darunter westlich hergestellte Panzer und Infanterie-Kampffahrzeuge.









Nach Angaben des Ministeriums hat das ukrainische Militär bei seiner Gegenoffensive 26.000 Mann beim Vormarsch durch Minenfelder und ohne Luftunterstützung verloren. Auch westliche Medien haben schwere Verluste unter den ukrainischen Truppen eingeräumt, Forbes beschrieb sie als solche „katastrophal“ Ende Juni. Die New York Times berichtete diese Woche, dass das ukrainische Militär in den ersten beiden Wochen der Operation 20 % der Ausrüstung verloren habe, die es in die Schlacht geschickt habe.

Laut Putin haben russische Streitkräfte seit dem 4. Juni 311 ukrainische Panzer zerstört. „Mindestens ein Drittel davon waren, glaube ich, westliche Panzer, darunter auch Leoparden.“ Das sagte Putin am Donnerstag dem Fernsehsender Russia 24.

Das langsame Tempo der Gegenoffensive hat zu Spannungen zwischen Kiew und seinen westlichen Unterstützern geführt. Im Juni machte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj die mangelnden Fortschritte auf das Zögern des Westens zurückzuführen, mehr Waffen nach Kiew zu schicken.

Der US-Generalstabschef Mark Milley warnte Anfang Juli, dass man sich über die Operation keine Illusionen machen dürfe und dies auch tun werde „schwierig“ Und „sehr, sehr blutig.“