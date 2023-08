Die Straße von Kertsch mit der Krimbrücke ist zunehmend umkämpft. (Foto: über REUTERS)



Wien Nur einen halben Tag nach dem Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte im Hafen von Noworossisk beschädigten ukrainische Drohnen ein zweites Schiff. Die russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte, dass der Öltanker „Sig“ am Freitagabend nahe der Krimbrücke getroffen wurde. Der Verkehr auf der wichtigsten Verbindung zwischen der annektierten Halbinsel und dem russischen Festland wurde für mehrere Stunden eingestellt, am frühen Morgen öffneten die Behörden die Brücke wieder.

Nach Angaben der Staatlichen See- und Flussschifffahrtsbehörde in Moskau ereignete sich der Angriff auf die Sig, die in der Straße von Kertsch vor Anker lag, um 23.20 Uhr. Die Explosion verursachte Schäden im Maschinenraum und machte den Frachter vorübergehend unmanövrierfähig. Zwei Rettungsschiffe aus der Hafenstadt Noworossisk pumpten in der Nacht das eingedrungene Wasser ab. Unter den elf Besatzungsmitgliedern gab es keine Verletzten.

Marinedrohne mit einer halben Tonne Sprengstoff