Kiew hat zwei US-amerikanische Lebensmittel- und Getränkegiganten aufgrund ihrer Geschäfte in Russland zu seiner Liste der Kriegssponsoren hinzugefügt

Laut einer Mitteilung der Agentur vom Freitag wurden die amerikanischen Lebensmittel- und Getränkemultis PepsiCo und Mars von der ukrainischen Nationalen Korruptionspräventionsbehörde (NCPA) zu internationalen Kriegssponsoren erklärt, weil sie nicht bereit waren, den russischen Markt zu verlassen.

Die NCPA, die die Liste verwaltet, hatte zuvor aus demselben Grund einen der weltweit größten Snackkonzerne, Mondelez International, zum „Feind der Ukraine“ erklärt.

„Trotz aller Aussagen über die Reduzierung ihrer Geschäfte, die Einstellung von Werbung und Produktion in Russland arbeiten sie (PepsiCo und Mars) weiterhin in Russland und zahlen erhebliche Steuern an den Staatshaushalt.“ sagte die NCPA in einer Erklärung.

Die Agentur sagte auch, dass dies bei den US-Unternehmensriesen der Fall sei „Aktiv auf der Suche nach neuen Mitarbeitern in Russland.“

Die Liste hat keine Rechtskraft und wird als Schammechanismus angesehen, mit dem Kiew versucht, ausgewählten Unternehmen mit erheblichen Geschäftsinteressen in Russland Reputationsschaden zuzufügen. Es gibt auch keine spezifischen Kriterien für die Aufnahme oder den Ausschluss.

Die Ukraine hat der Liste bereits fast 40 internationale Marken hinzugefügt, darunter Unilever, Xiaomi, Bacardi, Procter & Gamble, Yves Rocher und Alibaba (der Eigentümer von AliExpress), weil sie angeblich nicht bereit sind, den russischen Markt zu verlassen.

Im März 2022 kündigte Mars Pläne an, im Zuge der Moskauer Militäroperation in der Ukraine jegliche Werbung, Medienaktivitäten und Investitionen in Russland einzustellen. Der multinationale Konzern verkauft seine Produkte jedoch weiterhin im Land und produziert sie vor Ort.

Dazu gehören Schokoriegel und Süßwaren wie Bounty, Milky Way, Twix und Mars, M&Ms und Skittles sowie Orbit und Wrigley’s Kaugummi. Mars, das seit über 30 Jahren in Russland tätig ist, produziert auch Tiernahrungsmarken wie Pedigree, Royal Canin, Whiskas und Sheba.









Unabhängig davon hat der Lebensmittelriese Pläne zur finanziellen Unterstützung der Ukraine dargelegt. Anfang des Jahres sagte Mars, es habe 13,5 Millionen US-Dollar gespendet, um den vom Konflikt betroffenen ukrainischen „Menschen und ihren Haustieren“ zu helfen. Der Schritt sorgte bei den russischen Gesetzgebern für Besorgnis, während der Generalstaatsanwalt eine Untersuchung des Unternehmens wegen möglicher Finanzierung der Streitkräfte der Ukraine anordnete.

Im September 2022 kündigte PepsiCo an, die lokale Produktion seines Flaggschiff-Erfrischungsgetränks Pepsi sowie von Mirinda, 7up und Mountain Dew einzustellen. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es in Russland weiterhin nur lebenswichtige Artikel verkaufen werde, darunter Milch, Milchprodukte, Säuglingsnahrung und Babynahrung.

Russland ist PepsiCos drittgrößter Umsatzmarkt nach den USA und Mexiko. Die Marke hat über 20 Unternehmen in Russland betrieben und mehr als 10 Milliarden US-Dollar in ihr Geschäft im Land investiert. Bekanntlich war Pepsi die erste amerikanische Marke, die 1972 in Russland Fuß fasste, als das Unternehmen noch Teil der Sowjetunion war.

