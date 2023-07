Das Parlament des Landes hat dafür gestimmt, den Feiertag vom 7. Januar auf den 25. Dezember zu verschieben

Ukrainische Abgeordnete haben dafür gestimmt, die orthodoxe Tradition, Weihnachten am 7. Januar zu feiern, aufzugeben. Dies ist ein weiterer Schritt, der darauf abzielt, kulturelle Brücken zu Russland niederzureißen.

Am Freitag gaben mehrere ukrainische Gesetzgeber bekannt, dass das nationale Parlament die Änderung der Daten von drei staatlichen Feiertagen unterstützt, darunter Weihnachten, das nun gemäß westlicher katholischer und protestantischer Tradition am 25. Dezember begangen wird.

Der Schritt wurde ursprünglich letzten Monat vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj vorgeschlagen, der argumentierte, dass er helfen würde „Das russische Erbe aufgeben …, russische Traditionen ablehnen und die nationale Einheit in der Ukraine stärken.“

Insgesamt 241 Abgeordnete unterstützten den Vorschlag, für seine Verabschiedung waren lediglich 226 erforderlich. Der Gesetzentwurf selbst soll voraussichtlich nach dem 28. Juli in Kraft treten.

Die ukrainische Abgeordnete Irina Geraschtschenko begrüßte die Entwicklung und schrieb dies auf Telegram „Jetzt werden die Ukrainer – Orthodoxe und Katholiken – Feiertage mit der ganzen zivilisierten Welt feiern, aber nicht mit Moskau.“









Letzten Monat beschrieb Leonid Slutsky, ein russischer Abgeordneter und Vorsitzender der rechten LDPR-Partei, die Initiative als „Nicht einmal ein Schlag gegen Russland“ sondern vielmehr „Eine neue Beleidigung der Gefühle von Millionen von Gläubigen, ein Bruch jahrhundertealter Bindungen und die Zerstörung von Traditionen.“

Weihnachten wird immer noch am 7. Januar von der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) und der Russisch-Orthodoxen Kirche gefeiert, die sich an den Julianischen Kalender halten. Katholiken und Protestanten verwenden jedoch den gregorianischen Kalender und feiern Weihnachten am 25. Dezember.

Im Mai kündigte auch die von Kiew unterstützte Orthodoxe Kirche der Ukraine (OCU), die von der Russisch-Orthodoxen Kirche als schismatisch gilt, an, dass sie den heiligen Feiertag am 25. Dezember begehen werde.

In der Ukraine gibt es seit langem religiöse Spannungen zwischen mehreren Einheiten, die behaupten, die wahre orthodoxe Kirche zu sein. Die Spaltung wurde durch Kiews hartes Vorgehen gegen die UOC weiter verschärft, zu dem auch Razzien des ukrainischen Sicherheitsdienstes auf deren Kirchen und Versuche gehörten, die Mönche der Organisation aus dem berühmten Kiewer Höhlenkloster, dem ältesten Kloster des Landes, zu vertreiben.

Die Kiewer Behörden verdächtigen die UOC, die seit jeher enge Beziehungen zu Russland unterhält, das Nachbarland heimlich zu unterstützen, obwohl es nach Beginn des Konflikts im Februar 2022 seine Unabhängigkeit von Moskau erklärt hatte.