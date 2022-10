Die Ukraine erwartet von Deutschland einen großen Beitrag zur Staatsfinanzierung in Kriegszeiten

„Wir brauchen für unseren Haushalt vier bis fünf Milliarden Dollar im Monat. Wir glauben, dass Deutschland gerade mit Blick auf 2023 rund 500 Millionen Dollar im Monat übernehmen könnte. Von der EU erhoffen wir uns rund zwei Milliarden Dollar im Monat.“ Das teilte der Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Alexander Rodnjanski, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagausgaben) mit.

„Der Staat muss funktionieren, die Renten müssen gezahlt werden.“ Und weiter: „Vor den jüngsten Anschlägen wurde der Schaden durch die Zerstörung der Infrastruktur auf rund 120 Milliarden Dollar geschätzt“, fügte Rodnyansky hinzu. Nach Berechnungen der Weltbank beläuft sich der Schaden für die Wirtschaft – Firmenschließungen, Arbeitslosigkeit – auf rund 200 bis 250 Milliarden Dollar. „Prognosen zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um rund 35 Prozent einbrechen.“ Rodnyansky hofft auf Soforthilfe für die Ukraine in Form von Dieselgeneratoren, Notstromaggregaten oder mobilen Kraftwerken aus dem Westen. Mit den „mittel- bis langfristigen Herausforderungen“ nach dem Krieg befasst sich die internationale Wiederaufbaukonferenz, die an diesem Dienstag in Berlin stattfindet. „Aber es ist wichtig, jetzt mit den Vorbereitungen für den künftigen Wiederaufbau zu beginnen. Wir hoffen auf eine bessere Abstimmung mit den westlichen Partnern, damit wir uns auf einen Plan einigen können“, betonte Selenskyjs Wirtschaftsberater. „Aber es geht auch um die konkrete Strategie für den Wiederaufbau. Wir müssen klären, welche Industrien wir unterstützen sollen“, sagte Rodnyansky. „Die Ukraine hat noch großes Potenzial in der Landwirtschaft – gerade wenn sie in den EU-Binnenmarkt integriert werden soll. Künftig könnten wir grünen Wasserstoff über unsere Gaspipelines exportieren. Auch IT und neue Technologien sind zukunftsträchtige Branchen.“ Mit den jüngsten russischen Drohnen- und Raketenangriffen setze Russland ein „Instrument der Wirtschaftskriegsführung“ gegen die Ukraine, aber auch gegen die EU ein, betonte der Selenskyj-Berater. Die Ukraine, die seit April an das mitteleuropäische Stromnetz angeschlossen ist, kann keine Energie mehr in EU-Staaten exportieren. „Aber die Russen haben mit der Bombardierung unserer Kraftwerke eine wirtschaftliche Front im Krieg eröffnet: Leider haben sie ihr Ziel erreicht, die ukrainischen Stromexporte abzuwürgen. Unsere Währung und unsere Währungsreserven werden durch den Verlust nicht mehr gestützt der Einnahmen. Die Angriffe sind aber auch ein gezielter Schlag gegen die Energiesicherheit der EU.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH