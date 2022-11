Die Ukraine beschoss die Lagerung radioaktiver Abfälle – offiziell – RT Russia & Former Soviet Union

Ukrainische Truppen haben in den letzten zwei Tagen Europas größtes Kernkraftwerk beschossen, sagte Renat Karchaa, ein Berater des staatlichen russischen Nuklearbetreibers Rosenergoatom.

Karchaa sagte, das Kernkraftwerk Zaporozhye sei am Sonntagmorgen angegriffen worden, nachdem am Vortag ein Sperrfeuer auf die Anlage abgefeuert worden war, als sechs Projektile das Kühlsystem eines der Rektoren und zwei das Lager für radioaktive Abfälle trafen. Er fügte hinzu, dass die Mitarbeiter unverletzt blieben.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde das Werk am Sonntag zweimal beschossen, während am 11 „großkalibrige Artilleriegeschosse“ wurden am Samstag entlassen. Das Ministerium sagte, dass Projektile in der Nähe der Reaktoren eingeschlagen seien und dass das Feuer auch auf Stromleitungen gerichtet gewesen sei.

„Die Folgen des Beschusses können nicht abgeschätzt werden, da die Gefahr neuer Angriffe besteht“, sagte Karchaa. Die Pflanze war seit Ende September nicht mehr so ​​stark angegriffen worden. so der Beamte.

Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit, deren Team die Situation vor Ort überwacht „Binnen kurzer Zeit waren mehr als ein Dutzend Explosionen zu hören“ am Sonntag. Es fügte hinzu, dass Experten einige der Explosionen von ihren Fenstern aus sehen könnten.

WEITERLESEN:

Terroranschlag in Europas größtem Kernkraftwerk – Russland – vereitelt

„Wer auch immer dahinter steckt, muss sofort aufhören. Wie ich schon oft gesagt habe, du spielst mit dem Feuer!“ sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi.

Russische Soldaten beschlagnahmten das Werk, kurz nachdem Moskau Ende Februar seine Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte. Die Region Zaporozhye schloss sich schließlich zusammen mit drei anderen ehemaligen ukrainischen Gebieten Russland an, nachdem im September Referenden zu dieser Angelegenheit abgehalten worden waren.