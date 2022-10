Die Ukraine beklagt Verzögerungen, als die EU ein 5-Milliarden-Euro-Hilfsabkommen unterschreibt – POLITICO

Die EU muss ihre Finanzhilfe für die Ukraine beschleunigen.

Das ist heute die Botschaft von Kiew als Europäische Union eine Absichtserklärung unterzeichnet 5 Milliarden Euro an langfristigen Krediten an das vom Krieg zerrüttete Land zu liefern.

Das Darlehen ist die zweite Tranche eines 9-Milliarden-Euro-Pakets, das im Mai angekündigt wurde. Bisher wurde jedoch nur eine Milliarde Euro des Pakets ausgezahlt, und ukrainische Beamte sagen, dass sie den Rest erhalten müssen, um die Kriegsanstrengungen am Laufen zu halten.

„Unser Finanzminister steht unter extrem hohem Druck, wenn er diese Schecks an das Militär, an Rentenkassen schickt … wir müssen dieses Geld in seinen Händen haben. So etwas wie eine oder mehrere Wochen Verzögerung ist einfach nicht akzeptabel“, sagte Oleg Ustenko, Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in einem Interview mit POLITICO.

Die Kritik aus Kiew spiegelt die Äußerungen von US-Beamten wider, die EU-Kollegen im Sommer dazu gedrängt hatten, ihr Versprechen einer Finanzhilfe für die Ukraine einzulösen, so zwei Beamte mit Kenntnis der Diskussionen. Auf die Frage nach dem Tempo der EU-Hilfe sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums diese Woche: „Wir stimmen uns weiterhin eng mit unseren Partnern ab, um die Ukraine zu unterstützen und Russland zur Rechenschaft zu ziehen.“

Nach derzeitigem Stand wird die EU ihre Hilfe in Raten auszahlen, wobei 2 Mrd. EUR Mitte Oktober fällig sind, weitere 2 Mrd. EUR Mitte November und 500 Mio. EUR im Dezember, sagte ein EU-Beamter.

Die Auszahlung der letzten Tranche wurde monatelang aufgrund des Widerstands aus Deutschland blockiert, das sich gegen die Gewährung von Haushaltsgarantien zur Absicherung der Kredite wehrte und sich stattdessen für die Vergabe von Zuschüssen aussprach.

Während Berlin der Vergabe von Krediten zugestimmt hat, gibt es noch keine Einigung über die verbleibenden 3 Milliarden Euro der im Mai angekündigten 9 Milliarden Euro, die voraussichtlich nicht vor Jahresende ausgezahlt werden.

„Schleppert mit den Füßen“

Auslandshilfe ist unerlässlich, um der Ukraine zu helfen, eine klaffende Haushaltslücke zu schließen, die auf 5 Milliarden Dollar pro Monat geschätzt wird. Die Wirtschaftsleistung der Ukraine ist in diesem Jahr nach der russischen Aggression um 35 bis 40 Prozent eingebrochen, und Kiew hat seine Operationen durch eine Mischung aus Kriegsanleihen, Gelddrucken und internationaler Hilfe finanziert.

Bis heute hat die Ukraine 4,2 Milliarden Euro an bilateraler Finanzhilfe von EU-Ländern erhalten, verglichen mit mehr als 10 Milliarden Euro von den USA, so das Ukraine-Support-Tracker-Tool des Kieler Instituts.

Noch verzerrter ist das Bild, wenn man sich die Militärhilfe ansieht, wo sich die EU-Staaten auf 5,6 Milliarden Euro zugesagt haben, verglichen mit 25 Milliarden Euro aus den USA. Allein Großbritannien hat 2 Milliarden Euro an Finanzhilfe und 4 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitgestellt.

„Aus Sicht anderer G7-Mitglieder, nicht zuletzt natürlich der Vereinigten Staaten, ist es sehr klar, dass Europa sich absichert oder wie üblich seine Füße schleppt“, sagte Jacob Kierkegaard, Senior Fellow am German Marshall Fund of the United States und am Peterson Institute.

Für das nächste Jahr erwartet Ustenko, dass das Defizit der Ukraine dank der Wiederaufnahme einiger Wirtschaftsaktivitäten, die in die Westukraine verlagert wurden, leicht auf 3,5 Milliarden US-Dollar pro Monat schrumpfen wird.

Es wird erwartet, dass die USA etwa 1,5 Milliarden Dollar pro Monat übernehmen werden, und die EU sollte einen ähnlichen Betrag aufbringen, sagten Beamte. Der Rest könnte durch ein derzeit verhandeltes IWF-Programm und andere bilaterale Geber gedeckt werden.

Aber es ist noch unklar, wie Brüssel seinen Beitrag leisten will. Die Kommission versucht, die Auszahlung der Hilfe an Kiew zu straffen, um zu vermeiden, dass EU-Länder alle paar Monate Garantien verlangen müssen. Dennoch besteht das Risiko, dass die Weigerung eines Landes den Prozess ins Stocken bringen kann.

„Wir müssen an einer Art Automatismus arbeiten [for] wie dieses Geld der Ukraine zur Verfügung gestellt werden kann“, sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn letzten Monat gegenüber POLITICO.

Eine Option, sagten Beamte gegenüber POLITICO, sei es, den derzeit verhandelten EU-Haushalt 2023 zu ändern, um die EU-Länder ein für alle Mal um Garantien zu bitten. Aber die Hauptstädte müssen diese Option noch unterzeichnen.

Ein „Potemkinsches Dorf“?

Die Schwierigkeit, selbst relativ kleine Geldbeträge aufzubringen, um die dringendsten Bedürfnisse der Ukraine zu decken, verheißt nichts Gutes für die Pläne der EU, die Führung im Wiederaufbauprozess der Ukraine zu übernehmen.

Die Weltbank hat gesagt, dass der Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg mit Russland 349 Milliarden Euro kosten wird, und es wird erwartet, dass die EU eine große Rolle spielen wird, da sie Kiew den Kandidatenstatus für den Beitritt zum Block gewährt hat.

Die Europäische Kommission hat erklärt, sie wolle den Wiederaufbau der Ukraine mitgestalten, und hat im Mai Optionen dafür vorgestellt. Dazu gehören die Ausgabe neuer, auf die EU lautender Schuldtitel oder die Aushandlung einer Aufstockung des mehrjährigen Haushalts des Blocks. Beide Optionen sind jedoch umstritten und bedürfen der Zustimmung aller EU-Staaten.

„Es gibt eindeutig das Gefühl, dass die Kommission dies leiten will … aber vom Rest der Welt aus betrachtet ist es ein Potemkinsches Dorf“, sagte Kierkegaard. „Ich meine, da ist kein Geld da. Nicht einmal die versprochene Makrofinanzhilfe.“

Seitdem gab es nur sehr wenige konkrete Fortschritte bei der Beschaffung der Mittel.

Auf einer Konferenz in Berlin im Laufe dieses Monats, die von Deutschland, das die rotierende G7-Präsidentschaft innehat, und der Europäischen Kommission gemeinsam ausgerichtet wird, könnten einige Fortschritte erzielt werden.

„Sonst verliert der Rest der Welt das Interesse und wird ziemlich desillusioniert von einer EU, die es wieder einmal nicht geschafft hat, ihren Anspruch auf politische Führung zu untermauern“, sagte Kierkegaard.

Doch die Hoffnungen auf eine Lösung sind gering.

„Berlin wird nur der nächste Schritt dieser Gespräche sein“, sagte Ustenko.