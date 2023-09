KIEW – Die Ukraine sagte, ihre Streitkräfte hätten Klishchiivka, ein Dorf in Donezk etwa neun Kilometer südlich von Bachmut, zurückerobert.

„Klishchiivka wurde von den Russen befreit und befreit“, sagte der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen Oleksandr Sirskiy in einer Erklärung am frühen Montag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte in seiner täglichen Ansprache am Sonntagabend den ukrainischen Soldaten für ihren Einsatz und sagte: „Ich möchte besonders die Krieger erwähnen, die nach und nach das Territorium der Ukraine zurückerobern, insbesondere in der Gegend von Bachmut … gut gemacht!“

Am Sonntag veröffentlichten ukrainische Soldaten in den sozialen Medien ein Video, das Truppen mit der ukrainischen Flagge und ihren Brigadefahnen neben Ruinen in Klischtschjiwka zeigt. Die Kämpfer warnten, dass die russischen Streitkräfte nicht planen, strategisch wichtige Standorte rund um Bachmut aufzugeben und ihre Stellungen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Waffen angreifen.

Hanna Maliar, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, bestätigte, dass die Streitkräfte des Kremls versuchen, verlorene Stellungen in der Nähe von Klishchiivka und Andriivka zurückzugewinnen, einem weiteren Dorf in der Nähe von Bachmut, das ukrainische Streitkräfte am Freitag befreit hatten.

Die ukrainischen Streitkräfte in Bachmut müssten ihre Stellungen verteidigen und gleichzeitig angreifen, sagte Maliar in einer Erklärung am Montagmorgen.

Nach der umfassenden Invasion der Ukraine durch den Kreml dauerte es neun Monate, bis die russischen Streitkräfte Bachmut und die Umgebung einnahmen. Nach Schätzungen der USA wurden in Moskau mehr als 20.000 Soldaten getötet und 60.000 verletzt, als die Stadt eingenommen wurde, die zu den brutalsten Kämpfen des Krieges gehörte und inzwischen in Trümmer gelegt wurde.