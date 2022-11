Die Ukraine ärgert sich über die US-Halbzeit – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Es wächst die Besorgnis darüber, was die amerikanischen Zwischenwahlen am Dienstag für die Ukraine und die Unterstützung der USA für das Land bedeuten könnten, angesichts der Befürchtung, dass ein Aufschwung der Republikaner die amerikanische Unterstützung für Kiew schwächen könnte.

Ukrainische Beamte und Gesetzgeber untersuchen die Meinungsumfragen und analysieren die Kommentare ihrer Kollegen.

„Wir hoffen für uns, dass wir nicht Opfer der parteiischen Debatte werden, die sich gerade in den USA entfaltet“, sagte Ivanna Klympush-Tsintsadze, eine ehemalige stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin und jetzt Abgeordnete der Opposition, gegenüber POLITICO. „Das ist die Befürchtung, denn wir sind sehr stark nicht nur von der amerikanischen Unterstützung abhängig, sondern auch von der US-Führung, wenn es darum geht, die gemeinsamen Anstrengungen anderer Nationen aufrechtzuerhalten.“

Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, der potenzielle nächste Redner, wenn die Republikaner obsiegen, sagte letzten Monat, dass es keinen „Blankoscheck“ für die Ukraine geben würde, wenn das Repräsentantenhaus wieder unter die Kontrolle der Republikaner käme. Die Biden-Regierung hat versucht, Bedenken hinsichtlich des Engagements der Regierung zu zerstreuen, die Ukraine in ihrem Kampf gegen die Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen, aber die populistische republikanische Stimmung im Kongress drängt auf weniger Unterstützung für Kiew und mehr Aufmerksamkeit für die innenpolitischen Probleme der USA.

„Ich mache mir Sorgen um den Trump-Flügel der GOP“, sagte Mia Willard, eine Ukrainisch-Amerikanerin, die in Kiew lebt und arbeitet. „Ich habe kürzlich von dem Versprechen der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene gelesen, dass ‚kein weiterer Cent in die Ukraine gehen wird‘, wenn die Republikaner die Kontrolle über den Kongress zurückerlangen.“

Laut den neuesten Umfragedaten werden die Republikaner bei der Abstimmung am Dienstag bevorzugt das Repräsentantenhaus und möglicherweise den Senat übernehmen.

„Ich hoffe, dass es ungeachtet der Wahlergebnisse weiterhin einen parteiübergreifenden Konsens über die Unterstützung der Ukraine inmitten des russischen Völkermords am ukrainischen Volk geben wird, den ich nur als Völkermord bezeichnen kann, nachdem ich die Kriegsverbrechen Russlands aus erster Hand miterlebt habe jetzt entbesetzte Gebiete“, sagte Willard, der Forscher am International Centre for Policy Studies in der ukrainischen Hauptstadt ist.

Der frühere ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin ist zuversichtlich, dass die militärische und finanzielle Unterstützung der USA für sein Land auch nach den Midterms fortgesetzt wird. „Ich sehe keine kritische Anzahl von Menschen unter den Republikanern, die Kürzungen der Hilfe fordern“, sagte er gegenüber POLITICO. Gleichzeitig räumte Klimkin ein, dass das Verfahren zur Prüfung der Ukraine-Hilfe durch den Kongress komplexer werden könnte.

Klimkin sagte, er glaube, dass die Haltung der USA gegenüber der Ukraine über den Ukraine-Konflikt hinaus „entscheidend“ für Washington sei – „nicht nur in Bezug auf Russland, sondern auch in Bezug darauf, wie die USA von China wahrgenommen werden“.

Für die Ukraine sagte Klimkin, das „wirkliche Risiko“ sei die Debatte, die in Washington auf beiden Seiten des Ganges über die Tatsache stattfindet, dass „die Vereinigten Staaten viel mehr als ganz Europa“ für Kiews Kriegsanstrengungen geben.

Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft haben die USA ihre Gesamtverpflichtungen für militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe auf über 52 Milliarden Euro gebracht, während die EU-Länder und -Institutionen zusammen knapp über 29 Milliarden Euro erreicht haben.

„Die USA investieren jetzt fast doppelt so viel wie alle EU-Länder und -Institutionen zusammen. Das ist eine magere Bilanz für die großen europäischen Länder, zumal viele ihrer Zusagen erst mit großer Verzögerung in der Ukraine ankommen“, sagt Christoph Trebesch, Leiter des Teams, das den Ukraine-Support-Tracker des Kieler Instituts erstellt.

Europas Haltung

Wenn sich die Republikaner bei der Abstimmung am Dienstag durchsetzen, besteht auch die Befürchtung, dass die Ukraine ohne US-Führung auch auf der politischen Agenda Europas nach unten rutschen und der Ukraine die Unterstützung nehmen würde, die das Land für den „Sieg über das russische Monster“ benötigt, sagte Klympush-Tsintsadze .

Wenn das Schlimmste passiert und die US-Unterstützung nach den Midterms schwächer wird, sagte Klympush-Tsintsadze, sie habe einige Hoffnungen, dass Europa immer noch standhaft bleiben werde. Sie beobachte in Europa „viel mehr Nüchternheit in der Einschätzung dessen, was Russland ist und was es kann, und ich hoffe, dass es auch in Europa genügend Stimmen gibt, um dafür zu sorgen, dass die Unterstützung nicht nachlässt“, sagte sie.

Andere sind weniger überzeugt davon, wie stark und zuverlässig die Europäer ohne Washingtons Ansporn und Aufmunterung sein würden. Mehrere Beamte und Gesetzgeber verwiesen auf die Balkankriege der 1990er Jahre und darauf, wie sich die Clinton-Regierung zurückhielt, und argumentierten, die Europäer sollten die Führung übernehmen, nur um später diplomatisch und militärisch eingreifen zu müssen.

„Wir in der Ukraine haben die Entwicklungen in den USA und die Zusammensetzung des Kongresses nach den Zwischenwahlen genau beobachtet“, sagte Iuliia Osmolovska, Vorsitzende des Transatlantic Dialogue Center und Senior Fellow bei GLOBSEC, einer globalen Denkfabrik mit Hauptsitz in Preßburg.

„Dies könnte sich auf die bestehende Entschlossenheit des politischen Establishments der USA auswirken, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, vor allem militärisch. Vor allem angesichts der Stimmen einiger Republikaner, die das Einfrieren der Unterstützung für die Ukraine fordern“, sagte sie.

Aber Osmolovska bleibt hoffnungsvoll und stellt fest, dass „die Ukraine seit den ersten Tagen der Invasion im Februar dieses Jahres parteiübergreifende Unterstützung im Krieg mit Russland genießt“. Sie glaubt auch, dass Präsident Joe Biden Spielraum hätte, um unabhängiger zu handeln, wenn es um militärische Hilfe für die Ukraine geht, ohne die Zustimmung des Kongresses einzuholen, dank der bereits in den Büchern befindlichen Gesetzgebung.

Aber sie schließt „das Risiko einer gewissen Erschöpfung“ von Verbündeten nicht aus und argumentiert, dass die Ukraine ihre diplomatischen Bemühungen verdoppeln muss, um dies zu verhindern. Was betont werden muss, sagte sie, ist, dass „unsere westlichen Partner nur davon profitieren, wenn es der Ukraine ermöglicht wird, Russland so schnell wie möglich zu besiegen“ – da ein langwieriger Konflikt in niemandes Interesse ist.

„Es liegt das Gefühl in der Luft, dass wir den Krieg gewinnen, obwohl er noch lange nicht vorbei ist“, sagte Glib Dovgych, ein Software-Ingenieur in Kiew.

„Wenn der Geld- und Ausrüstungsfluss zurückgeht, bedeutet das nicht unsere Niederlage, aber es bedeutet einen viel längeren Krieg mit viel höheren menschlichen Verlusten. Und da viele andere Verbündete bei ihren Entscheidungen, uns zu unterstützen, auf die USA schauen, würden andere Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien wahrscheinlich folgen, wenn die USA den Umfang ihrer Hilfe verringern“, sagte Dovgych.

Yaroslav Azhnyuk, Präsident und Mitbegründer von Petcube, einem Technologieunternehmen, das intelligente Geräte für Haustiere entwickelt, sagt: „Es ist offensichtlich, dass Meinungen darüber, wie Russlands Krieg gegen die Ukraine beendet werden kann, für den internen politischen Wettbewerb in den USA verwendet werden.“

Er macht sich Sorgen über den Einfluss von in den USA ansässigen Unternehmern und Investoren auf die politische Meinung Amerikas und erwähnt unter anderem David Sacks, Elon Musk und Chamath Palihapitiya. „Sie haben öffentlich besorgniserregende Ansichten geteilt und gesagt, dass die Ukraine die Krim an Russland abtreten sollte oder dass die USA aufhören sollten, die Ukraine zu unterstützen, um einen globalen Atomkrieg zu vermeiden.“

Azhnyuk fügte hinzu: „Ich verstehe, Atomwaffen sind beängstigend. Aber was passiert in den nächsten 5-10 Jahren, nachdem die Ukraine irgendein Stück ihres Territoriums abgetreten hat oder der Konflikt eingefroren ist? Ein solches Szenario würde der ganzen Welt signalisieren, dass Atomterrorismus funktioniert.“

Mykhailo Podolyak, ein Berater des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte, Kiew sei ungeachtet der Ergebnisse der US-Zwischenwahl „zuversichtlich“, dass die parteiübergreifende Unterstützung für die Ukraine in beiden Kammern des Kongresses bestehen bleiben werde. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten haben ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet, und diese Haltung werde „ein Spiegelbild des Willens des amerikanischen Volkes“ bleiben, sagte er.

Die ukrainische Seite zählt auf Amerikas Führungsrolle in wichtigen Fragen der Verteidigungshilfe, insbesondere beim Ausbau der Kapazität des ukrainischen Luftverteidigungssystems, der finanziellen Unterstützung, der Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau und der Anerkennung Russlands als staatlicher Sponsor des Terrorismus, sagte Podolyak gegenüber POLITICO.

Und es gehe nicht nur um die Ukraine, sagte Klympush-Tsintsadze, der frühere Vizepremier.

„Zu viele Dinge auf der Welt hängen von diesem Krieg ab“, sagte sie. „Es geht nicht nur darum, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen. Es geht nicht nur um unsere Freiheit und unsere Chance für die Zukunft, unser Überleben als Nation und unser Überleben als Land – es wird drastische Folgen für die Geopolitik der Welt haben“, sagte Klympush-Tsintsadze.