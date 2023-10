Führende Fußballprofis in Russland haben mit Bestürzung auf die Kehrtwende des Dachverbandes reagiert

Der europäische Fußballverband UEFA gab am Dienstag bekannt, dass er einen Vorschlag, der russischen U17-Auswahl die Teilnahme an EM-Qualifikationsspielen zu ermöglichen, auf Eis gelegt hat, da dies logistisch zu problematisch sei.

Die UEFA hatte zuvor angedeutet, dass sie erwäge, das generelle Verbot für Russland zu lockern, seinen männlichen und weiblichen Jugendmannschaften die Teilnahme an europäischen Wettbewerben zu ermöglichen, und argumentierte, dass Kinder nicht für die Handlungen von Erwachsenen bestraft werden sollten.

Ein UEFA-Sprecher sagte jedoch nach einer Vorstandssitzung am Dienstag, dass die „Der Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen, da keine technische Lösung gefunden werden konnte, um russischen Mannschaften das Spielen zu ermöglichen.“

Etwa ein Dutzend Fußballverbände – darunter aus England, Irland, Lettland und Litauen – hatten erklärt, dass ihre Mannschaften die Teilnahme an Spielen gegen Russen verweigern würden, wenn die UEFA ihnen die Rückkehr zu Turnieren erlauben würde.

Russische Fußballmannschaften wurden seit Beginn der Militäraktion Moskaus in der Ukraine im vergangenen Jahr von der UEFA und dem globalen Pendant FIFA von wichtigen Wettbewerben ausgeschlossen.

„Wir werden in keiner Altersgruppe gegen Russland spielen, solange es Krieg gibt“ Das erklärte Debbie Hewitt, Vorsitzende des englischen Fußballverbandes (FA), am Dienstag. „Da fühlten wir uns sehr stark. Das ist eine Position, die wir behalten.“









Vyascheslav Koloskov, Ehrenpräsident der Russischen Fußballunion (RFU) und ehemaliger Vizepräsident der FIFA, sagte, die Entscheidung der UEFA vom Dienstag sei eine „völlige Überraschung.“

„Gerade heute Morgen habe ich erklärt, dass es unmöglich ist, die Zulassungsentscheidung aufzuheben, weil die UEFA eine seriöse Organisation ist. Jede Entscheidung, die sie treffen, ist durchdacht und basiert auf realen, praktischen Faktoren.“ sagte der 82-Jährige laut RIA Novosti.

Koloskov behauptete, dass die einzige Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden könne, dies sei „Das UEFA-Exekutivkomitee muss aufgelöst werden.“

Auch der frühere russische Sportminister Pawel Kolobkow äußerte gegenüber RIA Novosti seine Bestürzung über die UEFA-Entscheidung „Diese Organisationen sind einfach sehr schwach geworden. Sie unterliegen alle dem Einfluss von außen.“

Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Valery Karpin, sagte unterdessen, sein Land werde es tun „erlaubt“ nach dem Ende des Ukraine-Konflikts wieder in den internationalen Wettbewerb zurückkehren. „Ich hoffe, dass die (Militäroperation) endet und wir dann eingelassen werden.“ sagte er laut RIA Novosti Reportern.

Seit Beginn der Sanktionen hat die russische Herren-Fußballnationalmannschaft acht Freundschaftsspiele bestritten. Karpins Team soll am Donnerstag in Moskau gegen Kamerun und am Montag in Antalya, Türkei, gegen Kenia spielen.