Die Überschwemmung in Downpatrick hat der Stadt das Herz herausgerissen

Von Anna Maguire und Jessica Lawrence

BBC News NI

2. November 2023, 08:58 GMT Vor 19 Minuten aktualisiert

Bildbeschreibung, Die Szene in Downpatrick wurde als „apokalyptisch“ beschrieben.

Die durch die Überschwemmung in Downpatrick verursachten Schäden haben „das Herz aus der Stadt gerissen“, sagte ein Geschäftsmann.

Paul McCartan, der zwei Geschäfte in der Innenstadt des Countys besitzt, sagte, der Schaden sei seelenzerstörend und es sei staatliche Unterstützung erforderlich.

Mehrere Städte in den Landkreisen Down, Armagh und Antrim wurden von heftigen Regenfällen heimgesucht.

„Es sieht so aus, als wäre es blitzschnell verschwunden“, sagte McCartan über sein Unternehmen.

„Ich bin seit etwa 44 Jahren auf der Straße“, sagte er gegenüber BBC News NI.

„Obwohl wir voll versichert sind, sind wir nicht gegen Überschwemmungen versichert und stecken in Schwierigkeiten.“

Herr McCartan fügte hinzu, es bestehe keine Chance, dass die Räumlichkeiten vor Weihnachten austrocknen.

Brian Rodgers, ein weiterer Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in Downpatrick, sagte, das Wasser sei am Donnerstagmorgen bis zur Brusthöhe hochgeflossen.

Er sagte, er habe Weihnachtsvorräte im Wert von etwa 150.000 Pfund darin, könne aber nicht hineingehen, um zu sehen, wie groß der Schaden sei.

Am Donnerstagabend teilte das Ministerium für Infrastruktur (DfI) mit, dass eine Operation zur Reinigung des Wassers aus der Market Street in Downpatrick mit Großpumpen beginnen werde, „sobald der Wasserstand im Fluss niedrig genug ist“.

„Während es einige Anzeichen dafür gibt, dass die Überschwemmungen in Downpatrick leicht ansteigen, hat der Wasserstand im Quoile River seinen Höhepunkt erreicht und beginnt ab dem frühen Morgen zu sinken“, sagten sie.

Colin McGrath, Abgeordneter der Sozialdemokraten und Labour-Partei, sagte, Downpatrick sei Zeuge „apokalyptischer Szenen“ gewesen und etwa 25 Unternehmen seien „dezimiert“ worden.

Er warnte davor, dass es weitere Bedenken hinsichtlich der Risiken durch die nächste Flut gebe.

Bildquelle, Colin McGrath Bildbeschreibung, In Downpatrick nehmen die Ängste zu, da für später eine Flut ansteht

Das DfI beschrieb die jüngsten Regenfälle als „ein außergewöhnliches Naturereignis“.

Der Busverkehr in der gesamten Stadt wurde eingestellt und Teile von Portadown in der Grafschaft Armagh sind weiterhin stark betroffen.

Translink bestätigte, dass sein Downpatrick-Depot aufgrund von Überschwemmungen weiterhin in beide Richtungen abgeschnitten war und zehn Buslinien in der Stadt eingestellt wurden.

Im Gespräch mit BBC News NI sagte Herr McGrath, dass viele Unternehmen in Downpatrick nicht durch eine Hochwasserversicherung abgedeckt seien.

Er forderte den nordirischen Minister Chris Heaton-Harris auf, „den Mut zu ergreifen“ und ein Finanzpaket für die von der Überschwemmung Betroffenen bereitzustellen.

Ein Sprecher des Nordirland-Büros sagte, die britische Regierung stehe „in engem Kontakt“ mit dem öffentlichen Dienst.

„Obwohl dies eine dezentrale Angelegenheit für die zuständigen NI-Abteilungen ist, werden wir in den kommenden Tagen weiterhin eng mit dem NI-Behördendienst zusammenarbeiten“, sagten sie.

Das Ministerium für Gemeinden stellt Notzahlungen in Höhe von 1.000 £ für überschwemmte Wohnimmobilien bereit.

„Wasserspiegel müssen sinken“

Ein Sprecher des DfI sagte, sein Ingenieurteam habe eine Bewertung durchgeführt und festgestellt, dass es weitere 24 Stunden dauern könne, bis das Hochwasser in der Market Street im Stadtzentrum von Downpatrick zurückgegangen sei.

„Der Hauptgrund dafür ist, dass der Wasserstand im Fluss und seinen kleineren Nebenflüssen sinken muss, bevor wir sinnvolle Fortschritte erzielen können“, sagten sie.

In Kilkeel, County Down, wurde die Newcastle Road wegen schwerer Bauschäden gesperrt. Die Polizei warnt die Menschen, sie zu meiden und die Straßensperrschilder zu beachten. Wie lange die Straße gesperrt sein wird, ist noch unklar.

Bildbeschreibung, Paul Sloane befürchtet, dass sich die Straße verschlechtern könnte, wenn Autofahrer die Sperrung ignorieren

Paul Sloane, der in einem der Häuser direkt außerhalb des gesperrten Straßenabschnitts wohnt, sagte, dass viele Fahrzeuge die Straßensperrschilder ignorierten und dann vor seinem Grundstück abbogen, wenn sie nicht weiterfahren konnten.

Diane Forsyth, Abgeordnete der Democratic Unionist Party, sagte gegenüber BBC News NI, die Schließung sei für Unternehmen und Anwohner verheerend, da es sich um die Hauptstraße nach Kilkeel handele.

Michael Rice, Ratsmitglied von Sinn Féin, sagte, die Stimmung in der Stadt sei von Frustration geprägt.

„Die Menschen in Kilkeel fühlen sich gefangen, seit dem ersten Regen am Dienstag ist die Stadt isoliert und viele haben das Gefühl, dass die ländlichen Gebiete in den Mournes nicht die gleiche Unterstützung erhalten.“

„Allerdings kann ich dem Straßendienst nichts vorwerfen, das Personal hat ununterbrochen gearbeitet und die Schäden an der Straße sind sehr schwerwiegend.“

Bootsfahrten und geringe Vorräte

Von Darran Marshall von BBC News NI in Portadown

Das Hochwasser in den meisten Teilen von Portadown ist seit Mittwoch nicht zurückgegangen.

Das Wasser war zu tief, um hineinzugehen – man weiß nicht, was sich darunter befindet, es ist zu gefährlich.

Junge Leute fahren in Booten die Straße hinauf und liefern Sandsäcke und Medikamente.

Ich habe Videoaufnahmen aus dem Inneren von Häusern gesehen – Wasser über den Fenstern und schwimmende Waschmaschinen in Garagen.

Vor dreißig Minuten wurden Portaloos an die Häuser in der Stadt geliefert.

Ein über der Island Road aufgenommenes Drohnenbild zeigt drei Häuser, die auf einem kleinen Stück Land stehen und vollständig von Wasser umgeben sind.

Es gibt Menschen, die keinen Zugang zu Nahrungsmitteln haben und auf Freiwillige angewiesen sind.

Wir sehen die Wucht dieses Wassers auf Haushalte, auf kleine Unternehmen, auf die großen Supermärkte – sie alle sind betroffen.

Es gibt unvorstellbare Szenen, ich weiß nicht, wie die Menschen in manchen Teilen der Stadt ihre Stimmung aufrechterhalten.

Der Manager des in Portadown ansässigen Championship-Clubs Annagh United, Ciaran McGurgan, sagte, sein Spielfeld sei „weg“.

„Wir wissen nicht, welche Art von Zerstörung in Form von Sand, Steinen und was auch immer darunter angerichtet wurde“, sagte er der BBC-Sendung „Evening Extra“.

Er sagte, die Auswirkungen des Schadens hätten „Folgeeffekte auf die gesamte Gemeinde“, da mehrere Organisationen und Schulen regelmäßig Clubeinrichtungen nutzen würden.

Bildbeschreibung, Ciaran McGurgan von Annagh United begutachtet die Schäden auf dem Vereinsgelände

Dee Herron vom Killyleagh YC Football Club sagte, „das Wasser kommt weiter“, aber ihr Hauptfeld sei völlig überflutet.

Herr Herron sagte, Vertreter des irischen Fußballverbandes hätten den Verein besucht und „ein bisschen Hilfe versprochen“.

„Wir brauchen unbedingt Hilfe“, sagte er.

Rodney Watson von Watson Autos, einem Fahrzeugrettungsunternehmen in Portadown, sagte, er habe in den letzten 24 Stunden mehr als 20 Fahrzeuge aus Überschwemmungen in der ganzen Stadt geborgen.

Bildbeschreibung, Rodney Watson sagte, er habe innerhalb von 24 Stunden mehr als 20 Fahrzeuge aus der Überschwemmung in Portadown geborgen

Er sagte, einige Autos seien auf dem Bahnhofsparkplatz geschwommen und der Wasserstand sei am Donnerstag deutlich höher gewesen als am Vortag.

DfI sagte, dass seit Montag mehr als 13.000 Anrufe bei der Flooding Incident Line eingegangen seien und etwa 13.000 Sandsäcke eingesetzt worden seien.

Das Scheme of Emergency Financial Assistance (SEFA) wurde Hausbesitzern zur Verfügung gestellt, die aufgrund von Überschwemmungen in ihren Häusern erhebliche Unannehmlichkeiten hatten.

Es bietet berechtigten Antragstellern eine Zahlung von 1.000 £ über ihre jeweiligen Kommunalverwaltungen an.