FRANKF ORT, Kentucky (AP) – Katastrophenhilfefonds, die vom demokratischen Gouverneur von Kentucky eingerichtet wurden, um Opfern von Tornados und Überschwemmungen zu helfen, werden auf Antrag eines von den Republikanern geführten Legislativgremiums vom Rechnungsprüfungsamt des Staates geprüft, eine Entscheidung voller politischer Untertöne.

Die Überprüfung, die am Donnerstag vom Rechnungshof des Staates bekannt gegeben wurde, findet inmitten des hitzigen Gouverneurswahlkampfs des Staates statt und könnte Fragen darüber aufwerfen, was Gouverneur Andy Beshear bei seinem Streben nach einer zweiten Amtszeit weithin als Stärke gesehen hat. Beshear, der nach den Stürmen an vorderster Front stand und weithin dafür gelobt wurde, Unterstützung für die betroffenen Regionen zu mobilisieren, bezeichnete den Zeitpunkt der Überprüfung als „extrem politisch“.

Das Rechnungsprüfungsbüro sagte in seiner Ankündigung, dass es eine Sonderprüfung der „Annahme, Verwaltung und Ausgabe“ gespendeter Hilfsgelder durch die Beshear-Regierung durchführen werde, nachdem Ende 2021 Teile von West-Kentucky von Tornados verwüstet wurden und im vergangenen Sommer die Appalachenregion des Bundesstaates von Überschwemmungen überschwemmt wurde. Bei der Überprüfung wird untersucht, wie die einzelnen Fonds während eines Zeitraums von etwa 18 Monaten bis Ende Juni dieses Jahres verwaltet wurden.

Eine Sonderprüfung geht über die Prüfung von Finanzinformationen hinaus und überprüft beispielsweise auch die Verwaltung von Geldern. Der republikanische Rechnungsprüfer Mike Harmon sei von der Prüfung ausgeschlossen, teilte sein Büro mit. Harmon kandidierte dieses Jahr erfolglos für das Amt des Gouverneurs.

Kurz nach der Ankündigung sagte Beshear, dass die Hilfsgelder „völlig transparent“ seien und von der republikanisch dominierten Legislative mehrfach geprüft und Dokumentationsanfragen offengelegt worden seien.

„Wir werden die Dokumente jedem zur Verfügung stellen, absolut jedem“, sagte er auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz. „Jede Transaktion, jede Entscheidung, jeder Ort, an dem ein Scheck verschickt wurde, jeder Ort, an dem er empfangen wurde.“

Beshear wird vom republikanischen Generalstaatsanwalt Daniel Cameron in einem der am meisten beobachteten Wahlkämpfe des Landes im Jahr 2023 herausgefordert, während Beshear versucht, in einer GOP-Hochburg die Wiederwahl zu gewinnen.

„So etwas aus politischen Gründen anzugreifen, ist wirklich falsch“, sagte Beshear. „Es wird für die Beerdigung jeder Familie bezahlt, die wir durch Tornados und Überschwemmungen verloren haben. Es stellte den Menschen in ihrer größten Not Millionen von Dollar zur Verfügung. Es werden Hunderte von Häusern wieder aufgebaut, für deren Wiederaufbau sonst die Finanzierung fehlte.“

Die Beteiligung des Rechnungsprüfungsbüros erfolgt einige Monate, nachdem die Gesetzgeber des Bundesstaates eine von Beshear unterzeichnete Maßnahme verabschiedet haben, um eine gesetzgeberische Aufsichtsebene für solche Hilfsfonds zu schaffen.

Die von Beshear geschaffenen Fonds brachten ihren Websites zufolge durch wohltätige Spenden von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt Dutzende Millionen Dollar ein.

Die Entscheidung, die Verwaltung der Fonds zu prüfen, folgte auf ein aktuelles Schreiben mit der Bitte um Überprüfung, teilte das Büro des Rechnungsprüfers mit. Die Anfrage kam vom Legislative Oversight and Investigations Committee in einem von den republikanischen Co-Vorsitzenden des Gremiums unterzeichneten Brief.

In ihrem Antrag gaben die Gesetzgeber an, dass mehr als 200 Schecks aus den Fonds an Personen ausgestellt wurden, die entweder keine Hilfe beantragt hatten oder später „keinen objektiven Bedarf“ erklärten. Das wirft „ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflicht und der allgemeinen Aufsicht“ der Fonds auf, sagten sie. In ihrem Schreiben wurde ein staatliches Gesetz zitiert, das besagt, dass das Büro des Rechnungsprüfers den Ausschuss in „jeder Art und Weise unterstützen soll, die die Co-Vorsitzenden als … hilfreich erachten“.

Camerons Vizepräsident, der republikanische Senator Robby Mills, sagte am Donnerstag, dass die Beshear-Regierung den Gesetzgebern letzten Monat „unbefriedigende Antworten“ zu den Hilfsmaßnahmen gegeben habe, und fügte hinzu, dass die Einwohner von Kentuck „etwas Besseres verdienen“.

Es gebe keinen festen Termin für den Abschluss der Sonderprüfung, teilte das Wirtschaftsprüferbüro mit.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Umgang der Beshear-Regierung mit Katastrophenhilfegeldern auf den Prüfstand gestellt wird. Nachdem das staatliche Kabinett für öffentlichen Schutz mehr als 10 Millionen US-Dollar in 1.000-Dollar-Schritten aus einem Hilfsfonds bereitgestellt hatte, tauchten Berichte auf, dass einigen Menschen, die von den Tornados nicht betroffen waren, fälschlicherweise Zahlungen überwiesen wurden. Der Lexington Herald-Leader und WPSD-TV berichteten über die fehlgeleiteten Schecks.

Damals wies Beshear darauf hin, dass Fehler in den seiner Verwaltung übermittelten Daten der Grund dafür seien, dass Schecks fälschlicherweise versandt worden seien. Diese Beträge machten, sagte er, nur einen Bruchteil der Gesamthilfe aus. Die Republikaner von Kentucky nutzten die Berichte über fehlgeleitete Zahlungen, um Beshear anzugreifen. Die GOP des Bundesstaates sagte, sie wirft Fragen dazu auf, wie die Beshear-Regierung die Gelder verwendet habe.

Beshear verteidigte am Donnerstag entschieden die Verwaltung des Fonds und sagte: „Jede Transaktion, jeder Scheck, jeder Cent wird verbucht und wohin er geschickt wurde.“ Er sagte, die Mittel hätten es ermöglicht, schnell zu reagieren, um Menschen in größter Not zu helfen. Mit den Spenden wurden die Bestattungskosten der Sturmopfer bestritten und betroffenen Hausbesitzern, Mietern und Bauern geholfen.

Dadurch, so der Gouverneur, „konnten wir unseren Leuten Dienste anbieten, die sonst nicht möglich gewesen wären.“

„Dies ist ein Modell, das wir feiern sollten und nicht versuchen, potenzielle Punkte daraus zu machen“, fügte Beshear hinzu. „Und lassen Sie mich Ihnen sagen: Jeder, der eine dieser Zahlungen erhalten hat und in eines dieser Häuser einzieht, sollte sich darüber aufregen, dass die Leute hier Politik mit einbeziehen.“

Bruce Schreiner, The Associated Press





