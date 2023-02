Die Übernahme durch Liverpool hat einen Schlag versetzt, wobei der Wert des Vereins diskutiert wurde

Liverpool sucht nach neuen Besitzern – hat aber möglicherweise weit mehr abgebissen, als sie kauen können.

Die Reds wurden von der Fenway Sports Group zum Verkauf angeboten (öffnet in neuem Tab) bereits im November, als die amerikanischen Eigentümer nach Investitionen suchten. Ein Teil der gemeldeten Gründe für einen Verkauf war der Kauf von Chelsea durch Todd Boehly für rund 4 Milliarden Pfund, wobei die FSG ihr eigenes Vermögen ähnlich bewertete.

Es gibt Gruppen, die angeblich an Liverpool aus Katar und den USA interessiert sind, obwohl ein ehemaliger Vorsitzender, der den Verkauf an die FSG beaufsichtigte, jetzt behauptet hat, dass Liverpool nicht annähernd so viel Geld für seinen Verein fordern kann, wie es Chelsea wollte.

Liverpool-Besitzer John W. Henry trifft sich vor dem Champions-League-Finale 2022 mit Jürgen Klopp (Bildnachweis: Michael Regan – UEFA/UEFA über Getty Images)

„Ob sie das tun, würde ich bezweifeln [United and Liverpool] die Art von Preisen bekommen, die sie preisgegeben haben“, sagte Sir Martin Broughton Der Telegraph (öffnet in neuem Tab).

„Bei Chelsea – und ich denke, Arsenal und Tottenham würden in dieselbe Kategorie fallen – waren die Leute, mit denen wir sprachen, eher ausländische Milliardäre, die ein Büro in London hatten und das Büro in London in Knightsbridge oder Kensington, Chelsea oder so war.

„Als sie nach London kamen, gingen sie zu Chelsea. Sie waren Fußballfans und sie waren Chelsea-Fans … sie werden keine Bieter für Liverpool oder Manchester United sein, weil sie einen Block in London haben und sie planen nicht, ihr Quartier nach Manchester oder Liverpool zu verlegen.“

Jetzt haben jüngste Berichte darauf hingewiesen, dass die Merseysiders nach Minderheitsaktionären suchen könnten, anstatt den Club als Ganzes zu verkaufen.

Der frühere Vorsitzende von Liverpool, Martin Broughton, sagt, sein ehemaliger Verein werde nicht in der Lage sein, 4 Milliarden Pfund für ihren Verkauf zu bekommen ,“ er sagte. (Bildnachweis: John Powell/Liverpool FC über Getty Images)

„Liverpool wird am besten Co-Investoren aufnehmen, um sicherzustellen, dass die derzeitigen Eigentümer mit ihnen zusammenarbeiten und sich davon überzeugen können, dass dies die richtigen Leute sind“, fuhr Broughton fort.

„So wie ich es verstehe, sie [FSG] sind gespannt, wie die Marktreaktion ist. Sie könnten willige Verkäufer sein. Sie könnten bereit sein, Investoren zu haben, aber wenn sie es weiterhin besitzen, ist das auch in Ordnung. So verstehe ich ihre Position.“

