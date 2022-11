Die Übernahme durch die Republikaner könnte die Handelsagenda von Biden stärken

Der Machtwechsel könnte es der Biden-Regierung erleichtern, sich von einer politischen Strategie abzuwenden, die sich von der Aushandlung traditioneller Freihandelsabkommen abgewendet hat, weil sie befürchtet, die Unterstützung der Gewerkschaften und anderer Arbeiterwähler zu verlieren, die positiv auf die Angriffe des ehemaligen Präsidenten Donald Trump reagiert haben die Pakte.

Landwirte, die traditionell die Republikaner wählen, könnten davon profitieren, dass andere Länder ihre Zölle auf amerikanische Waren senken, aber die US-Produktionsarbeiter haben die Hauptlast der zu starken Zollliberalisierung getragen, argumentierte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai.

Handeln Sie mit Tiefe: Unter Trump sind die Republikaner gegenüber Freihandelsabkommen skeptischer geworden. Aber ein Parteiveteran, der ebenfalls plant, sich Ende dieses Jahres aus dem Repräsentantenhaus zurückzuziehen, sagte, er glaube, dass ein Großteil der Besorgnis im Kongress über den Handel von der Sorge um China getrieben werde – und die passive Verhandlungsagenda der Biden-Regierung mache es noch schlimmer.

„Angesichts der wirtschaftlichen Aggression Chinas auf der ganzen Welt denke ich, dass das Moratorium des Präsidenten für Freihandelsabkommen der amerikanischen Wirtschaft schadet und unseren Einfluss auf der ganzen Welt schwächt“, sagte Rep. Kevin Bradyder oberste Republikaner im House Ways and Means Committee, der eine führende Rolle bei der Verabschiedung von Freihandelsabkommen unter republikanischen und demokratischen Präsidenten gespielt hat.

Sowohl Kind als auch Brady verweisen auf die große parteiübergreifende Abstimmung für das von der Trump-Regierung ausgehandelte Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada als Beweis für die Unterstützung einer aktiveren Handelsagenda. Dieser Pakt, der das ein Vierteljahrhundert alte nordamerikanische Freihandelsabkommen aktualisierte, wurde im Repräsentantenhaus mit 385 zu 41 angenommen, wobei 193 Demokraten und 192 Republikaner mit Ja stimmten.

In separaten Interviews argumentierte das überparteiliche Duo, dass die Biden-Regierung die USMCA-Vorlage verwenden sollte, die strenge neue Bestimmungen zur Durchsetzung von Arbeitsbedingungen enthielt, um wieder in das Spiel der Aushandlung von Freihandelsabkommen einzusteigen, insbesondere in der schnell wachsenden indopazifischen Region, in der Trump beschädigte das Ansehen der USA durch den Ausstieg aus der Transpazifischen Partnerschaft.

Das bietet einen „überparteilichen Weg nach vorne“, aber „ich mache mir Sorgen, dass der Präsident diese Bemühungen ablehnen und das fortsetzen wird, was ich als ‚oberflächlichen Handel‘ bezeichnen würde, um wirklich durchsetzbare Handelsabkommen zu vermeiden“, sagte Brady und bezog sich auf Biden-Initiativen wie die vorgeschlagenen indo-pazifischen Wirtschaftsrahmen, in dem die Vereinigten Staaten Zollkürzungen vom Tisch genommen haben.

Die Regierung braucht eine stärkere Handelsinitiative im Indopazifik, wie den Versuch, der TPP wieder beizutreten, weil es schwierig sein wird, die 13 an den IPEF-Verhandlungen teilnehmenden Länder davon zu überzeugen, sinnvolle Verpflichtungen zur Anhebung der Standards einzugehen, insbesondere in Bereichen wie der Arbeitswelt und die Umwelt, es sei denn, die Vereinigten Staaten seien bereit, ihren Markt für mehr ihrer Waren zu öffnen, fügte Kind hinzu.

Ein Vorstoß, um TPA zurückzubringen: Der Gesetzgeber aus Wisconsin war nur einer von 28 Demokraten des Repräsentantenhauses, die 2015 dafür gestimmt haben, dem damaligen Präsidenten Barack Obama „Handelsförderungsbefugnis“ zu erteilen, damit er die Verhandlungen über das TPP abschließen kann, was ihn mit vielen anderen Parteimitgliedern in Konflikt brachte, obwohl sie sich ihm schließlich anschlossen bei der Abstimmung für die USMCA.

Bisher hat sich Biden den Aufrufen der Republikaner des Repräsentantenhauses und des Senats widersetzt, eine Handelsförderungsbehörde zu beantragen, die eine beschleunigte Genehmigung von Handelsabkommen durch den Kongress ermöglicht und von anderen Ländern als Zeichen ernsthafter Absichten der USA angesehen wird. Aber Kind sagte, er glaube, dass es eine Chance gebe, dass Biden die Autorität in der kommenden Kongresssitzung beantragen könnte.

Wenn nicht, wird es nicht an mangelndem Druck der Republikaner liegen, sagte Everett Eissenstat, ein ehemaliger Trump-Handelsbeamter im Weißen Haus, der jetzt Nordamerika-Vorsitzender und globaler Wirtschaftssicherheitsleiter für Edelman Global Advisory, ein Beratungsunternehmen, ist.

„Mit einer republikanischen Führung im Haus werden Sie mehr Wert auf TPA und Handel legen, als Sie es sonst tun würden. Es ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den Parteien, und es gibt Mitglieder, die sehr stark der Meinung sind, dass wir uns international engagieren müssen und dass die uns zur Verfügung stehenden Instrumente dafür nicht ausreichen“, sagte Eissenstat.

Es gibt auch einen Präzedenzfall für demokratische Regierungen, die Freihandelsverhandlungen zunächst abgeneigt sind, ihre Meinung zu ändern, wenn sie die Abkommen als eine Möglichkeit sehen, die Beziehungen der USA zu Freunden und Verbündeten zu stärken.

„Viele demokratische Regierungen sind hereingekommen und haben gesagt, ‚wir werden keinen Handel machen‘ und dass Marktzugangsabkommen keine Priorität haben, und am Ende ihrer Amtszeit ist es eine ihrer wichtigsten Initiativen. Das war sicherlich bei Präsident Obama der Fall“, sagte Eissenstat.

„Meine Erfahrung sagt mir, dass Länder es lieben, Gipfel zu veranstalten, sie lieben es, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, aber was sie wirklich wollen, ist Marktzugang und Handel mit uns“, fügte er hinzu.

Wenn Biden sich dreht, könnte Tais Popularität bei beiden Parteien im Kongress ein gutes Zeichen für eine überparteiliche Zusammenarbeit sein. Der frühere Chief Trade Counsel von House Ways and Means wurde vom Senat mit 98:0 bestätigt, und Brady selbst half dabei, Tai bei ihrer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Senats vorzustellen.

Unabhängig vom Ausgang der Wahlen am Dienstag „wird die Biden-Administration ihre solide Handelsagenda weiterentwickeln und umsetzen und mit Kongressabgeordneten auf beiden Seiten des Ganges zusammenarbeiten, um eine dauerhafte Handelspolitik zu schaffen, die Arbeitsplätze schafft und den Wohlstand für Arbeitnehmer und Unternehmen steigert.“ USTR-Sprecher Adam Hodge sagte in einer E-Mail.

Erhöhte Kontrolle: Aber selbst wenn Biden weiterhin nicht bereit ist, auf TPA zu drängen oder neue Freihandelsabkommen anzustreben, würde er von einem von Republikanern kontrollierten Kongress unter Druck gesetzt werden, seine Ziele in nichttarifären Verhandlungen zu klären, die mit den IPEF-Ländern, Taiwan, Großbritannien, Kenia und in jüngerer Zeit aufgenommen wurden Ecuador, sagte Nasim Fussell, ehemaliger Chief International Trade Counsel für Republikaner im Finanzausschuss des Senats.

„Es wird wahrscheinlich einen wirklich harten Vorstoß geben, innerhalb des breiteren politischen Vorstoßes für mehr Aufsicht, um die Verwaltung dazu zu bringen, genauer darüber zu sprechen, was sie in Bezug auf den Handel tun“, sagte Fussell. Es wird eine Nachfrage nach „mehr Konsultationen mit dem Kongress geben, und die Mitglieder werden weiterhin fragen: ‚Warum kein Marktzugang?‘ Sie werden eine Antwort darauf wollen.“

Auch wenn Trump sich aus TPP zurückgezogen hat, könnten die Republikaner Druck auf die Biden-Regierung ausüben, einen Weg zu finden, wieder in das Abkommen einzusteigen, das die 11 verbleibenden Mitglieder in Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership or umbenannt haben CPTPP.

„Das wird ein sehr schwieriges Gespräch, aber meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall“, weil Chinas zunehmend aggressive Handels- und Militärhaltung das Argument der nationalen Sicherheit zugunsten des Abkommens noch stärker macht als zu der Zeit, als die Obama-Regierung den Pakt ausgehandelt hat, sagte Fussell .

Brady stimmte zu, dass „es eine starke Unterstützung der Republikaner für ein aggressives Engagement im asiatisch-pazifischen Raum gibt“, sagte jedoch, dass es andere Möglichkeiten gibt, dies zu verfolgen, als sich wieder der TPP anzuschließen, wie beispielsweise das Einhalten des Versprechens der Trump-Regierung, ein umfassendes Handelsabkommen mit Japan auszuhandeln .

„Ich denke, das wäre ein sehr starkes Signal dafür, dass wir es als Land ernst meinen, uns in der Region Asien-Pazifik zu engagieren“, sagte Brady.

Der China-Faktor: Die Republikaner wollen auch, dass die Biden-Regierung das Handelsabkommen der „ersten Phase“ durchsetzt, das Trump mit China geschlossen hat, sagte Brady und bemerkte diesen republikanischen Führer Kevin McCarthy hat versprochen, eine China-Task Force einzurichten, um die gesamte Breite der Beziehungen der USA und der Rivalität mit der asiatischen Supermacht zu untersuchen.

„Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt nach vorne, dass eine erfolgreichere Ansprache Chinas das Vertrauen in die Vorteile des Handels insgesamt stärken wird“, sagte Brady. „Ich bin überzeugt, dass die Biden-Regierung davon Abstand genommen hat [the phase one agreement]. China wird sich nicht daran halten, wenn es denkt, dass Amerika daran nicht wirklich interessiert ist.“

Die Republikaner haben auch ihre Absicht signalisiert, handelspolitische Entscheidungen zu prüfen, die sie ablehnen, wie etwa ein 2021 geschlossenes globales Steuerabkommen und die Unterstützung der Biden-Regierung für einen begrenzten Verzicht auf den Schutz des geistigen Eigentums für Covid-19-Impfstoffe.

Lockvogeltaktik: Aber Kind sagte, er befürchte, dass die GOP-Aufsicht möglicherweise ein Worst-Case-Szenario schaffen könnte, in dem die Republikaner so darauf bedacht sind, Biden zu untergraben, dass beim Handel nichts erreicht wird.

„Sie werden es Versehen nennen, aber es wird republikanische Kritik sein. Das wird nicht viel Vertrauen schaffen, wenn es zum Beispiel um die Handelsförderungsbehörde oder andere Handelsmaßnahmen geht, bei denen wir überparteiliche Unterstützung brauchen werden“, sagte Kind.