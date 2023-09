Atlasgebirge, Marokko

Khadija Ait Si Ali war gerade dabei, ihr Leben wieder aufzubauen, als das Erdbeben zuschlug. Ihr Mann starb vor sieben Monaten bei einem Verkehrsunfall. Sie waren seit weniger als einem Jahr verheiratet und sie war im fünften Monat schwanger.

„Ich hatte vor, in zwei oder drei Monaten mit der Jobsuche zu beginnen“, sagte sie gegenüber CNN, während sie in den Trümmern von Tinzert stand, einem winzigen Dorf im Atlasgebirge, das durch das Beben am vergangenen Freitag dem Erdboden gleichgemacht wurde.

„Ich dachte, das wäre alles, was ich brauchte. Aber jetzt brauche ich ein Haus. Weil wir kein Haus haben.“

Ait Si Ali und ihr drei Monate altes Baby haben nur wenige Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten. Auch alle anderen hier haben mit ihren eigenen Umständen zu kämpfen. „Meine Mutter hat ihr Haus verloren. Jeder in meiner Familie hat sein Haus verloren. „Das Haus der Familie meines Mannes ist fast leer“, sagte der 26-Jährige.

In dieser abgelegenen, rauen Gegend Marokkos ist das eine alltägliche Geschichte. Die meisten Menschen hier leben dort, wo sie geboren wurden, wo ihre Vorfahren seit Jahrhunderten leben. Die Familie ist nie zu weit. Als das verheerende Erdbeben die Region erschütterte, brachen neben allem anderen auch die lebenswichtigen Unterstützungsnetzwerke der Menschen zusammen.

Die schiere Zahl der Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, führt dazu, dass viele auch eine Woche nach der Katastrophe immer noch obdachlos sind und im Freien unter provisorischen Zelten aus Decken oder Planenstücken überleben.

Da in diesen Bergdörfern bald der Winter naht, muss sofort mit der Erholung und dem Wiederaufbau begonnen werden.

Amal Zniber leitet die marokkanische Bildungsorganisation Amis Des Écoles und hat die vergangene Woche damit verbracht, Hilfsgüter in der Region zu verteilen. Sie sagte, dass es dank der Großzügigkeit der Menschen aus dem ganzen Land jetzt genug Nahrung und Wasser gäbe, aber Abfall werde zum Problem.

„Wir müssen Wege finden, den Abfall loszuwerden und herauszufinden, wie wir am besten Küchen, Toiletten, Duschen (und) Schlafgelegenheiten bereitstellen können, die mit der lokalen Kultur und den Bräuchen kompatibel sind“, sagte Zniber gegenüber CNN.

Im Dorf Tafeghaghte, etwa anderthalb Stunden südwestlich von Marrakesch, sagte Abdu Brahim gegenüber CNN, seine Familie versuche immer noch, Möglichkeiten zu finden, warm und trocken zu bleiben.

„Wir brauchen ein Zelt und etwas zum Kochen. Der Tau macht morgens alles nass. Ich brauche ein Zelt für meine Kinder und meinen Vater, er ist sehr alt“, sagte er.

Abdu Brahim und seine Frau Hanan Ait Brahim haben die letzten Tage damit verbracht, den Trümmerhaufen zu durchsuchen, der einst ihr Zuhause war.

Ihre siebenjährige Tochter kam bei dem Erdbeben ums Leben, ebenso wie ihre Tante, ihr Onkel und ihr Cousin, die im Nachbarhaus wohnten.

Das Paar versuchte, aus den Trümmern alles zu retten, was es konnte, indem es seine staubigen, beschädigten Besitztümer auf Haufen sortierte. Kleidung und Schuhe. Küchengeräte. Decken und Matratzen.

„Ich versuche nur, alles zu organisieren, um zu sehen, was wir haben und was wir brauchen“, sagte Hanan Ait.

Sie arbeiteten methodisch und schweigend. Irgendwann stieß Hanan Ait auf Bleistifte und Kreiden, die ihrer Tochter gehörten, und Tränen traten ihr in die Augen.

Die 51 Menschen, die durch das Beben in dieser 500-köpfigen Gemeinde ums Leben kamen, wurden am Rande des Dorfes begraben. Ihre Gräber sind ein Grund, warum Abdu Brahim sagte, er könne sich trotz der Verwüstung nicht vorstellen, Tafeghaghte zu verlassen.

„Unser Leben ist hier. Wir haben hier Land, wir haben hier Tiere“, sagte er. „Wenn ich an all das Glück in meinem Leben denke, ist alles da“, fügte er hinzu. Er sagte gegenüber CNN, er sei entschlossen, ein Haus für seine Familie wieder aufzubauen.

„Nach und nach“, sagte er. Er brauchte 20 Jahre, um das Haus erstmals zu bauen. Jetzt fängt er ganz von vorne an, ohne die Unterstützung seines Bruders.

Die marokkanische Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass Menschen, deren Häuser vollständig zerstört wurden, Anspruch auf Unterstützung in Höhe von 140.000 Dirham (14.000 US-Dollar) haben. Diejenigen mit teilweise beschädigten Häusern haben Anspruch auf 80.000 Dirham und alle anderen, die vom Beben betroffen waren, erhalten 30.000 Dirham.

Das Haus von Abdelkarim Ait Amkhaine in der nahegelegenen Stadt Ouirgane wurde bei dem Beben zerstört und er hat die letzten Tage in einem Zelt geschlafen. Er sagte gegenüber CNN, die finanzielle Unterstützung sei eine erhebliche Hilfe für die Menschen, die in den Bergen leben.

„140.000 Dirham sind ein angemessener Betrag, um ein Haus wieder aufbauen zu können. „Das ist die Mindestvoraussetzung für den Bau eines bescheidenen Hauses“, sagte er und fügte hinzu, dass sein Haus so stark beschädigt sei, dass es abgerissen und geräumt werden müsse, bevor mit dem Neubau begonnen werden könne.

Es sind nicht nur die enormen körperlichen Schäden, die den Menschen hier schaden.

Khadija Ait Si Ali sagte, sie könne immer noch das schreckliche Geräusch des Erdbebens hören. „Sie können sich nicht vorstellen, wie stark es war … Ein schreckliches Geräusch, als würde etwas explodieren, aber ich wusste nicht was. Als gäbe es einen Krieg, aber es war kein Krieg. Glauben Sie mir, ich dachte, es wäre das Ende der Welt“, sagte sie.

Der Moment kehrt immer wieder zu ihr zurück. „Tagsüber geht es uns gut, aber glauben Sie mir, nachts ist es beängstigend. Es ist sehr beängstigend, denn in dieser Nacht war alles in Ordnung und plötzlich passierte es. Und ich habe Angst, dass es wieder passieren wird. Selbst wenn ich sehr müde bin, kann ich nicht schlafen und wache immer wieder auf. Ich bin um 11 Uhr wach, ich bin um 12 Uhr wach, ich bin um 1 Uhr wach, ich wache immer auf und warte darauf, dass es passiert“, sagte Ait Si Ali.

Dr. Adil Akanour hat dies in den letzten Tagen bei vielen seiner Patienten beobachtet. Akanour ist ein Psychiater, der zusammen mit Therapeuten und Sozialarbeitern in einem Feldlazarett in Asni, einer Stadt ebenfalls im Atlasgebirge, stationiert ist.

„Es besteht ein enormer Bedarf (an psychologischer Unterstützung) und glücklicherweise wird dieser Bedarf viel mehr anerkannt als in der Vergangenheit“, sagte Akanour gegenüber CNN im psychiatrischen Zelt des Feldkrankenhauses. Als Militärarzt verfügt er über Erfahrung in Katastrophen- und Konfliktgebieten.

„Die Menschen müssen die Situation verarbeiten, aber wir versuchen auch, ihnen bei der Vorbereitung auf die Zukunft zu helfen, denn es wird lange dauern, bis sie sich erholt haben“, sagte er.

Der Wiederaufbau könnte viel länger dauern, als sich viele Opfer vorstellen können. Die Vereinten Nationen sagten, dass sechs Monate nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar immer noch mehr als 9 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen seien. Nach Angaben von Aktion gegen den Hunger, der 3 Millionen Menschen sind wegen des Erdbebens in der Türkei aus ihrer Heimat geflohen, 1,5 Millionen leben noch immer in provisorischen Siedlungen.

Akanour behandelte in den ersten Tagen nach dem Erdbeben Dutzende traumatisierte Patienten. Fatme Akia Nayet, eine ältere Berberfrau, deren Dorf stark betroffen war, wiederholt die Namen aller Menschen, die sie kannte und die gestorben sind. Jedes Mal, wenn jemand das Krankenhauszelt betrat, in dem sie sich ausruhte, fing Akia Nayet erneut an.

Mariam Maroi, eine 22-jährige Frau, die bei dem Erdbeben schwer verletzt und dann aus den Trümmern gerettet wurde, kann sich an nichts aus der Nacht der Katastrophe erinnern. Immer wenn sie versuchte zu sprechen, fing sie an zu weinen.

Andere waren wütend über die Situation. In Moulay Brahim, einem Dorf unweit von Asni, waren die Spannungen letzten Sonntag hoch, da die Gemeinde weiterhin auf die Ankunft offizieller Hilfe wartete. Einmal flogen Steine ​​durch die Luft, als ein Streit zwischen zwei Gruppen von Menschen aus dem Dorf seinen Höhepunkt erreichte.

Zurück in Tinzert sagte Khadija Ait Si Ali, dass sie im Moment nur versuche, sich auf ihr Baby zu konzentrieren und jeden Tag durchzukommen.

„Als es gerade passierte, wusste ich, dass ich mein Baby aus dem Haus bringen musste … Sie lag in ihrem Bett und als ich zu ihr kam, stürzte das Haus vor mir ein. Ich habe meinen Mann verloren, und ich schaue auf mein Baby und habe solche Angst, dass ich es auch verlieren werde. Sie ist alles, was ich habe“, sagte sie.

Ait Si Ali sagte, sie fühle sich verloren, da sie niemanden habe, an den sie sich wenden könne. „Ich hatte vor, mich auf die Suche nach einem Job zu machen. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich warte nur“, fügte sie hinzu.