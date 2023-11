Die Türkei ruft ihren Gesandten für Israel ab und „schreibt“ Netanyahu ab

Die Türkei gab am Samstag bekannt, dass sie aus Protest gegen das Blutvergießen in Gaza ihren Botschafter in Israel zurückrufe und die Kontakte zu Premierminister Benjamin Netanjahu abbreche.

Ankara gab die Entscheidungen am Vorabend des voraussichtlich schwierigen Besuchs des US-Außenministers in der Türkei bekannt Antony Blinken .

Der palästinensische Verbündete Türkei hatte bis zum Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas letzten Monat daran gearbeitet, die zerrütteten Beziehungen zu Israel zu verbessern.

Ankara verschärfte seinen Ton gegenüber Israel und seinen westlichen Unterstützern – insbesondere den Vereinigten Staaten –, als die Kämpfe eskalierten und die Zahl der Todesopfer unter palästinensischen Zivilisten in die Höhe schoss.

Das türkische Außenministerium sagte, Botschafter Sakir Özkan Torunlar werde zu Konsultationen abberufen, „angesichts der sich abzeichnenden humanitären Tragödie in Gaza, die durch die anhaltenden Angriffe Israels auf Zivilisten und die Weigerung Israels, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, verursacht wird“.

Der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, nannte den Schritt „einen weiteren Schritt des türkischen Präsidenten, der sich auf die Seite der Terrororganisation Hamas stellt“.

Doch die Hamas veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Entscheidung begrüßte und die Türkei aufforderte, „Druck auf Präsident (Joe) Biden und seine Regierung auszuüben“, damit „humanitäre und medizinische Hilfe unser belagertes Volk im Gazastreifen erreichen kann“.

Als Vergeltung für die Razzien in Israel am 7. Oktober haben israelische Streitkräfte die größte Stadt im Gazastreifen eingekreist und versucht, die Hamas zu vernichten. Dabei wurden nach Angaben von Beamten etwa 1.400 Menschen – hauptsächlich Zivilisten – getötet und etwa 240 Menschen als Geiseln genommen.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza gibt an, dass seitdem rund 9.500 Menschen – hauptsächlich Frauen und Kinder – bei israelischen Angriffen und der zunehmenden Bodenoffensive getötet wurden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte gegenüber Reportern, dass er Netanjahu persönlich für die steigende Zahl ziviler Todesopfer im Gazastreifen verantwortlich mache.

„Netanjahu ist nicht mehr jemand, mit dem wir reden können. Wir haben ihn abgeschrieben“, zitierten türkische Medien Erdogan.

– ‚Hör auf damit‘ –

Das israelische Außenministerium sagte am vergangenen Wochenende, es werde die Beziehungen zu Ankara aufgrund der zunehmend hitzigen Rhetorik der Türkei über den Krieg zwischen Israel und der Hamas „neu bewerten“.

Zuvor hatte es aus Sicherheitsgründen alle Diplomaten aus der Türkei und anderen Ländern der Region abgezogen.

Erdogan sagte am Samstag, dass die Türkei es sich nicht leisten könne, die diplomatischen Kontakte zwischen den Seiten vollständig abzubrechen.

„Ein völliger Abbruch der Beziehungen ist insbesondere in der internationalen Diplomatie nicht möglich“, sagte Erdogan.

Er sagte, der Chef des Geheimdienstes MIT, Ibrahim Kalin, sei der Vorreiter bei den Bemühungen der Türkei, ein Ende des Krieges zu vermitteln.

„Ibrahim Kalin spricht mit der israelischen Seite. Natürlich verhandelt er auch mit Palästina und der Hamas“, sagte Erdogan.

Aber er sagte, Netanjahu trage die Hauptverantwortung für die Gewalt und habe „die Unterstützung seiner eigenen Bürger verloren“.

„Er muss einen Schritt zurücktreten und dem ein Ende setzen“, sagte Erdogan.

Der türkische Führer hatte in den ersten Kriegstagen einen weitaus vorsichtigeren Ton angeschlagen.

Israel und die Türkei hatten sich erst letztes Jahr auf die Wiederernennung von Botschaftern geeinigt, nachdem die Beziehungen ein Jahrzehnt lang nahezu eingefroren waren.

Sie nahmen auch die Gespräche über ein von den USA unterstütztes Erdgaspipeline-Projekt wieder auf, das die Grundlage für eine nachhaltigere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren hätte bilden können.

– Marsch auf US-Stützpunkt –

Aber Erdogan führte am vergangenen Wochenende eine Großkundgebung in Istanbul an, bei der er der israelischen Regierung vorwarf, sie verhalte sich wie ein „Kriegsverbrecher“ und versuche, die Palästinenser „auszulöschen“.

Noch mehr Proteste werden Blinken begrüßen, wenn der Top-US-Diplomat am Sonntag einen zweitägigen Besuch in Ankara beginnt, der am nächsten Tag Gespräche mit Erdogan beinhalten könnte.

Der humanitäre Hilfsfonds IHH – eine Gruppe, deren Versuche, eine Flottille nach Gaza im Jahr 2010 zu organisieren, israelische Razzien auslösten, bei denen zehn Zivilisten ums Leben kamen – führt einen Protestmarsch und eine Autokundgebung auf einem Militärstützpunkt im Südosten der Türkei an, auf dem US-Waffen und Truppen stationiert sind.

Der IHH-Konvoi wird voraussichtlich am Sonntag von Istanbul aus den Luftwaffenstützpunkt Incirlik erreichen.

Blinken bekräftigte am Samstag bei einem Treffen mit arabischen Amtskollegen in der jordanischen Hauptstadt Amman Washingtons Unterstützung für „humanitäre Kampfpausen“.

Doch der Vorschlag stieß bei Blinkens Israel-Besuch am Freitag auf Netanjahu.

burs-zak/bp