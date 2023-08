Jon Lewis besteht darauf, dass die „Tür definitiv nicht geschlossen“ ist, wenn Tammy Beaumont erneut T20-Cricket für England spielt. Sie wurde aus dem Kader ausgeschlossen, obwohl sie in The Hundred ein Century erzielte.

Beaumont ist seit Januar 2022 bei 99 T20-Länderspielen gestrandet, wobei ihre 118 von 61 Bällen für Welsh Fire gegen Trent Rockets am Montag in Cardiff nicht ausreichten, um ihr einen Rückruf für die Drei-Spiele-Serie gegen Sri Lanka zu sichern.

Maia Bouchier wird in Abwesenheit der ausgeruhten Sophia Dunkley zusammen mit Danni Wyatt das Schlagspiel eröffnen, in einer Serie, die Sie live verfolgen können Sky Sports Cricket ab Donnerstag, 31. August, aber Cheftrainer Lewis sagt, dass der 32-jährige Beaumont vor der Kurzform-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Bangladesch weiterhin im Rennen ist.

Er sagte: „Tammy spielt fantastisch gut. Ich bin wirklich zufrieden. Sie hat in dem, was sie im Spiel tut, wirklich einen Wandel vollzogen.“

Beaumont erzielte 118 von 61 Bällen für Welsh Fire gegen Trent Rockets, das höchste Inning in der Geschichte von The Hundred



„Ich sagte zu Tammy, dass wir jetzt ein Jahr Zeit haben, bis wir einen World Cup 15 auswählen, und ich möchte einfach, dass sie weitermacht, was sie tut. Die Tür ist definitiv nicht verschlossen, dass sie T20-Cricket für England spielt.“

„Ich glaube nicht, dass Tammy mit der Entscheidung besonders zufrieden ist, aber sie ist damit einverstanden. Sie versteht, dass sie, wenn sie ihren Fall weiter vorantreibt, möglicherweise später eine Chance bekommt.“

„Ich weiß, dass sie unbedingt spielen will und wie verzweifelt hart sie arbeitet. Ich wollte nur versuchen, den Rest des Teams weiterzuentwickeln und uns so viele Optionen wie möglich zu geben.“

„Wir mussten eine Entscheidung treffen, wer mit Wyatt das Schlagen eröffnen würde.

„Danni und Sophia Dunkley haben großartige Arbeit für uns geleistet, seit ich das Sagen habe, und sie sind eine wirklich starke Eröffnungspartnerschaft.“

„Maia Bouchier war die ganze Zeit eine Ersatzspielerin, daher war ich der Meinung, dass Maia diese Gelegenheit verdient, zu zeigen, was sie kann. Ich weiß, was Tammy gegen Sri Lanka tun wird, ich weiß nicht, was Maia tun wird.“

Bild:

Maia Bouchier wird zusammen mit Danni Wyatt in der T20I-Serie gegen Sri Lanka die Schlagmannschaft eröffnen





„Wir wollen Wong mit Unterstützung und Wissen umgeben“

Die schnelle Bowlerin Issy Wong steht im T20-Kader, um gegen Sri Lanka anzutreten, obwohl sie im Juni und Juli nicht bei den ausgelosten Women’s Ashes gespielt hat.

Wong, der Anfang des Jahres in der ersten Women’s Premier League einen Hattrick erzielte, wurde im letzten Spiel von Birmingham Phoenix in The Hundred nicht dabei.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Schauen Sie sich Issy Wongs unglaublichen Hattrick für die Mumbai Indians gegen UP Warriorz in der ersten Women’s Premier League an



Lewis fügte hinzu: „Ich denke, es war für jeden offensichtlich, dass Issy im Laufe dieses Sommers mit einer sehr guten WPL ein wenig zu kämpfen hatte. Für uns ist es sehr wichtig, jemanden zu behalten, von dem wir glauben, dass er wirklich talentiert und wirklich aufregend ist.“ nah bei uns.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, Issys Situation zu betrachten.

„Erstens kann sie nicht besonders gut bowlen, also stoßen wir sie von uns weg, aber meiner Meinung nach ist es besser, das Beste aus ihr herauszuholen, wenn man sie mit guter Unterstützung, gutem Wissen und guter Hilfe umgibt.“

Bild:

England möchte Wong dabei helfen, ihre beste Bowlingform wiederzuentdecken





„Wir wollen sie wieder in Bestform bringen und hoffen, dass wir sie schnell dorthin bringen können. Wir stehen in ständigem Kontakt mit Issy und geben uns sehr viel Mühe, sie wieder dahin zu bringen, wo sie war.“

„Ich kann mir vorstellen, dass sie offen zugeben wird, dass sie ein wenig an Selbstvertrauen verloren hat, aber ich bin sehr daran interessiert, unsere besten jungen Talente zu unterstützen, und hoffe, dass wir mit ihr wirklich gute Arbeit leisten können.“

T20-Serie gegen Sri Lanka

Erster T20: Donnerstag, 31. August (Hove) – Beginn um 18 Uhr

Zweiter T20: Samstag, 2. September (Chelmsford) – Beginn um 14:30 Uhr

Dritter T20: Mittwoch, 6. September (Derby) – 18 Uhr Beginn

ODI-Serie

Erster ODI: Samstag, 9. September (Chester-le-Street) – 11 Uhr Beginn

Zweiter ODI: Dienstag, 12. September (Northampton) – 12.30 Uhr Beginn

Dritter ODI: Donnerstag, 14. September (Leicester) – Beginn 12:30 Uhr