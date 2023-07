Die Transportation Security Administration (TSA) wird ihr Gesichtserkennungsprogramm in den nächsten Jahren auf rund 430 US-Flughäfen ausweiten, nachdem sie in ihrem Pilotprogramm „äußerst vielversprechende“ Ergebnisse erzielt hat Schnelles Unternehmen. Die Agentur gab Berichten zufolge an, dass ihr Programm bei allen Bevölkerungsgruppen, einschließlich Menschen mit dunkler Hautfarbe, zu 97 % wirksamen Ergebnissen geführt habe. Das Programm ist derzeit an 25 Flughäfen im Einsatz.