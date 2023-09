Für den mit Spannung erwarteten nächsten „Hunger Games“-Film wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Es ist bereits das zweite längere Vorschauvideo zum Titel „Die Tribute von Panem – Die Ballade von Singvögeln und Schlangen“, der am 16. November in die deutschen Kinos kommt. Der fünfte „Panem“-Film erzählt eine Geschichte über die Ereignisse rund um die Hommage an Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence (33). Der neue Trailer zeigt die Welt des kommenden Prequel-Films.

Darum geht es in „Die Tribute von Panem – Die Ballade von Singvögeln und Schlangen“.

Jahrzehnte vor Katniss Everdeen muss die junge Tribute Lucy Gray Baird (Rachel Zegler, 22) an den mörderischen zehnten Hungerspielen teilnehmen. Die 18-jährige Coriolanus Snow (Tom Blyth, 28) übernimmt ihre Rolle als Mentorin und verliebt sich in die charismatische junge Frau. In der Zwischenzeit versucht der Bösewicht des Films, Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis, 58), den tödlichen Wettbewerben, die ursprünglich von Casca Highbottom (Peter Dinklage, 54) erfunden wurden, eine neue, spektakuläre Form zu geben.

Weitere Rollen umfassen „Euphoria“-Star Hunter Schafer (24) als Stylistin Tigris Snow und Jason Schwartzman („The French Dispatch“, 43) als Lucretius Flickerman, Moderator der Tribute von Panem. Einige der genannten Charaktere waren bereits in den vier „Hunger Games“-Filmen mit Jennifer Lawrence vertreten.

Dort erlebten die Zuschauer den älteren Coriolanus Snow, gespielt von Donald Sutherland (88). Die Figur Tigris Snow, die Cousine des zukünftigen Präsidenten, war auch in den vorherigen Filmen zu sehen. Dort wurde sie von Eugenie Bondurant (62) dargestellt. Die Figur Lucretius Flickerman ist ein Vorfahre des aus den „Panem“-Filmen bekannten Caesar Flickerman, der von Stanley Tucci (62) dargestellt wurde und auch die Hungerspiele für die Menschen in Panem moderierte.

„Die Tribute von Panem – Die Ballade von Singvögeln und Schlangen“ basiert auf einem Roman der Autorin Suzanne Collins (61), die einst die Welt von Panem erfand. Regisseur Francis Lawrence (52) führt seit „Die Tribute von Panem – Catching Fire“ aus dem Jahr 2013 bei allen Teilen der Serie Regie. Der neue Film wurde im Studio Babelsberg bei Berlin sowie in der deutschen Hauptstadt in Nordrhein-Westfalen gedreht und in Polen.