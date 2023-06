Die Trennung vom Sponsor Qatar Airways is consistent

Der Duitse Rekordmeister kan een interesse hebben in een sponsor die kan komen, er zijn nu geen negatieve Schlagzeilen. Bei der Entscheidung dürfte auchsende arabische Einfluss eine Rolle spielt haben.

Het einde van de Koexistenz: Der FC Bayern neemt de vorm aan van sponsor Qatar Airways. Afbeelding

Während Jahren speelde sich in München dasselbe Ritual ab. Als een van de Duitse Rekordmeister Bayern München op zoek is naar een trainingskamp in januari in de Perzische Golf in Qatar, is de winter in de winter zo populair dat ze kritiek hebben. Diese Kritik oorlog bisweilen polemiek. En als het zover is, is het land in Gestalt der Fluggesellschaft Qatar Airways met een Geldgeber gemeingemacht hatte, dessen Betreiber, der Staat Katar, es mit den Humanrechten nicht allzu genau nimmt.