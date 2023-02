Die Trauerfeier von Tire Nichols: Eine Feier eines abgebrochenen Lebens

CNN

—



Tyre Nichols, dessen Tod durch die Polizei in Memphis zu Mordanklagen zweiten Grades gegen fünf Beamte führte, wird am Mittwoch bei einer Trauerfeier für sein Leben in Erinnerung bleiben.

Nichols, 29, ein Schwarzer, wurde am 7. Januar nach einer Verkehrsbehinderung durch die Polizei von Memphis niedergeschlagen, aber kontinuierlich geschlagen. Er starb drei Tage später.

Von den Trauernden in der Mississippi Boulevard Christian Church in Memphis wird erwartet, dass sie Nichols‘ Leben feiern, anstatt sich auf die herzzerreißenden Aufnahmen der Schläge zu konzentrieren, die ihn vor seinem Tod tagelang mit stark geschwollenem und verletztem Gesicht in einem Krankenhausbett zurückließen und Proteste auslösten das Land.

Als Vertreterin anderer von der Polizei getöteter Schwarzer wird erwartet, dass Tamika Palmer – deren Tochter Breonna Taylor bei einer verpfuschten Razzia im März 2020 in ihrem Haus in Louisville, Kentucky, von der Polizei tödlich erschossen wurde – an dem Gottesdienst teilnehmen wird.

Ebenfalls erwartet wird Philonise Floyd, der jüngere Bruder von George Floyd, dessen Name nach seinem Tod im Mai 2020 im ganzen Land nachhallte, nachdem ein Ex-Polizist aus Minneapolis mehr als 9 Minuten lang auf seinem Nacken und Rücken kniete.

Laut einem Beamten des Weißen Hauses wird auch Vizepräsidentin Kamala Harris an der Beerdigung teilnehmen und sich anderen hochrangigen Beamten der Biden-Verwaltung anschließen, darunter der Direktorin des Weißen Hauses für das Büro für öffentliches Engagement, Keisha Lance Bottoms, und der leitende Berater des Präsidenten Mitch Landrieu.

Der Dienst beginnt um 10:30 Uhr Ortszeit.

Rev. Al Sharpton wird in einer schmerzlich vertrauten Rolle eine Laudatio halten, die Nichols‘ Leben Tribut zollt und als Fanfarenruf für Gerechtigkeit dienen wird.

Am Dienstag versammelte sich die Familie von Sharpton und Nichols im Hauptquartier der Mason Temple Church of God In Christ in Memphis – wo Martin Luther King Jr. in der Nacht vor seinem Tod seine berühmte Rede „I’ve Been to the Mountaintop“ hielt.

„Wir werden im Namen von Tyre weiter auf Martins Berggipfel steigen“, sagte Sharpton vom „heiligen Boden“, auf dem MLK vor 55 Jahren seine Rede hielt.

Sharpton sagte, Nichols tödliche Schläge durch die Polizei seien „eine Schande für dieses Land“.

„Menschen aus der ganzen Welt sahen sich das Video an, in dem ein Mann – unbewaffnet, ohne Provokation – von Gesetzeshütern zu Tode geprügelt wurde“, sagte Sharpton.

„Du dachtest, dass niemand antworten würde. Du dachtest, es würde niemanden interessieren. Nun, morgen kommt der Vizepräsident der Vereinigten Staaten zu seiner Beerdigung“, sagte Sharpton.

Sharpton dachte über den Verlust der Familie nach, als der Name ihres Sohnes in eine Liste anderer schwarzer Männer aufgenommen wurde, die nach Begegnungen mit der Polizei starben.

„Sie werden sich niemals von dem Verlust erholen. An jedem Feiertag fehlt ein Stuhl an ihrem Tisch. Jeden Tag müssen diese Mutter und dieser Vater und diese Brüder und Schwestern daran denken, dass er nicht mehr da ist“, sagte Sharpton. „Aber wir werden sie niemals verlassen.“

Der Bruder von Nichols, Jamal Dupree, sagte, sein Bruder hätte Frieden gewollt, während der Kampf für Gerechtigkeit weitergeht.

„Mein Bruder war der friedlichste Mensch, den du je getroffen hast. Er hat nie einen Finger für niemanden gerührt. Nie hat er seine Stimme zu niemandem erhoben“, sagte Dupree. „Wenn mein Bruder heute hier wäre und er etwas sagen müsste, würde er uns sagen, dass wir das friedlich tun sollen.“

Nichols wurde als hingebungsvoller Sohn beschrieben, der den Namen seiner Mutter auf seinen Arm tätowiert hatte, als liebevoller Vater eines 4-jährigen Jungen und als Freigeist mit einer Leidenschaft für Skateboarding und das Einfangen von Sonnenuntergängen mit seiner Kamera.

Die öffentliche Empörung über das verstörende Verhaftungsvideo führte zu Entlassungen oder Disziplinarmaßnahmen gegen andere Beamte, die am Tatort waren, einschließlich der Entlassung von drei Mitarbeitern der Memphis Fire Department. Zwei Sheriff-Stellvertreter wurden beurlaubt. Außerdem wurden zwei weitere Polizisten beurlaubt.

Die Trauerfeier für Nichols wird weniger als eine Woche nach der öffentlichen Veröffentlichung von Filmmaterial des Angriffs auf Nichols am Freitagabend stattfinden, der eine Nation erschüttert hat, die seit langem an Videos von Polizeibrutalität gewöhnt ist, insbesondere gegen Farbige. Die fünf Polizisten, die wegen Nichols‘ Tod angeklagt sind, sind schwarz.

Der brutale Angriff löste weitgehend friedliche Proteste von New York bis Los Angeles sowie erneute Forderungen nach einer Polizeireform und einer Überprüfung spezialisierter Polizeieinheiten aus, die auf Waffen in Gebieten mit hoher Kriminalität abzielen.

Nichols war das Baby seiner Familie, das jüngste von vier Kindern, so seine Mutter RowVaughn Wells, die sagte, er habe die Sonntage normalerweise damit verbracht, Wäsche zu waschen und sich auf die Woche vorzubereiten.

Er zog kurz vor der Covid-19-Pandemie von Kalifornien nach Memphis und blieb dort nach den obligatorischen Sperren, die durch die Gesundheitskrise ausgelöst wurden, sagte seine Mutter.

Nichols war Stammgast in einem Starbucks in Germantown, Tennessee, wo er sich mit einer Gruppe von Leuten anfreundete, die regelmäßig ihr Handy an einen Tisch legten und hauptsächlich über Sport sprachen, insbesondere über seine geliebten San Francisco 49ers, so Freund Nate Spates Jr.

Auf seine Besuche bei Starbucks folgte normalerweise ein Nickerchen, bevor er zu seinem Job bei FedEx ging. Seine Mutter erinnerte sich, dass er während seiner Pause zum Abendessen nach Hause kommen würde. Sein Lieblingsgericht: ihr hausgemachtes Sesamhähnchen.

Nichols war auch ein Stammgast unter den Skateboardern im Shelby Farms Park, wo er laut seiner Mutter unvergessliche Sonnenuntergänge fotografierte.

Tatsächlich diente das Fotografieren als eine Form des Selbstausdrucks, die das Schreiben für Nichols niemals erfassen konnte, der auf seiner Fotografie-Website geschrieben hatte, dass es ihm half, „die Welt auf kreativere Weise zu betrachten“.

Am liebsten fotografierte er Landschaften.

„Ich hoffe, dass die Leute eines Tages sehen können, was ich sehe, und dass sie meine Arbeit hoffentlich bewundern können, basierend auf der Qualität und den Idealen meiner Arbeit“, schrieb er.

Bevor er nach Memphis zog, lebte Nichols in Sacramento, Kalifornien, wo sich ein Freund erinnerte: „Skaten verlieh ihm Flügel“.