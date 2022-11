Die Trans-Gemeinschaft versammelt sich in Woodstock, um derer zu gedenken, die dieses Jahr gestorben sind – Shaw Local

In den letzten Jahren war es für Jodie Lynne Paul schwer, die Namen und Gesichter von Transfrauen zu sehen, die im Vorjahr gestorben sind.

Als Koordinatorin für Trans-Lebenspflege bei der Chicago House and Social Services Agency gehörten zu diesen Gesichtern Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hat.

Sie waren „Menschen, die ich kenne, die entweder den Weg gekreuzt haben oder ich kannte sie ziemlich gut“, sagte Paul.

Sie gehörte zu den 20 Personen, die am Sonntagabend zum Transgender-Gedenktag der Woodstock Pride kamen. Seit 1999 ist der 20. November dazu bestimmt, Transmenschen zu ehren, die entweder durch Selbstmord, Gewalt oder in einem Zusammenhang mit ihrem Status als Transperson gestorben sind, sagte Cris Squires, Präsident der lokalen Pride-Organisation.

Vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 starben laut Squires landesweit 70 Transsexuelle an Gewalt. Sie bemerkte auch die Massenerschießung am späten Samstagabend im Q Night Club in Colorado Springs, Colorado. Medienberichten zufolge war der Nachtclub ein beliebter Treffpunkt für LGTBQ-Bewohner.

Cris Squires, Präsident von Woodstock Pride, bereitet sich am Sonntag, den 20. November 2022, in Woodstock auf den Trans Day of Remembrance der Gruppe vor. (Janelle Walk)

Sie und andere transsexuelle Menschen „leben mutig in einer Gesellschaft, die ihnen aktiv feindlich gesinnt ist“, sagte Squires.

Kristin Dahnert aus Lindenhurst war eine der Transfrauen, die sprach. Sie sei eine Aktivistin für die Gemeinschaft gewesen, seit sie im Alter von 50 Jahren mit dem Übergang begonnen habe, sagte Dahnert. Was sie kürzlich festgestellt hat, ist, dass sie wütend ist, sagte Dahnert, dass sie weiterhin dieselben Kämpfe führt, einschließlich derer, die sie für beendet hielt.

In den letzten Jahren hat sie vor Schulbehörden über den Zugang zu Toiletten für Transschüler, den Zugang zum Sport, über verbotene Bücher und Gesetze gestritten, die versuchen, die Gesundheitsversorgung von Transsexuellen illegal zu machen. „Wir kämpfen immer noch gegen sie“, sagte Dahnert.

Seit etwa 2015 scheinen sich die Dinge für Transmenschen zu verschlechtern, sagte sie und bemerkte Gesetzesvorlagen zur „Hundepfeife“, die sich auf Transgender-Themen konzentrierten.

Es gab 162 Gesetze in 35 Bundesstaaten, die „die Fähigkeit von Trans-Menschen beeinträchtigen, in der Gesellschaft zu leben“, sagte Squires.

Cris Squires, Präsident von Woodstock Pride, sagte, dass im vergangenen Jahr 70 Transsexuelle gewaltsam ums Leben gekommen seien. Die Gruppe hielt eine Mahnwache für die Verstorbenen am Sonntag, den 20. November 2022, in Woodstock ab. (Janelle Walk)

„Selbst in Illinois, einem blauen, fortschrittlichen Staat, sind wir nicht immun“ gegen Versuche, Gesetze zu verabschieden, fügte sie hinzu.

Paul sagte, sie habe eine der im vergangenen Jahr gestorbenen Transfrauen, die in Illinois ertrunken war, bei einer Diskussionsrunde mit Gouverneur JB Pritzker gesehen. Sie sahen ineinander und sagten: „Oh, du bist es!“ zueinander, so Paulus.

„Ich bin ihr einige Jahre aus der Ferne gefolgt“ und habe sie in den letzten Jahren zu einer Aktivistin werden sehen. Dann verschwand die Frau, bevor sie im März im Lake Michigan gefunden wurde.

Die Realität ist, dass die Lebenserwartung von farbigen Transfrauen nur 35 Jahre beträgt und viele sich dem Leben auf der Straße und der Sexarbeit zuwenden, um zu überleben, sagte Paul.

Als sie in den 1950er und 1960er Jahren aufwuchs, gab es keine Sprache für ihre Gefühle, sagte Paul. Aber als sie anfing, unterstützten sie 80 bis 90 % ihrer Kollegen.

Eine andere Transfrau, die aus Racine zum Woodstock-Event kam, sagte, sie habe sich im Alter von 66 Jahren als Trans geoutet. „Es hat mich meinen Job, meine Ehe und ein paar Freunde gekostet“, sagte Tessa Brown.

Sie kam zu der Veranstaltung, fügte Brown hinzu, weil sie sich langweilte und nach etwas suchte, das sie tun konnte, „nicht nur um zu existieren … sondern um etwas zu tun, um etwas zu bewegen“.

Dahnert sagte, sie sei bereit, eine Pause von ihrem Aktivismus einzulegen, weil sie sich wegen der anhaltenden Kämpfe ausgebrannt fühle. Sie warnte sowohl Trans-Aktivisten als auch Verbündete, hin und wieder einen Schritt zurückzutreten.

„Lass es nicht dein Leben verzehren. Man muss auch sein Leben leben“, sagte Dahnert.