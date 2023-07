Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Rishi Sunaks Konservative erlitten bei zwei Nachwahlen zum Parlament herbe Niederlagen – aber der britische Premierminister kann aufatmen, nachdem er an Boris Johnsons ehemaligem Sitz in Uxbridge und South Ruislip festgehalten hat.

Die Konservativen wachten am Freitag auf, nachdem sie gesehen hatten, wie gesunde Mehrheiten in den Wahlkreisen Selby und Ainsty ausgelöscht wurden, wo sie einen Sitz im Unterhaus an Labour abtraten, und in Somerton und Frome, wo sie von den Liberaldemokraten in die Schranken gewiesen wurden.

Aber die Konservativen, die in den landesweiten Umfragen zurückbleiben und auf eine klare Niederlage gefasst waren, bekamen im Außensitz von London, Uxbridge, Johnsons ehemaligem Revier, etwas zum Jubeln.

Die lokalisierte Wut über die geplante Ausweitung der Londoner Ultra Low Emission Zone unter dem Labour-Bürgermeister der Stadt verhalf den Tories dazu, ihren Sitz trotz eines Anstiegs der Labour-Stimmen mit nur 495 Stimmen zu halten. Für Labour-Chef Keir Starmer ist es eine Enttäuschung.

Aber Sunak wird mit neuen Fragen zu seinem Versäumnis konfrontiert werden, das Schicksal der Regierung nach den Ergebnissen in Selby und Somerton zu ändern, wo es den Oppositionsparteien gelang, die großen Mehrheiten, die die Tories 2019 unter Johnson gewonnen hatten, zu stürzen.

In Selby, wo eine Nachwahl durch den plötzlichen Rücktritt von Johnsons Verbündetem Nigel Adams ausgelöst wurde, überwand Labour eine Tory-Mehrheit von 20.137 mit einem Wechsel von 23,7 Prozent zu Starmers Partei. Es ist die größte konservative Mehrheit, die Labour in einer Nachwahl seit 1945 gestürzt hat.

Ein noch größerer Umschwung bei Somerton und Frome führte dazu, dass die Liberaldemokraten den ländlichen Sitz eroberten, was nur die jüngste Nachwahlniederlage für die Tories in einem ihrer sogenannten Blue-Wall-Kernländer war.