Wimbledon ist zurück, aber weder der Titelverteidiger Novak Djokovic noch Elena Rybakina werden auf den Rasenplätzen von SW19 die Topgesetzten sein.

Der serbische Star Djokovic will in Wimbledon seinen fünften Titel in Folge gewinnen und damit den Rekord von Roger Federer (8) bei den Männern einstellen.

4 Alcaraz und Djokovic werden um den Wimbledon-Titel kämpfen Bildnachweis: AFP

Rybakina feierte letztes Jahr einen bahnbrechenden Sieg beim prestigeträchtigsten Tennisturnier und gehört dieses Mal zu den Favoriten.

Großbritanniens Hoffnungen werden wahrscheinlich auf Cameron Norrie ruhen, da Emma Raducanu verletzungsbedingt ausfällt und Andy Murray nicht gesetzt ist.

Herren-Einzel

Durch den Sieg von Carlos Alcaraz im Queen’s überholte er Djokovic – der seit seinem Sieg in Roland Garros eine Pause eingelegt hat – als Nummer eins der Welt.

Die britische Nummer 1 Norrie hat die Top Ten verpasst, da er auf dem zwölften Platz liegt, während Nick Kyrgios aufgrund von Verletzungsproblemen auf Platz 31 zurückgefallen ist.

Murray liegt sechs Plätze hinter dem Australier, da er die Setzliste verpasst hat.

1. Carlos Alcaraz, Spanien

2. Novak Djokovic, Serbien

3. Daniil Medwedew, Russland

4. Casper Ruud, Norwegen

5. Stefanos Tsitsipas, Griechenland

6. Holger Rune, Dänemark

7. Andrey Rublev, Russland

8. Jannik Sinner, Italien

9. Taylor Fritz, USA

10. Frances Tiafoe, USA

4 Norrie hatte letztes Jahr einen atemberaubenden Lauf bei SW19 Bildnachweis: Getty

4 Murray wird beim diesjährigen Wimbledon-Turnier nicht gesetzt sein Bildnachweis: Getty

Damen-Einzel

Die Polin Iga Swiatek ist nach ihrem Sieg bei den French Open die dominierende Kraft im Damenfußball.

Aber ihre nicht ganz so gute Bilanz auf Rasen bedeutet, dass Titelverteidigerin Rybakina als Drittplatzierte immer noch die Frau ist, die es zu schlagen gilt.

In den Top Ten gibt es in diesem Jahr keinen britischen Vertreter, wobei Nummer 1-Star Katie Boulter als Nummer 88 der Welt ganz unten liegt.

1. Iga Swiatek, Polen

2. Aryna Sabalenka, Weißrussland

3. Elena Rybakina, Kasachstan

4. Jessica Pegula, USA

5. Caroline Garcia, Frankreich

6. Ons Jabeur, Tunesien

7. Coco Gauff, USA

8. Maria Sakkari, Griechenland

9. Petra Kvitova, Tschechische Republik

10. Barbora Krejcikova, Tschechische Republik

4 Rybakina sicherte sich in Wimbledon 2022 ihren ersten Grand-Slam-Titel überhaupt Bildnachweis: Getty