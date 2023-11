Die tödliche familiäre Schlaflosigkeit hat meiner Familie das Leben gekostet. Wäre ich der Nächste?

Das erste Anzeichen für den Niedergang meines Vaters zeigte sich bei seinem Basketballspiel zur Mittagszeit. Mit 66 Jahren war er immer gesund und aktiv gewesen. Dann stolperte er während eines Spiels. Ein paar Wochen später vergaß er, wo in der Küche die Zahnstocher zu finden waren. Als er ihr Haus nicht wiedererkannte, brachte meine Mutter ihn sofort zum Arzt.

So lange ich mich erinnern konnte, waren Menschen in meiner Familie unter mysteriösen Umständen gestorben. Anfang der 2000er Jahre hatten einige von ihnen ähnliche Symptome wie mein Vater: Sie fielen, sie vergaßen Dinge und erkannten ihre Kinder nicht mehr. Es wurde angenommen, dass sie alle den Verstand verloren hatten.

Erst als die Symptome meines Vaters begannen, erfuhren wir die wahre Ursache: eine äußerst seltene Krankheit sogenannte tödliche familiäre Insomnie (FFI).

FFI gehört zur gleichen Gruppe von Krankheiten wie der Rinderwahnsinn – Prionenkrankheiten. Sie sind immer tödlich.

Wie der Name schon sagt, ist die Erkrankung genetisch bedingt. Meine Familie ist eine von nur wenigen Dutzend auf der Welt, von denen bekannt ist, dass sie Träger der genetischen Mutation sind. Es bestand eine 50-prozentige Chance, dass mein Vater es an mich weitergegeben hatte.

FFI verläuft schnell, mit einem Krankheitsverlauf von etwa 18 Monaten. In dieser kurzen Zeit breiten sich abnormal geformte Proteine ​​im Gehirn exponentiell aus: Wenn man mit einem normalen Protein in Kontakt kommt, wird auch dieses abnormal geformt.

Zu den Symptomen gehören anhaltende Schlaflosigkeit, Paranoia, Halluzinationen, Panikattacken, Gedächtnisverlust und schnell fortschreitende Demenz Dies führt zu einem völligen Verlust der motorischen Kontrolle und der Sprache, dann zu Koma und Tod.

Meinem Vater wurde gesagt, dass er 2019 nur noch sechs bis zwölf Monate zu leben habe. Er hatte „Glück“, relativ spät im Leben krank zu werden. Mehrere seiner Cousins, Onkel und Tanten starben in ihren frühen Fünfzigern; Meine jüngste Tante verstarb im Alter von 42 Jahren. Zum Zeitpunkt der Diagnose meines Vaters war ich 35 Jahre alt.

Ich musste wissen, ob ich die genetische Mutation in mir trug. Zusammen mit mehreren meiner Familienmitglieder beschloss ich, an einer Studie zur Frühdiagnose von Prionenerkrankungen an der University of California in San Francisco teilzunehmen. Ich machte einen Bluttest und die gleichen neurologischen Untersuchungen wie mein Vater und wartete darauf, herauszufinden, ob ich auf die gleiche brutale Weise sterben würde.

Genauso wie die Ergebnisse meiner Gentests eintrafen, trafen auch die Pandemie und die Quarantäne ein. Einige meiner Familienmitglieder haben ihre Ergebnisse privat geöffnet. Aber der Umgang mit dem schlechten Gesundheitszustand meines Vaters und der Isolation durch die Pandemie war zu überwältigend. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, die Ergebnisse zu öffnen.

Es stellt sich heraus, dass dies nicht ungewöhnlich ist.

„Die meisten Menschen wollen ihren genetischen Status nicht wissen“, sagte Michael Geschwind, Professor für Neurologie an der University of California in San Francisco und Spezialist für Prionenerkrankungen.

Geschwind hat meinen Vater behandelt und führt die Studie zur Früherkennung durch. Er rät Patienten, die Bekanntgabe ihrer genetischen Ergebnisse zu verschieben, bis sie die richtige Beratung erhalten und alle Auswirkungen ihrer Entscheidung verstanden haben.

Nachdem ich es mit meinem Therapeuten besprochen hatte, beschloss ich, mir Zeit zu nehmen. Es erschien mir falsch, lebensverändernde Informationen zu erhalten, bis ich mit meinen Lieben zusammen sein konnte, um entweder die gute Nachricht zu feiern oder die Tatsache zu verarbeiten, dass mein Leben bald zu Ende gehen würde. Ich tat, was ich konnte, um jede verfügbare Minute mit meinem Vater zu verbringen und gleichzeitig so viel wie möglich über seine Krankheit zu erfahren.

Entschlossen, zu Geschwinds Studie beizutragen, befragte ich Verwandte zu unserer Familiengeschichte mit schnell fortschreitender Demenz und sammelte so viele Autopsieberichte wie möglich. Genetiker an der UCSF Durch die Analyse unseres Stammbaums kam ich zu dem Schluss, dass FFI wahrscheinlich bis zu meiner Urgroßmutter zurückreicht.

Mein Vater war seit Jahrzehnten ein begeisterter Basketballspieler. Er spielte jeden Tag mit seinen Arbeitskollegen Basketball auf dem gesamten Spielfeld und konnte mit beeindruckender Flüssigkeit und Leichtigkeit Dreier werfen.

Es war erschreckend zu sehen, dass mein Vater, ein Elektroingenieur, nicht in der Lage war, grundlegende mathematische Aufgaben zu lösen. Als lebenslanger Liebhaber des Lernens begeisterte er sich für Naturwissenschaften, Mathematik, Geschichte, Poesie und Literatur. Als die Prionenkrankheit seine Beweglichkeit und seine Lesefähigkeit einschränkte, begann meine Mutter, ihm das Malen beizubringen. Gemeinsam malten sie, bis er den Pinsel nicht mehr festhalten konnte.

An seinem 68. Geburtstag im Juli 2020 konnte er weder sprechen noch die Überreste seines verkümmerten Körpers bewegen. Seine Kontrolle über seine Augen und Augenbrauen und sein Grunzen „Mm“ waren die einzigen Möglichkeiten, wie wir in den letzten sechs Monaten seines Lebens kommunizieren konnten.

Nach einem langen und qualvollen Jahr starb er am Thanksgiving-Wochenende 2020.

Einige meiner Freunde hatten komische Antworten darauf, was sie tun würden, wenn sie wüssten, dass sie die Mutation hätten: Eine sagte, sie würde ihren Doktortitel in Stammzellforschung aufgeben und nach Paris ziehen, Sex mit all den heißen Franzosen haben und alles trinken und rauchen Tag in einem roten Seidengewand.

Was wäre, wenn der Schlüssel zu einem guten und glücklichen Leben so einfach wäre? Wissen, wann du sterben wirst.

Mir war klar, dass mein Leben verkürzt werden würde, wenn ich die genetische Mutation in mir hätte, und dass die Monate bis zu meinem Tod ein Albtraum wären. Ich wusste auch, dass ich eine Chance haben könnte, die Krankheit zu bekämpfen: Forscher, die sich mit Prionenerkrankungen befassen, arbeiten daran, Wege zu finden, ihr Fortschreiten zu verlangsamen – oder sogar zu vereiteln.

„Wir haben jetzt mehr Hoffnung als vor zehn Jahren“, sagte Sonia Vallabh, eine leitende Gruppenleiterin am Broad Institute, die Trägerin der FFI-Mutation ist. „Es wird einen Wettlauf um das erste Medikament geben, und dann einen Wettlauf um das beste Medikament.“

Als sich die Welt Anfang 2021 wieder zu öffnen begann, war ich bereit, meine Ergebnisse zu erhalten. Über Zoom sah ich zu, wie das Team der UCSF den Zettel im versiegelten Umschlag öffnete, der über ein Jahr auf mich gewartet hatte.

Ich trug die Mutation für FFI nicht. Ich könnte ein gesundes Leben führen – solange mich nichts anderes erwischt.

Ich empfand eine seltsame, widersprüchliche Kombination aus Schuldgefühlen, Erleichterung und Angst. Ich würde nicht so schrecklich leiden wie mein Vater, aber es ist möglich, dass die Krankheit bei meiner Familie noch nicht ausgestanden ist. Nicht jeder hat es getestet und einige haben es auch nicht vor.

Meine Absicht, ein erfülltes Leben zu führen, ist vielleicht eines der größten Geschenke, die mir mein Vater versehentlich machen konnte. Jeden Morgen freut sich mein Hund Koa, ein extrem flauschiger, wilder Samojeden-Husky-Mischling, wirklich auf sein Leben. Sie begrüßt den Tag mit purer, unbändiger Freude. Und wenn ich an ihre Lebenserwartung denke, ergibt das wirklich Sinn. Sie hat nicht viel Zeit, die sie mit Dingen verschwenden kann, die sie nicht glücklich machen – und ich auch nicht.

Mutation hin oder her, das hätte mein Vater definitiv gewollt.