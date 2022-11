Die Tochter von Kim Jong-un gibt ihr öffentliches Debüt — RT World News

Der nordkoreanische Führer enthüllte die Existenz des Kindes, indem er es zu einem Raketentest brachte

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat am Freitag seine Tochter zum Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) mitgebracht. Er wählte den Anlass eines strategischen Waffentests, um die Existenz des Mädchens mit ihrem ersten Auftritt bei einer öffentlichen Veranstaltung zu bestätigen.

Kim beobachtete den Start zusammen mit seiner Frau und ihren „Geliebte Tochter,“ Das berichtete die staatliche nordkoreanische Presseagentur KCNA am Samstag, ohne den Namen oder das Alter des Mädchens zu nennen.

Fotos von der Veranstaltung zeigen Kim und seine Tochter, die Hand in Hand stehen, während sie auf die Interkontinentalrakete schauen und dann gemeinsam weggehen. Eine andere Aufnahme zeigt sie, wie sie spazieren gehen, während sie sich gegenseitig ansehen, während die aufrechte Rakete im Hintergrund auf ihrem Werfer thront.

Noch mehr Fotos zeigen Kim und seine Tochter, die von einem Beobachtungsbunker aus zusehen, wie sich die Hwasong-17-Rakete in der Ferne nach oben bewegt. Ein anderes Bild zeigt den Anführer, der sich hinsetzt und spricht, während seine Frau und seine Tochter von der Seite zusehen.

Südkoreanische Geheimdienstbeamte haben spekuliert, dass Kim 2009 Ri-Sol-ju geheiratet hat und dass das Paar einen Sohn und zwei Töchter hat, die 2010, 2013 und 2017 geboren wurden. Der pensionierte NBA-Star Dennis Rodman besuchte die Familie Kim im Jahr 2013 und sagte dies später Er hielt das kleine Mädchen des nordkoreanischen Führers fest, von dem er behauptete, dass es Ju-ae hieß. Pjöngjang hatte die Existenz von Kims Kindern bis zum Raketenstart am Freitag nicht öffentlich bestätigt.









Das öffentliche Debüt der Tochter, das bei einem wichtigen Raketentest stattfand, deutet darauf hin, dass Kim die Dynastie seiner Familie irgendwann in die vierte Generation übergehen sieht und dass Pjöngjang seine Atomwaffen nicht aufgeben wird, sagten Analysten. Jenny Stadtein Korea-Spezialist und Senior Fellow am Stimson Center Think Tank in Washington, rief die Szene auf, in der Kim und seine Tochter den ICBM-Start beobachteten „die Optik, ein Vermächtnis weiterzugeben.“ Sie fügte das hinzu „Das ist jetzt auch ihr Vermächtnis.“

Andere Experten nannten die Enthüllung von Kims Tochter bei einem Raketentest „hoch signifikant.“ Der Analyst Soo Kim von RAND Corp., ehemals CIA, sagte gegenüber Agence France-Presse, dass der Schritt gezeigt wurde „Die Beständigkeit des Waffenprogramms des Kim-Regimes, weil es so wesentlich für Kims eigenes Überleben und die Kontinuität der Herrschaft seiner Familie ist.“