Eigentlich dürfte der TSV 1860 allen Grund zur Freude haben: Die Kauczinski Lions besiegten am Samstagnachmittag Tabellenführer Energie Cottbus nach einer leidenschaftlichen Leistung (Tor: Thore Jacobsen/2 und ein Eigentor) mit 3:0 und feiern ein beeindruckendes Comeback in der dritten Liga. Doch der Triumph an Allerheiligen hatte auch eine Schattenseite: Beim Stand von 2:0 soll Gastspieler Justin Butler von einem 1860-Fan aus Block F1 rassistisch beleidigt worden sein.

Wird es rechtliche Konsequenzen für die Lions geben?

Kauczinski nimmt im Vergleich zum 1:3 in Mannheim drei Änderungen vor: Max Reinthaler, David Philipp und Tunay Deniz spielen für Raphael Schifferl (verletzt), Florian Niederlechner (Bank) und Max Christiansen (Bank).

**Der db24-Tipp:++ 1860 – Cottbus 1:1.