CNN

—



Die Behörden reagieren auf Berichte über eine Kollision zwischen zwei Flugzeugen in der Luft bei der Wings Over Dallas Airshow am Dallas Executive Airport, sagte Jason Evans von der Dallas Fire-Rescue (DFR) am Samstag gegenüber CNN.

Laut Evans wurde der Absturz gegen 13:30 Uhr gemeldet. Derzeit sind über 40 Feuerrettungseinheiten vor Ort, wie die DFR-Seite mit aktiven Vorfällen zeigt.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.