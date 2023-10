Am Freitagabend trafen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz zu einem Spitzentreffen. Im Rahmen des Deutschlandpakts soll der Fokus unter anderem auf der Flüchtlingspolitik liegen. Die Ernennung war insofern ungewöhnlich, als das Ziel des Treffens weniger darin bestand, eine Präsentation als vielmehr Ergebnisse zu erzielen. Das ist auch notwendig.

Debatten über die Flüchtlingspolitik beginnen derzeit oft mit der Frage, ob die Situation mit der Situation im Jahr 2015 – das als „Flüchtlingskrise“ bekannt wurde – vergleichbar ist. Die Antwort ist nein. Damals war es vor allem auf den syrischen Bürgerkrieg zurückzuführen und schien irgendwann zu Ende zu gehen. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine leben mittlerweile eine Million weitere Kriegsflüchtlinge im Land und eine wachsende Zahl von Asylbewerbern. Sie treffen auf eine Republik mit weniger Wohnraum, höheren Preisen und mehr wirtschaftlichen und sozialen Problemen als 2015, was wiederum einen Teil der Attraktivität der AfD erklärt.

Ein Gefühl der Überforderung

All dies führt zur Antwort auf die Frage, ob es legitim ist, die Flüchtlingspolitik restriktiver zu gestalten. Es lautet: Ja. Wer heute zu dem Schluss kommt, dass die Aufnahmefähigkeit zumindest subjektiv erschöpft sei, ist kein Fremdenfeind, zumindest nicht unbedingt. Die Überzeugung entspringt dem Gefühl der Überforderung in einer zunehmend instabilen Demokratie. Viele Menschen würden gerne einen Nagel in die Wand schlagen, um dort einen Anker zu befestigen. Aber die täglichen Nachrichten deuten darauf hin, dass es überhaupt keine Mauer mehr gibt. Dadurch erhöht sich die Rückzugsneigung.

Es entstehen objektive Probleme. Es war der einst aus dem Iran geflohene Grünen-Chef Omid Nouripour, der die Initiative für eine parteiübergreifende Stellungnahme zum Terroranschlag der radikalislamischen Hamas auf Israel ergriff. Es gibt viele andere demokratisch vorbildliche Migranten wie ihn. Im Gegensatz dazu gibt es Deutsch-Türken, die bei der letzten Präsidentschaftswahl massenhaft für den autoritären Staatschef Recep Tayyip Erdogan gestimmt haben. Es waren Eritreer, die den Konflikt in ihrem Heimatland auf die deutschen Straßen trugen. Und es sind Studierende mit Migrationshintergrund, die heute antisemitisch sind. Migration bringt Chancen mit sich. Aber es birgt auch Risiken. Es ist nicht verwunderlich, dass in dieser Weltsituation die Angst vor den Risiken überwiegt.

Zwei Dinge sind jedoch bemerkenswert. Einerseits gibt es eine Interessenkongruenz zwischen der Ampel-Koalition und der Union, die nun wirklich zu einem Umdenken führt. Der Aufstieg der ausländerfeindlichen AfD bedroht alle Demokraten. „Es ist wichtig, dass wir in dieser Frage zusammenarbeiten“, sagte die Kanzlerin – und fügte hinzu, dies entspreche dem, was die Bürger erwartet hätten: kein kleinlicher Streit, bei dem sich jeder profilieren wolle, sondern praktische Lösungen, die tatsächlich etwas bewirken. Mit diesen Worten ist eine unbeabsichtigte Selbstentblößung normaler politischer Abläufe verbunden.

Andererseits sollte sich niemand irren: Das Flüchtlingsproblem kann nicht dauerhaft „gelöst“ werden. Das kann man jetzt in Israel sehen. Die Bedingungen dort haben sich von einem Tag auf den anderen grundlegend verändert. Über Nacht herrscht Krieg. Plötzlich wollen Tausende Deutsche einfach nur nach Hause – und werden ausgeflogen. Hätten sie keinen Reisepass aus der Bundesrepublik Deutschland, müssten diese Menschen fliehen. Ob sie von uns akzeptiert würden, ist unklar.