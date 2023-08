Der Technologieriese Elon Musk sagte am Sonntag, dass sein geplanter Kampf mit Meta-Chef Mark Zuckerberg live auf seiner Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, übertragen würde.

Inmitten der professionellen Konkurrenz zwischen ihnen stachelt das Duo seit Juni gegenseitig zu einem Mixed-Martial-Arts-Käfigkampf an.

Es ist nicht klar, wie ernst es beiden Seiten mit dem Vorschlag ist, da die meisten diesbezüglichen Mitteilungen scherzhafter Natur waren.

Es wurde kein Datum für den Kampf festgelegt, aber Musk hatte das Las Vegas Octagon vorgeschlagen, ein Veranstaltungszentrum, in dem häufig Mixed-Martial-Arts-Meisterschaften (MMA) ausgetragen werden.

Der Aufbau zu „Zuck v Musk“

Musk und Zuckerberg ahmten weiterhin Boxer nach, die ihre Gegner im Vorfeld eines Kampfes am Wochenende verspotteten.

Musk sagte, dass die Twitter-Website, die er gekauft hatte und die er nun in

Zuckerbergs Antwort wurde unterdessen auf seiner Konkurrenzseite Threads veröffentlicht und stellte in Frage, ob X eine ausreichend große Reichweite haben würde.

„Sollten wir nicht eine zuverlässigere Plattform nutzen, die tatsächlich Geld für wohltätige Zwecke sammeln kann?“, fragte er.

Zuckerberg schien auch in Frage zu stellen, ob Musk, der die Angewohnheit hat, Kommentare in den sozialen Medien mit einem Augenzwinkern abzugeben, den Kampf ernst meinte.

Er schlug einen Termin am 26. August vor und sagte: „Ich bin heute bereit … aber (Musk) hat es nicht bestätigt.“

Der 39-Jährige ist ein Mixed-Martial-Arts-Enthusiast, der an mehreren Ju-Jitsu-Wettbewerben teilgenommen hat, und Zuckerberg sagte am Sonntag: „Ich liebe diesen Sport und werde mich weiterhin mit Leuten messen, die trainieren, egal, was hier passiert.“

Eine Geschichte des Sparrings

Der Strudel begann, als Musk im Juni Zuckerberg provozierte, indem er ihn fragte, ob er „zu einer Käfigschlacht bereit“ sei.

Im Gegenzug bat Zuckerberg Musk, „den Standort zu senden“, als Musk erstmals Vegas vorschlug.

Im Laufe der Jahre kam es zwischen den Giganten zu mehreren Auseinandersetzungen, die von Politik bis hin zu künstlicher Intelligenz reichten.

Anfang Juli wurde das Duo zu direkten Konkurrenten, nachdem Meta eine Twitter-ähnliche Plattform namens Threads startete, die laut Quiver Quantitative schnell 120 Millionen Nutzer anzog.

