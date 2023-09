Wenn sie Erfolg haben, könnten Technologielobbyisten strenge KI-Vorschriften im Keim ersticken und die Bedrohung durch neue Regeln aus den Hauptstädten der Bundesstaaten neutralisieren – unabhängig davon, wo Washington landet.

Dies hat bei Verbraucherschützern Bedenken geweckt, die Staaten wie Kalifornien und New York als „Orte für eine vorbildliche KI-Politik“ betrachten.

„Generell sind wir besorgt, dass die Industrie in dieser Diskussion die dominierende Stimme sein wird. Wir wollen nicht, dass das passiert“, sagte Samantha Gordon, Chief Programs Officer bei der in Kalifornien ansässigen Tech Equity Collaborative, einer fortschrittlichen Technologiegruppe.

Für die Branche ist es eine Möglichkeit, einen landesweiten Flickenteppich inkonsistenter Gesetze abzuwenden – ein besonderes Risiko, wenn es Washington nicht gelingt, in naher Zukunft ein umfassendes KI-Gesetz zu verabschieden.

Das Datenschutz-Playbook

Jordan Crenshaw, Leiter des Technology Engagement Center der US-Handelskammer, sagte, Schlüsselsektoren der Technologiebranche hätten gelernt, „proaktiv“ zu sein, nachdem eine jüngste Flut staatlicher Datenschutzgesetze zu einer inkonsistenten Rechtslandschaft in den einzelnen Bundesstaaten geführt habe .

„Wir wollten sicherstellen, dass die Industrie mit einer Reihe von Lösungen an den Tisch kommt, bevor die Gesetze für uns geschrieben werden“, sagte Crenshaw, der auf den jüngsten Bericht der Kammer über KI-Regeln als Modell für den lockeren Ansatz der Branche verwies hofft auf Einzug.

Das staatliche KI-Konzept der Technologiebranche wurde größtenteils durch die jüngsten Auseinandersetzungen um staatliche Datenschutzgesetze geprägt, die inzwischen zahlreiche Bundesstaaten erlassen haben, ohne dass es dazu eine Regulierung aus Washington gab. Nachdem Kalifornien 2018 ein strenges Datenschutzgesetz verabschiedet hatte, wurde die Lobby aktiv und verwässerte erfolgreich viele ihrer Nachfolger.

Ein Technologielobbyist sagt, er sehe enge Parallelen zwischen der aktuellen Flut an KI-Aktivitäten auf dem Capitol Hill und den früheren Bemühungen des Kongresses, ein nationales Datenschutzgesetz zu verabschieden, das vor mehr als fünf Jahren mit einem Paukenschlag begann, aber bald ins Stocken geriet.

„Wir haben diesen Film schon einmal gesehen“, sagte Chandler Morse, Vizepräsident für Unternehmensangelegenheiten bei Workday, dem in Kalifornien ansässigen Softwareriesen, der jetzt an der Spitze der Branchenbemühungen steht, Einfluss auf staatliche KI-Gesetze im Frühstadium zu nehmen. In Ermangelung bundesstaatlicher Maßnahmen verbreiteten sich die Datenschutzgesetze „wie ein Lauffeuer über die Bundesstaaten“, sagte er.

Kalifornien bereitet derzeit einen großen Vorstoß in Sachen KI vor. Lobbyisten von Workday und anderen Sektoren der Technologiebranche gehen näher auf AB 331 ein, einen Gesetzentwurf der kalifornischen Abgeordneten Rebecca Bauer-Kahan, der Folgenabschätzungen und Meldepflichten für KI-Systeme vorschreiben würde, die bei „Folgeentscheidungen“ eingesetzt werden.

„Den Bundesstaaten ist es egal, was in DC vor sich geht“, sagte Craig Albright, Leiter der Abteilung für Beziehungen zur US-Regierung bei BSA – The Software Alliance. „Sie haben das Gefühl, dass sie die Verantwortung haben, Maßnahmen zu ergreifen, und sie handeln.“

Das gilt auch für die Technologiebranche. Im ganzen Land treffen staatliche Gesetzgeber, die sich noch in einem frühen Stadium der Ausarbeitung von KI-Gesetzentwürfen befinden, auf Lobbyisten, die bereit sind, Vorschläge zu unterbreiten. Und oft kennen sich beide Seiten bereits: Viele der Gesetzgeber, die sich jetzt mit KI befassen, waren zuvor federführend bei den Datenschutzbestimmungen der Bundesstaaten.

Matthew Lenz, Senior Director of State Advocacy bei BSA, sagte, dass die Gesetzgeber der Bundesstaaten, die am meisten an der Ausarbeitung von KI-Gesetzentwürfen interessiert sind, in der Regel „Leute sind, mit denen wir gesprochen und gute Arbeitsbeziehungen aufgebaut haben“. Er sagte, die BSA spreche bereits mit James Maroney, dem Senator des Bundesstaates Connecticut, der sich nun der KI zuwendet, nachdem sein Datenschutzgesetz letztes Jahr in Kraft getreten sei. Die bundesstaatliche Arbeit der Technologiebranche zum Thema Datenschutz hat sich als gute Investition erwiesen, da Big Tech eine Reihe von Datenschutzgewinnen in Staatshäusern im ganzen Land verbuchen konnte.

Lobbyisten stellen schnell fest, dass ihre frühe Fokussierung auf die Bundesstaaten nicht als Betrug angesehen werden sollte Präferenz für KI-Regeln auf Landesebene über ein einziges Bundesgesetz. Wie beim Datenschutz befürchten Technologieunternehmen einen möglichen „Flickenteppich“ widersprüchlicher staatlicher KI-Gesetze, der ihrer Meinung nach Innovationen verlangsamen und eine Lawine an Compliance-Kosten verursachen würde. In seiner idealen Welt würde der Kongress schnell handeln und landesweite Regeln für automatisierte Systeme festlegen.

Aber die historische Lähmung von Capitol Hill in Technologiefragen hat die Branche dazu inspiriert, über Washington hinauszuschauen, und Lobbyisten glauben, dass die Staaten mit oder ohne Kongress die KI vorantreiben werden. „Wie wir beim Datenschutz gesehen haben, geht es meiner Meinung nach nicht darum, ob (Staaten) handeln“, sagte Morse. „Ich denke, es ist eine Frage des Zeitpunkts ihrer Aktion.“

Kalifornien auf dem Fahrersitz

Der frühe Fokus der Industrie auf staatliche KI-Rechnungen zahlt sich bereits aus – insbesondere in Kalifornien, das erneut an der Spitze der staatlichen Bemühungen zur Eindämmung des Technologiesektors steht.

Bauer-Kahan, eine Demokratin, ist verständlicherweise misstrauisch gegenüber den Bemühungen der Technologieindustrie, Einfluss auf ihren KI-Gesetzentwurf zu nehmen. „Ihre Aufgabe besteht offensichtlich darin, diese (Technologie) zu entwickeln und in den meisten Fällen ihr Endergebnis zu maximieren“, sagte sie. „Das ist ihre Aufgabe.“

Aber Bauer-Kahan sagt, sie halte die Lobbyisten für nützlich, insbesondere wenn es darum gehe, eine sich schnell entwickelnde Technologie zu verstehen, die nur wenige Menschen außerhalb der Technologiebranche verstehen. Sie sagte, Lobbyisten aus der Unternehmenssoftwarebranche – darunter Workday und BSA – seien besonders hilfreich gewesen, da sie versucht habe, AB 331 zu verfeinern und „diese Definitionen an der richtigen Stelle zu treffen, wo wir wirklich die beabsichtigten Konsequenzen erreichen und sie nicht verschlingen.“ Dinge, um die wir uns keine Sorgen machen.“

Nicht alle Tech-Lobbyisten spielen mit. Während Bauer-Kahan die Software-Lobby lobte – die von einem gestiegenen Vertrauen der Verbraucher in KI-Systeme stark profitieren dürfte –, hob sie Meta als ein Unternehmen hervor, dessen Vertreter sich weigerten, sich auf ihren Gesetzentwurf einzulassen. „Sie versuchen den Standpunkt einzunehmen, dass sie wirklich für die Regulierung sind, (aber) das ist nicht meine Erfahrung auf Landesebene“, sagte der kalifornische Gesetzgeber.

Ein Meta-Sprecher antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Während die Softwareindustrie den kalifornischen AB 331 weitgehend unterstützt, gibt es immer noch heikle Meinungsverschiedenheiten – insbesondere über die Aufnahme eines privaten Klagerechts, das es den Kaliforniern ermöglichen würde, KI-Unternehmen wegen Verstößen direkt zu verklagen.

Es ist eine Erinnerung an den langjährigen Streit zwischen Gesetzgebern und Lobbyisten um ähnliche private Klagerechte in staatlichen Datenschutzgesetzen – ein Kampf, den die Technologielobbyisten bisher gewinnen. Bauer-Kahan sagte, sie verhandele immer noch mit Lobbyisten über diese spezielle Bestimmung in ihrem KI-Gesetz und sei offen für alternative Methoden der Durchsetzung.

Der KI-Gesetzentwurf von Bauer-Kahan wird voraussichtlich im Dezember dieses Jahres wieder vorgelegt, was ihn auf einen gleitenden Weg zur Verabschiedung bringen könnte. Wenn das passiert, gehen Lobbyisten davon aus, dass andere Staaten dem Beispiel Kaliforniens folgen werden – unabhängig davon, was in Washington passiert.

„Ich denke, dass sich im nächsten Jahr viele Staaten auf KI konzentrieren werden“, sagte Albright.