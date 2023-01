Die Task Force der Polizei von Memphis wurde nach einem tödlichen Einsatz gegen Schwarze aufgelöst

Drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in Memphis hat die Polizei eine in den Fall verwickelte Spezialeinheit aufgelöst. Dieser Schritt sei „im besten Interesse aller“, teilte die Polizei in der US-Stadt am Samstag mit. Die Mitglieder der Sondereinheit stimmten der Entscheidung „vorbehaltlos“ zu. Die Familie von Nichols unterstützte die Auflösung der 2021 eingerichteten Task Force zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten in Vierteln mit hoher Kriminalität.