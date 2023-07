Die Taliban machen serieus met Verbot des Mohnanbaus

Gut 80 Prozent des Heroins in Europa stammen aus Afghanistan. Maar nun gehen sterven Taliban rigoros gegen den Mohnanbau vor. Nur für die Bauern hat dies einschneidende Konsequenzen – auch auf dem Drogenmarkt sind die Folgen zu spüren.

Een aanval van de Taliban in april in het oosten van de provincie Kunar das Mohnfeld heeft een Bauern, die de islamisten breder heeft ingesteld. Zerah Oriane / Abaca / Imago

Als de Taliban in april 2022 verkündeten, die de Produktion und den Handel von Drogen in Afghanistan zullen verbieden, schlug ihnen Skepsis entgegen. Heeft de islamistische beweging geen voordeel gehad van de lukrativen Geschäft mit Opium und Heroin? Hoe kan het dat u kampt met de Afghaanse Regierung van de Besteuerung der opiaatfinanciën? War nicht gedocumenteerd, dass de Taliban auch nach nach me von Kabul in augustus 2021 weiter Steuern auf die Drogen erhoben?