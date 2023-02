Liverpool v Real Madrid, Eintracht Frankfurt v Neapel: een traumspieltag in der Champions League-steth an. Die Königsklasse fascineert die Fußballfans en die Spieler. Nicht nur in Europa, zonder weltweit. Das Finale als großes Ziel aller Klubs. Maar nur ein exclusieve Kreis hat Zugang.

Vor knapp zwei Wochen sollte mal wieder alles noch viel besser in der wunderbaren Welt des Fußballs. Die Sportprojektentwickler A22 stelt een plan voor voor de nieuwe Super League voor. Een van de Liga’s die door de UEFA worden beheerd, is niet meer geld, noch Ruhm, noch meer van alle macht. Die Macher Malten Bluhende Fußball-Landschaften aufs Papier. Een offene Liga solle es zijn, een met 60 tot 80 punten in meerdere speelklassen.

Kein schlossener Wettbewerb, sondern einer, für den sich die Klubs jedes Jahr aufs Neue qualifizieren können. Die Vereine kiest ervoor om “14 Garantierte Spiele” uit te voeren, die allesamt sportliche Bedeutung hätten en sich so von den actuellen Wettbewerben unterscheid. Het kan zijn dat de groepsfase van nur sechs Spiele sehr erbij hoort. Genaueres over een formaat, de kwalificatie voor de Liga en teilnehmende Klubs war nicht in Erfahrung om te brengen.

Nou, dus hieß es, niemand sich wirklich traue, für die Super League zu sprechen. “Ons spoelprogramma is een deutlich gemacht, dat is vaak een onhandige klus, en het systeem kan ervoor zorgen dat de androhung van Sanktionen nutzt, um Opposition zu ververn”, zei A22-Chef Bernd Reichart.

De Premier League is helemaal in

De presentatie van de nieuwe plannen voor de Super League ging een van de weinige interessante dingen, die alles wat de dominantie van de Engelse Premier League belegt. Als je domineert op de Transfermarkt, domineert je in de TV-Vermarkting. In de afgelopen winterse transferperiode gingen de 20 Klubs uit het Engelse Oberhaus over 700 miljoen euro voor nieuwe Spieler uit, de andere vier Top-Ligen uit Spanje, Italië, Duitsland en Frankreich wonnen zusterammen en 100 miljoen euro. Tijdens de transferperiode van FC Chelsea is een van de meest succesvolle landen in de afgelopen jaren een trend van de afgelopen jaren. Aus der Bundesliga wechselten U21-Nationalspieler Kevin Schade en de 22-jarige Franzose Georgino Rutter voor een bedrag van 50 miljoen euro van Freiburg uit Brentford en Hoffenheim uit Leeds United.

Kevin Schade (r.) is voor Brentford een wet auf die Zukunft. (Foto: foto alliantie / empics)

Ähnlich tief is der Graben bei den Mediensrecht. Toen de Premier League in de periode van 2022 tot 2025 in een periode van 12 miljard euro uitkwam, werd de helft van het leven in de andere Ligen nahezu nicht bestaande Auslandsvermarktung entfällt.

De Premier League is de echte Super League van Europese voetballen. Speel de beste speler niet, train de beste trainer niet. Zie de volgorde van de voetbalballen. De meeste wegen in de letzten Jahren en Großteil der Gelder in Richtung des Aushängeschilds des Engels Profi-Sports bewegt. Weil die strukturen dort investenfreundlich sind, weil die Weltsprache Englisch the Liga noch zugänglichermacht en auch weil die Liga sich als eerste – im Jahr 1992 – professionalisierte en über 30 Jahre später uit het verleden in Sachen Vermarktung ausbauen kann.

Europäische Duelle als hoogtepunt in de kalender

De Premier League van de UEFA en de UEFA organiseert de Champions League van de andere pagina’s en de fixatie van de Europese voetbalsystemen. Andere Ligen gevallen von der Bedeutung im internationalen System deutlich ab. In een bepaalde situatie kan de prijs van de Champions League niet worden behaald. Die untergraben den Wettbewerb innerhalb der Ligen, schütten die erfolgreichen Klubs mitimmer mehr Geld zu, das diese nutzen, um ihren nationalen Vorsprung auszubauen. Die Bundesliga kan één van de meest opwindende Ligen Europa’s präsentiert zijn. Het is mogelijk dat de titels samen met de Sinnsuche gevonden worden door de Superklub Bayern München en dat is een gevolg van de sterke punten van Konkurrenz.

Wanneer nationale sportwettkampen na hevige deutungslos wird, dwalen der fokus automatisch naar de europäischen wettbewerbe. Moment van de Champions League. Neue Rivalitaten entstehen. Dat is het enige waar een duel tussen Serienmeister Paris Saint-Germain en Bayern München in staat is. In de nationale Liggen en beide Klubs zitten Jahren ohne größere Konkurrenz. Black musste PSG sich in Frankreich zweimal geben en den titel im Jahr 2017 en den AS Monaco en vier Jahre später en den OSC Lille ausleihen, maar beiden waren Handelübliche Ausreißer. Niet een keer dat je tegen Bayern München bent, domineert de Bundesliga nach Belieben tijdens de Spelen van 2012/2013. Beide teams speelden in der Liga in de Letzten Wochen etwas gelangweilt mit, müssen sich mit hausgemachten Krisen auseinandersetzen, but große Zweifel besthen nicht: Auch am Ende der Seizoen 2022/2023 waren ze zeker wahrscheinlich die Trophäen in die Höhe stemmen, um sie dann im Archiveer individuele soorten.

Waren de Meisterschaften van erklärte Ziel, muss es jetzt – zumindest für die europäische Spitzenklasse – mindestens das Halbfinale der Champions League sein. Dafür waren Kader gebaut, dafür waren Trainer verplicht en deswegen waren sie bei einem Scheitern auch schnell wieder ersetzt. Die K.-o.-Phase der Königsklasse is de Verdichtung des Klubfußballs. Het eindspel is de Super Bowl van Fußballs, het hoogtepunt van de internationale Klubfußballs. Der Weg dahin ist mehr sehr vallen Euro geflastert. Bayern München heeft in de groepsfase 68,82 miljoen verdiend, maar 50 miljoen euro verdiend aan een overwinning in de finale in Istanbul in de Kassen van de Klubs. Dazu kommen dann noch die Zuschauereinnahmen aus den Heimspielen sowie Ausschüttungen aus dem Marktpool in juwelen zweisteliger Millionenhöhe.

De gesloten Königsklasse

Traditionele messen die deel uitmaken van de K.-o.-Phase die größten Teams des Kontinents. Nur selten gelingt es onem Klub von außerhalb der großen Ligen aus Frankreich, England, Spanien, Italien en Deutschland, in die Phalanx der Superklubs einzubrechen. Passiert, gieren sterven finanzstarken Vereine nach den Spielern en überhäufen die Eindringlinge mit ihrem Geld. Dann geben sie Ruhe en verschwinden für die nächsten Spielzeiten wieder. Der titelgewinn van een mansschaft uit dieser fünf Ligen liegt nun kaal 20 Jahre zurück. In seizoen 2003/2004 won FC Porto onder hun aufstrebenden Trainer-Genie José Mourinho tijdens de Finale in Arena op Schalke met 3:0 tegen AS Monaco.

Seither in 18 Wettbewerben 38 verschiedene Klubs aus 11 Ländern in the Fourtelfinale der Champions League eingook. Ihnen is ook gelungen, nicht nur die K.-o.-Phase des Turniers zu erreichen, sondern sich auch in zwei Spielen in der Runde der letzten 16 Teams durchzusetzen. Finden sich dort jedoch mit den Niederlanden, Portugal, Russland, der Türkei, der Ukraine und Zypern (Apoel Nikosia 2011/12) en de nationale landen van de Top 5 Europa’s, genügt een Blick auf das Halbfinale. Bij PSV Eindhoven in seizoen 2004/2005 en Ajax 2018/2019 is het belangrijk dat deze kleintjes elkaar ontmoeten in de Riege der Top-Nationen einzudringen. Je scheidde vier keer die portugiesischen Klubs Porto und Benfica im Viertelfinale. Als je eenmaal ondergedompeld bent in dran, moet je in de entscheidden Spielen abreißen lassen.

Ook binnenhalb der Top-Ligen gibt es gravierende Abstufungen. De Spaanse La Liga en de Engelse Premier League brachten je sieben Vertreter mindestens ins Viertelfinale, de Bundesliga, de Französische Ligue 1 en de Italiaanse Serie A zetten jeweils fünf. Of het nu gaat om één punt voor de Viertelfinale, twee voor Halbfinale, drie voor Finalteilnahme en vier voor Finales, die zowel de Unterschiede als deutlicher zutage niet bereiken. Spanje en Engeland liggen respectievelijk bij 80 punkten 79, de Bundesliga kommt dan Bayerns 28 punkten op 40 insgesamt, Italië op 33 en Frankreich op 20. Die restlichen sechs Ligen kommen gemeinsam op 18 punkte. Het is niet nodig om de volgende stappen uit te voeren.

Zukunftsentscheidung im März

Als de Duell zwischen Eintracht Frankfurt en de SSC Neapel komen, zullen ze waarschijnlijk een aanvraag indienen. So schlossen ist der Wettbewerb, dass ausgehend von Portos Sieg 2004 seit der Spielzeit 2018/19 keine nieuwe Mannschaft mehr ins Viertelfinale der Champions League eingezogen ist. Wer immer sich in den beide Partien durchsetzt, findet somit Zugang zu dem exclusiven Kreis der momentan noch 38 Vereine, danes sterft in den letzten snelle zwei Jahrzehnten gelungen ist. Über ein Dutzend Eintagsfliegen sich unter diesen Klubs. De Champions League is met weinig Teilnehmern de langste eine Super League geworden. Nur zehn Klubs is zelfs in der ntv.de-Wertung einen zweistelligen Punktewert.

Bis Frankfurt of Neapel nun bei diesem Achtelfinale mit Seltenheitswert helemaal in diese Spitze stoßen können, noch etliche Jahre vergehen. Bald ändert the Champions League ohnehin ihr Format, wird noch etwas schlossener and im Hintergrund hoffen the Macher der Super League auf ihre Stunde. Die hebben nach eigenen Angaben bereits mit “rund 50 europäischen Fußballvereinen und weiteren Interessenvertretern aus dem Fußball spreken” en warten noch auf een Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Erst im December hadden ze een empfindlichen Rückschlag erlitten.

Der Generalanwalt am EuGH hatte die regels van de UEFA en FIFA als mit de EU-Richt vereinbar bezeichnet. Diese Einschätzung is voor het Gericht zwar nicht binding, üblicherweise follow es der Einschätzung des Generalanwalts aber weitgehend. Ein Urteil wird noch in diesem Frühjahr erwartet. Sollte es der Einschätzung des Generalanwalts follow, moet een van de vele Super League-teams van nationale clubs verlasten. Dat is kaum denkbaar.